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В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие

В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие - 07.01.2024 Украина.ру

В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие

Местные телеграм-каналы сообщают, что вечером, накануне Рождества, ВСУ обстреляли больницу в одном из районов Донецка

2024-01-07T11:25

2024-01-07T11:25

2024-01-07T11:25

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"В Ленинском районе на территории больницы № 6 по ул. Клинической ранены 3 пациента, анкетные данные которых уточняются", - сообщил мэр города Алексей Кулемзин.За минувшие сутки в Донецкой Народной Республики погибли 2 человека, 9 были ранены.Один из погибших – мирный житель Горловки, о чем сообщил мэр города Иван Приходько.По данным телеграм-канала "Донбасс решает", обстрел донбасских городов вели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), донецкую больницу обстреляли из РСЗО HIMARS.

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новости, рождество, сочельник, обстрелы, донецк, пострадавшие