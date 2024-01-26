https://ukraina.ru/20240126/1052910403.html

Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу

Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу - 26.01.2024 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу

Нам нет смысла проводить широкомасштабные наступления, потому что мы еще не уничтожили боеспособную украинскую армию. И вообще, СВО не закончится раньше 2025 года. Но как только ВСУ утратят боеспособность, мы сможем освободить больше территорий

2024-01-26T04:12

2024-01-26T04:12

2024-01-26T04:12

интервью

всу

россия

днепр

нато

сша

пленные

мобилизация

польша

авдеевка

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Пока мы должны сосредоточиться на ликвидации военно-промышленного потенциала киевского режима, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее с украинской стороны стали поступать панические сообщения, что ВС РФ готовятся к решающему удару на Авдеевском направлении. Якобы мы концентрируем крупные резервы, которые в ближайшее время перейдут к мощнейшему удару и попытаются замкнуть кольцо.- Владимир Валерьевич, исходя из ситуации на других оперативных направлениях, насколько нам необходимо решать именно эту задачу?- СВО быстро не закончится. В этих условиях нам нет смысла форсировать события.Во-первых, украинское население нас еще не принимает. Оно еще надеется, что ему удастся сохранить прежнюю жизнь. Многие из них еще хотели бы жить на Западе. У них еще нет понимания, что они сами загнали себя в такую ситуацию, потому что с 2014 года убивали жителей Донбасса.Во-вторых, нам нет смысла проводить широкомасштабные наступления, потому что мы еще не уничтожили боеспособную украинскую армию. Как только ВСУ утратят боеспособность, мы сможем освободить территорию. Так что мы должны сосредоточиться на ликвидации военно-промышленного потенциала киевского режима.Война будет долгой.Начало 2024 года подтвердило, что администрация Байдена не будет что-то менять в своем подходе к переговорам с Россией. А посмотрите, как повела себя Украина. Гибель российского самолета с украинскими военнопленными – это теракт. А Запад в очередной раз пытается не этого не заметить. Да, Зеленский сейчас будет искать стрелочника. Он его найдет. Но проблема – в самом преступном характере киевского режима.То, что сейчас происходит, отвечает российским национальным интересам. Мы уничтожаем боеспособные украинские части. Да, гибнут те, кто был насильно мобилизован. Но у них есть выбор. Они могут сдаться в плен. Но сдаться в плен не так, как сдались те, кого убили в Белгородской области. Они не должны возвращаться на Украину. Им надо искать себя в новой жизни.И такие примеры есть. Мы создали батальон имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских пленных. Они сейчас воюют.Сейчас у нас есть определенный позитив на разных участках фронта. Мы за сутки смогли освободить 23 квадратных километра на Красно-лиманском направлении. А ВСУ за время "контрнаступа" смогли занять только 110 квадратных километра, потеряв 90 тысяч человек.Теперь по Авдеевке. Нам нет смысла освобождать ее любой ценой. Зачем? Если мыши идут в мышеловку, пусть идут дальше.У нас есть хорошее продвижение в сторону Часов Яра. Мы отбили попытки ВСУ окружить Артемовск со стороны Ягодного и Клещеевки.Мы постепенно решаем задачи на поле боя. Но не форсируем события, потому что мы бережем людей. В отличие от Украины.По разным оценкам, ВСУ в месяц теряют от 20 до 30 тысяч убитыми ранеными. Они эти потери восполнить не успевают. В отличие от России.Мы фактически строим армию нового типа, которая не будет иметь равных по своей силе противников. Но не для того чтобы захватить Польшу или Германию. А чтобы обеспечить собственную безопасность. Чтобы ни у какого агрессора даже в мыслях не было желания напасть на нашу страну.Но в том, что касается СВО, я как эксперт пока не вижу никаких объективных предпосылок, чтобы она завершилась раньше лета 2025 года.- Вы сказали о больших потерях ВСУ. Есть мнение, что цифра их потерь в 500 тысяч человек завышена вдвое, чтобы усыпить нашу бдительность.- Она не завышена. Когда мы говорим о потерях в 500 тысяч, то речь идет обо всех безвозвратных потерях – убитыми и покалеченными. Так что ВСУ действительно могли потерять 250 тысяч убитыми и 250 тысяч тяжелоранеными.Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч украинских военнослужащих. Численность всех украинских силовиков – примерно такая же. То есть два миллиона у них есть. Всего киевский режим гипотетически может призвать 5 миллионов человек. Это вроде бы много. Но если внимательно начнем считать, то их людской ресурс – не такой уж большой.Например, в Киеве проживает около миллиона мужчин. Но Киев они точно трогать не будут, потому что киевляне могут свергнуть власть. То есть уже 4 миллиона. А сколько людей они не могут мобилизовать, потому что они работают в оборонно-промышленном комплексе или в государственных структурах? Это тоже минус миллион. А еще один миллион на Украине всячески прячется от мобилизации. Воевать особенно некем.Так что мы ничего не завышаем. Мы объективно оцениваем ситуацию. А она с октября развивается таким образом, что ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать.Сейчас противник в сутки теряет 800 человек убитыми и ранеными. Это 24 тысячи в месяц. О каком новом контрнаступе может идти речь?Тем не менее, у украинской армии еще достаточно сил и мотивации, чтобы воевать. Иначе они бы сдавались в плен не взводами и отделениями, а ротами и батальонами. Если это произойдет, это будет свидетельствовать о реальном падении мотивации. А когда это произойдет – мне сказать трудно.Но это должно произойти. Потому что без этого наше наступление приведет к большим потерям.- Когда у ВСУ может упасть мотивация настолько, чтобы они перестали держаться за Авдеевку и сдали ее через два месяца, как об этом говорил Залужный в конце декабря?- Это зависит от того, сколько ВСУ готовы туда бросать резервов.Мы же помним, как это было в Артемовске. Туда за сутки входил батальон (500 человек), и за эти же сутки этот батальон там погибал. Если в Авдеевку каждые сутки тоже будут бросать по батальону, то два месяца ВСУ там продержатся. Но возникнет вопрос, насколько этих батальонов у противника хватит на другие участки? Им же надо обороняться на Купянском, Краснолиманском и Северском направлениях. Людей не напасешься.Если киевский режим решит, что ему плевать на другие направления, лишь бы удержать Авдеевку, то Авдеевку он сможет удержать. Но если противник подойдет к этому вопросу более объективно, то способности ее удержать резко сократятся.Наше взятие укрепрайона "Царская охота" фактически взломало линию фронта. Он создал возможности войти не только в саму Авдеевку, но и зайти в тыл тем украинским частям, которые находятся слева и справа от "Царской охоты".Но мы не будем никого забрасывать мясными штурмами. Мы будем наступать только тогда, когда у нас будет хорошая огневая поддержка. И чтобы сломать ВСУ, мы будем наступать не только под Авдеевкой, а по всей линии фронта на тех участках, где мы можем наступать. Этот вопрос сейчас решается. На Донецком направлении уже были случаи, когда мы в день продвигались на 1,5 километра.Это создает хорошие условия, чтобы мы могли хотя бы освободить Донбасс и оставленные нами территории Харьковской области.- Мы поговорили про людские ресурсы Украины, а теперь поговорим про ее технические средства. Неделю назад поступали сообщения, что наши штурмовые группы прорвались в центр Крынок, но сам поселок мы по-прежнему не можем удержать из-за шквального огня, который ведется с правого берега Днепра. Насколько мы можем решать этот комплексный вопрос?- Чтобы освободить Крынки, мы должны решить проблему Правого берега. Проблему правого берега мы решить не можем, потому что он выше левого и потому что ВСУ там сосредоточили большое количество артиллерии и танков, которые постоянно туда подвозятся. Если бы этого пополнения не было, мы бы эту проблему давно решили.Вспомните начало штурма Авдеевки. Мы тогда серьезно продвинулись вперед, но мы вынуждены были отойти, потому что не могли эту территорию удержать. То же самое происходит в Крынках. Подавить это огневое прикрытие ВСУ мы не можем. Но мы можем их лишить коммуникаций. Мы этим и занимаемся. Потому что поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава.Напомню, что ВСУ перебросили туда три бригады морской пехоты. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Их постепенно уничтожают. Да, это не быстро. Но мы тем самым лишаем противника мощного кулака. Ведь эти три бригады раньше наступали на Запорожском направлении. А так мы эту угрозы сняли.В Крынках складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать эти точки любой ценой, то это продлится долго. А брать территории, которые мы не можем удержать, мы тоже не будем.- Можно ли сказать, что мы в Крынках удерживаем не только три бригады морской пехоты, но и весь объем огневых средств, который противник не может использовать на других направлениях?- Отчасти вы правы. Но речь идет не только о количестве огневых средств, но и о количестве боеприпасов. Мы сейчас используем в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Так что противник для огневого прикрытия Крынок тратит гораздо больше боеприпасов, которых ему не хватает на другие участки фронта.Кстати, я считаю, что с Крынками нам надо проявлять осторожность. Мы же потеряли там несколько самолетов. Нам надо ликвидировать там не только украинскую артиллерию, но и системы ПВО. Чтобы мы могли чаще наносить удары планирующими бомбами.В целом мы ее выбиваем. По некоторым данным, мы уничтожили 50% украинской системы ПВО. Эту работу надо продолжать, чтобы мы могли ликвидировать военно-промышленные объекты киевского режима. Это наша важнейшая задача.К сожалению, на Украину поступают новые западные ЗРК. Но мы получаем опыт их уничтожения. Это пригодится нам на будущее.Еще я хотел бы обратить внимание, что в район Снигирёвки было переброшено определенное количество украинских войск. За ними тоже надо следить. Я не думаю, что они просто обучаются на полигонах. Может быть, они готовятся к каким-то активным действиям. За ними надо внимательно наблюдать и по возможности уничтожать.- Вы сказали, что мы превосходим противника в пять раз по выпускаемым снарядам. Может, это потому, что мы хуже целимся?- У ВСУ сейчас тоже снизилась точность стрельбы. Потому что американские орудия требуют совершенно другого обслуживания. Стволы изнашиваются, точность стрельбы падает. Да, нам тоже приходится менять стволы. Но мы эту проблему решаем быстрее из-за более короткой логистики. А американскую гаубицу на месте так просто не обслужишь.Точность стрельбы зависит не только от орудия. Зачастую мы используем одинаковые системы. Просто уровень квалификации украинских артиллеристов с каждым днем снижается, а с нашей стороны с каждым днем повышается.Да, нашим орудиям не всегда хватает дальнобойности. Да, ВСУ хорошо обеспечены системами контрбатарейной борьбы. Мы их выбиваем, а им подвозят новые. Но если мы бы плохо стреляли, мы бы не имели тех же успехов под Авдеевкой. Мы же раньше не могли представить, что можем взламывать линию фронта, которую Украина возводила 10 лет. Без успешного артиллерийского огня и массированных бомбовых ударов это было бы невозможно.- Как вы оцениваете возможности ВСУ построить свою "линию Суровикина"? Да, много было шуток про "стену Яценюка". Но даже тогда они не все разворовали, потому что ту же Авдеевку они построили.- Все зависит от того, в каком месте они хотят ее создать.Мы же не строили "линию Суровикина" по всей линии фронта. Она создавалась на наиболее опасном направлении. Она свою задачу выполнила. Мы противника сдержали. А Украина выступает с заявлениями, которые трудно интерпретировать. Где они хотят эту линию создавать?Если они хотят ее создать по всей линии фронта и по всей границе с Россией, то это нереально. Это требует огромных ресурсов. Они могут построить оборонительную линию на отдельных участках, например, по реке Жеребец или в районе Часов Яра, чтобы остановить продвижение России. Но остановить Россию невозможно.Повторюсь, если мы взломали линию обороны в Авдеевке, то взломать все остальные линии – вопрос времени и ресурсов.Даже если мы построили линию обороны, ее надо наполнять войсками. Какими силами Украина будет обеспечивать защиту этой линии обороны? А если сил нет для ее наполнения, то надо изображать какую-то активность.Или делать следующее: Украина минирует приграничную зону, не говорит об этом даже своим военнослужащим, а они потом подрываются на своих же минных полях. Это делается, чтобы ВС РФ даже примерно не знали, где эти поля находятся.Так что у киевского режима, несмотря на определённую его эффективность, по-прежнему очень много пиара и очень много желания украсть.- Скоро должны состоятся крупнейшие в истории НАТО учения "Стойкий защитник-2024". Они для этого начали перебрасывать силы из самой Америки. Означает ли это, что Запад списал Украину как страну, способную победить Россию и стал готовиться к войне напрямую?- Эти учения в Польше являются сигналом России. Мол, если вы нападете на Польшу, все НАТО станет на ее защиту, и вы проиграете. Но давайте будем объективными. Где может быть столкновение армий Польши и России? Явно же не на территории Польши. Оно может произойти на территории западной Украины. А если речь идет о территории Украины, причем тут НАТО?А если война с территории западной Украины перенесется на территорию Польши, то виновата будет сама Варшава, которая ввела войска на украинскую территорию.Вернемся к учениям. НАТО пытается показать свою силу. Но не столько для России, сколько для своего населения. Мол, вы можем перебросить столько войск, чтобы защитить любую страну. Но как это будет происходить в реальности? НАТО готов воевать за Эстонию? Есть же обмен ядерными ударами. США готовы отдать Лос-Анджелес за Таллин? А если не готовы, то о какой войне с Россией может идти речь?Повторюсь, НАТО хочет показать свою силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы же видим реальные возможности НАТО на Украине (работа техники и эффективность боевых уставов). НАТО воевать с Россией не готова.- Напрямую воевать, может, не будут. Но если США окажут Польше хотя бы такую же помощь, как Украине, нам мало не покажется.- Украина на момент распада СССР имела 50 миллионов населения. Это было больше, чем в Польше. Оборонно-промышленный потенциал Украины также превосходил польский. По уровню подготовки вооруженных сил и их количеству Украина также превосходила Польшу. Но Россия Украину все равно побеждает.Запад и сейчас поддерживает Украину. Посмотрите на французских военнослужащих, которых мы уничтожили в пункте временной дислокации в Харькове. Это никак не спасает ВСУ. Неужели Польша в этих условиях не задумывается, что она в случае войны с Россией может оказаться в точно такой же ситуации?Мне бы очень хотелось, чтобы осознание этого как можно скорее дошло до польского руководства.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20240125/1052881556.html

https://ukraina.ru/20240124/1052850996.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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