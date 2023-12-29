Объект критической инфраструктуры горит после взрывов во Львове - 29.12.2023 Украина.ру
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Объект критической инфраструктуры горит после взрывов во Львове
Объект критической инфраструктуры горит после взрывов во Львове - 29.12.2023 Украина.ру
Объект критической инфраструктуры горит после взрывов во Львове
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
2023-12-29T07:56
2023-12-29T07:56
львов
взрыв
пожар
новости
мэр
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"Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове", - написал он.По его словам, на месте работают оперативные службы. Другие подробности мэр приводить отказался.Ранним утром сообщалось о нескольких взрывах во Львове. Также взрывы произошли в Харькове и Черкассах.
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львов, взрыв, пожар, новости, мэр
Львов, взрыв, пожар, Новости, мэр

Объект критической инфраструктуры горит после взрывов во Львове

07:56 29.12.2023
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры после взрывов во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
"Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове", - написал он.
По его словам, на месте работают оперативные службы. Другие подробности мэр приводить отказался.
Ранним утром сообщалось о нескольких взрывах во Львове. Также взрывы произошли в Харькове и Черкассах.
06:07
Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях УкраиныВоздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена уже в 16 областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, в Харькове и Львове гремят взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:00 мск 29 декабря
 
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