Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги" - 21.01.2024 Украина.ру
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Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги"
Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги" - 21.01.2024 Украина.ру
Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги"
В приднепровских степях сложно держать очаговую оборону, такой форпост моментально окажется в окружении. Если ВСУ решат набить гарнизонами города, это не повлияет на стратегическую обстановку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-21T04:30
2024-01-21T04:30
новости
украина
россия
сво
спецоперация
степь
оборона
отступление
город
укрепления
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Украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ перейдут в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции могут отойти украинские войска, рассказал обозреватель.В приднепровских степях сложно держать очаговую оборону, потому что такой форпост моментально окажется в окружении. Российские войска испытали это на себе осенью 2022 года во время "харьковской перегруппировки", добавил он.Если ВСУ решат набить гарнизонами украинские города, то брать их будет тяжело, но это не повлияет на стратегическую обстановку. Последний период Великой Отечественной войны наглядно показал, как ведут себя "фестунги", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240119/1052776571.html
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новости, украина, россия, сво, спецоперация, степь, оборона, отступление, город, укрепления
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, степь, оборона, отступление, город, укрепления

Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги"

04:30 21.01.2024
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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В приднепровских степях сложно держать очаговую оборону, такой форпост моментально окажется в окружении. Если ВСУ решат набить гарнизонами города, это не повлияет на стратегическую обстановку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ перейдут в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции могут отойти украинские войска, рассказал обозреватель.
В приднепровских степях сложно держать очаговую оборону, потому что такой форпост моментально окажется в окружении. Российские войска испытали это на себе осенью 2022 года во время "харьковской перегруппировки", добавил он.

"Возьмем для примера то же Курахово. За ним череда населенных пунктов становится все более редкой. Донбасс заканчивается, начинаются приднепровские степи. На севере в районе Славянска/Краматорска с этим получше, потому что там беспрерывная застройка", - подчеркнул Полетаев.

Если ВСУ решат набить гарнизонами украинские города, то брать их будет тяжело, но это не повлияет на стратегическую обстановку. Последний период Великой Отечественной войны наглядно показал, как ведут себя "фестунги", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 04:18
Дмитрий Корнев: ВСУ подкинули России много работы на Днепре, чтобы просидеть до лета в ожидании чудаЕсли вдруг разверзнутся ворота военной помощи США для Украины, и эти десятки миллиардов долларов в течение года пойдут на ее военную поддержку, то возникнет вопрос, смогут ли наши успехи 2023 года компенсировать этот объем помощи противнику. Надеюсь, что смогут
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги"
04:12Владимир Брутер: Россия и Запад прошли точку невозврата по миру на Украине
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04:00"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ
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