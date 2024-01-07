В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие - 07.01.2024 Украина.ру
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В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие
В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие - 07.01.2024 Украина.ру
В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие
Местные телеграм-каналы сообщают, что вечером, накануне Рождества, ВСУ обстреляли больницу в одном из районов Донецка
2024-01-07T11:25
2024-01-07T11:25
новости
рождество
сочельник
обстрелы
донецк
пострадавшие
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"В Ленинском районе на территории больницы № 6 по ул. Клинической ранены 3 пациента, анкетные данные которых уточняются", - сообщил мэр города Алексей Кулемзин.За минувшие сутки в Донецкой Народной Республики погибли 2 человека, 9 были ранены.Один из погибших – мирный житель Горловки, о чем сообщил мэр города Иван Приходько.По данным телеграм-канала "Донбасс решает", обстрел донбасских городов вели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), донецкую больницу обстреляли из РСЗО HIMARS.
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новости, рождество, сочельник, обстрелы, донецк, пострадавшие
Новости, Рождество, Сочельник, обстрелы, Донецк, пострадавшие

В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие

11:25 07.01.2024
 
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Местные телеграм-каналы сообщают, что вечером, накануне Рождества, ВСУ обстреляли больницу в одном из районов Донецка
"В Ленинском районе на территории больницы № 6 по ул. Клинической ранены 3 пациента, анкетные данные которых уточняются", - сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
За минувшие сутки в Донецкой Народной Республики погибли 2 человека, 9 были ранены.
Один из погибших – мирный житель Горловки, о чем сообщил мэр города Иван Приходько.
По данным телеграм-канала "Донбасс решает", обстрел донбасских городов вели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), донецкую больницу обстреляли из РСЗО HIMARS.
Вчера, 20:46"Вокруг Булгакова"
"Белая гвардия". Почему знаменитая книга Булгакова – это роман о Рождестве"Белая гвардия" – роман зимний и, естественно, описанные в нём события самым непосредственным образом связаны с праздником Рождества, который отмечался по старому (дореволюционному) стилю 25 декабря
 
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