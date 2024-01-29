https://ukraina.ru/20240129/1052932427.html

"Война будет долгой": военный эксперт назвал две причины, почему СВО не закончится до лета 2025 года

"Война будет долгой": военный эксперт назвал две причины, почему СВО не закончится до лета 2025 года - 29.01.2024 Украина.ру

"Война будет долгой": военный эксперт назвал две причины, почему СВО не закончится до лета 2025 года

СВО на Украине быстро не закончится. В этих условиях армии РФ нет смысла форсировать события и идти в наступление. Сейчас армии РФ нужно сосредоточиться на ликвидации украинского ВПК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-29T05:30

2024-01-29T05:30

2024-01-29T05:30

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Важно понимать, что СВО на Украине быстро не закончится. В этих условиях армии РФ нет смысла форсировать события и идти в наступление. Во-первых, украинское население еще нас не принимает. Они надеются, что их жизнь останется прежней, рассказал эксперт.Многие из украинцев еще хотели бы жить на Западе. Они не понимают, что киевские власти сами загнали себя в такую ситуацию, потому что с 2014 года убивали жителей Донбасса, добавил он.Война будет долгой. Поэтому России сейчас нужно сосредоточиться на ликвидации украинского ВПК. Как эксперт, я пока не вижу никаких предпосылок, чтобы спецоперация завершилась раньше лета 2025 года, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240126/1052922418.html

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новости, сво, спецоперация, россия, украина, наступление, впк, война, конфликт, жители