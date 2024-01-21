Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги"
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
В приднепровских степях сложно держать очаговую оборону, такой форпост моментально окажется в окружении. Если ВСУ решат набить гарнизонами города, это не повлияет на стратегическую обстановку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ перейдут в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции могут отойти украинские войска, рассказал обозреватель.
В приднепровских степях сложно держать очаговую оборону, потому что такой форпост моментально окажется в окружении. Российские войска испытали это на себе осенью 2022 года во время "харьковской перегруппировки", добавил он.
"Возьмем для примера то же Курахово. За ним череда населенных пунктов становится все более редкой. Донбасс заканчивается, начинаются приднепровские степи. На севере в районе Славянска/Краматорска с этим получше, потому что там беспрерывная застройка", - подчеркнул Полетаев.
Если ВСУ решат набить гарнизонами украинские города, то брать их будет тяжело, но это не повлияет на стратегическую обстановку. Последний период Великой Отечественной войны наглядно показал, как ведут себя "фестунги", резюмировал собеседник издания.
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