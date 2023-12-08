Климент, папа Римский – первый святой на Руси

К этому поколению относился и Климент, только жил он не в Галилее и буйным нравом не отличался. Будучи человеком образованным, он искал свою истину в современных ему философских школах — и не находил её.

Узнав о явлении Бога в Галилее, он направился туда и был крещён там самим апостолом Петром. Апостол упомянул об этом своём ученике в «Послании к Филиппийцам». После многих духовных подвигов Климент вернулся в Рим — епископом его рукоположил сам апостол. В одних источниках он третий епископ, в других — первый, но противоречия тут нет, поскольку в то время не существовало ещё чёткого различия между епископом и старейшиной. По официальной хронике, его деятельность в Риме продолжалась с 88 по 97-й или с 90 по 99 год.

Святой Климент был в Риме человеком популярным. Собственно, само слово «папа» в приложении к нему означало не титул или должность, а прозвище, поскольку он относился к христианам как будто отец родной. Святой Климент обратил в христианство множество римлян, причём не только иудеев. В их числе были префект Сисиний, близкий друг императора Нервы, и его жена Феодора. В Риме Климент написал послание к Церкви Коринфа (1-е и 2-е Кор. Климента Римского), включаемое в некоторые редакции Священного Писания.

Высокопоставленный римский чиновник Пуплий, узнав о росте числа христиан и об отказе Климента приносить жертвы языческим богам, отправил его, по приказу императора Траяна, на каторгу в Херсонес Таврический (нынешний Севастополь). Там епископ духовно окормлял несколько тысяч сосланных христиан и обращал в христианство местных язычников. Особенно способствовало это то, что по его молитве близ каменоломен забил источник. Считается, что благодаря его трудам в Крыму было построено около 70 церквей. Позже, примерно в VIII-IX веках, в местах где проповедовал Св. Климент, был основан Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь.

Историки, кстати, в достоверности этой информации сомневаются — в указанный период Херсонес был независимой олигархической республикой, хотя около города находилась римская военная база. В таком случае рассматривать его как место ссылки (к тому же массовой) трудно. Некоторые историки считают, что фигуре святого Климента объединены фигуры епископа Климента и консула Тита Флавия Климента, казнённого по приказу императора Домициана за симпатии к христианам.

Спустя два года новый наместник решил положить этому конец — Клименту привязали на шею якорь и бросили в Черное море, чтобы верующие не нашли его тела и не смогли ему поклоняться. Однако море чудесным образом отступило, и христиане увидели тело святого в 300 метрах от берега в нерукотворном храме (пещере). С того времени каждый год в день смерти святого Климента море отступало, чтобы верующие могли почтить честные мощи.

В 860 году в Херсонес прибыли святые Кирилл и Мефодий. Узнав о чуде, они убедили христиан молить Бога об обретении мощей. После соборной молитвы в полночь на поверхности вод появились мощи святого Климента. Кирилл и Мефодий выловили их и привезли святыню папе Адриану II в Рим. В честь обретения мощей святой Кирилл написал на греческом языке краткую повесть, похвальное слово и гимн.

Первые два произведения дошли до нас в славянском переводе. Считается, что обретение мощей святого Климента освятило в глазах Римской церкви просветительскую миссию Кирилла и Мефодия среди славян и введение богослужения на славянском языке (до этого считалось, что служба должна вестись только на древнееврейском, греческом и латыни, а самих братьев подозревали в ереси). Часть мощей была захоронена в Базилике святого Климента в Риме, часть — осталась в Херсонесе.

В 988 году князь Владимир, приняв христианство в Херсонесе, забрал с собой раку с мощами святого Климента и установил её в Десятинной церкви. Позже Ярослав Мудрый перенёс мощи в Софийский собор. После монголо-татарского нашествия голова святого Климента оказалась в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Мраморная гробница до сих пор находится в Софии — позже в ней был похоронен сам князь Ярослав.