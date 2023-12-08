Климент, папа Римский – первый святой на Руси - 08.12.2023 Украина.ру
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История
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Климент, папа Римский – первый святой на Руси
Климент, папа Римский – первый святой на Руси - 08.12.2023 Украина.ру
Климент, папа Римский – первый святой на Руси
Первыми русскими святыми были, разумеется, князья Борис и Глеб. Но чьи мощи первыми были привезены в Киев? Ответ на этот вопрос известен – это мощи святого Климента, доставленные в Киев Владимиром Крестителем, и день памяти которого Православная церковь отмечает 8 декабря. Впрочем, связи Климента с Русью и нынешними Украиной и Россией шире
2023-12-08T18:13
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Климент, папа Римский – первый святой на Руси

18:13 08.12.2023
 
 / Перейти в фотобанкСв. Климент, папа Римский
Св. Климент, папа Римский
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Первыми русскими святыми были, разумеется, князья Борис и Глеб. Но чьи мощи первыми были привезены в Киев? Ответ на этот вопрос известен – это мощи святого Климента, доставленные в Киев Владимиром Крестителем, и день памяти которого Православная церковь отмечает 8 декабря. Впрочем, связи Климента с Русью и нынешними Украиной и Россией шире

Почему первым святым в православной стране является папа Римский? На самом деле ничего странного в этом нет — и житие святого Климента, и деяния святого Владимира происходили до разделения церкви на восточную и западную.

Святой Климент почитаем в числе «апостолов от семидесяти» — проповедников Евангелия в I веке нашей эры. Точные годы его жизни неизвестны, считается, что он жил в Риме на рубеже I-II веков, при императорах Домициане, Нерве и Траяне.

По преданию, Климент происходил из знатного семейства и в самом детстве был разлучен с родителями и братьями: корабль, на котором плыли его мать и братья потерпел крушение, они выжили, отец же отправился на их поиски. Начало тысячелетия было временем, когда люди активно искали истину.

В изложении советских фантастов братьев Стругацких это выглядело так (в данном случае речь идёт об Иоанне Богослове): «Время было смутное — время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов. Как и вся галилейская молодежь того времени, Боанергес («Сыны громовы» — прозвище, которое Иисус дал братьям Иоанну и Иакову. — Авт.) не желали идти по стезе покорности. Они не желали ловить рыбу и доходы свои смиренно отдавать мытарю. Они вообще не хотели работать. С какой стати? Они хотели жить весело, рисково, отпето — играть ножами, портить девок, плясать с блудницами и распивать спиртные напитки. И в то же самое время хотели они великих подвигов во имя древнего бога и древнего народа, мерещились им голоса могучих пророков и команды блестящих полководцев, грохот рушащихся стен Иерихона и жалкие вопли гибнущих иноверцев. Короче говоря, они являли собою великолепное сырье, из которого опытная рука могла вылепить все что угодно — от фанатичных убийц до фанатичных мучеников».

Крещение Руси князь Владимир
29 июля 2019, 14:26
Долгий путь к Богу. Крещёная русь до крещения Руси28 июля в день памяти Святого равноапостольного князя Владимира отмечается День Крещения Руси. О таком знаковом для нашей цивилизации событии мы можем судить, как и обо всем, что происходило в X веке на периферии тогдашней цивилизации, то есть по летописям и хроникам, многие из которых нередко противоречат друг другу и составлены столетия спустя

К этому поколению относился и Климент, только жил он не в Галилее и буйным нравом не отличался. Будучи человеком образованным, он искал свою истину в современных ему философских школах — и не находил её.

Узнав о явлении Бога в Галилее, он направился туда и был крещён там самим апостолом Петром. Апостол упомянул об этом своём ученике в «Послании к Филиппийцам». После многих духовных подвигов Климент вернулся в Рим — епископом его рукоположил сам апостол. В одних источниках он третий епископ, в других — первый, но противоречия тут нет, поскольку в то время не существовало ещё чёткого различия между епископом и старейшиной. По официальной хронике, его деятельность в Риме продолжалась с 88 по 97-й или с 90 по 99 год.

Святой Климент был в Риме человеком популярным. Собственно, само слово «папа» в приложении к нему означало не титул или должность, а прозвище, поскольку он относился к христианам как будто отец родной. Святой Климент обратил в христианство множество римлян, причём не только иудеев. В их числе были префект Сисиний, близкий друг императора Нервы, и его жена Феодора. В Риме Климент написал послание к Церкви Коринфа (1-е и 2-е Кор. Климента Римского), включаемое в некоторые редакции Священного Писания.

Высокопоставленный римский чиновник Пуплий, узнав о росте числа христиан и об отказе Климента приносить жертвы языческим богам, отправил его, по приказу императора Траяна, на каторгу в Херсонес Таврический (нынешний Севастополь). Там епископ духовно окормлял несколько тысяч сосланных христиан и обращал в христианство местных язычников. Особенно способствовало это то, что по его молитве близ каменоломен забил источник. Считается, что благодаря его трудам в Крыму было построено около 70 церквей. Позже, примерно в VIII-IX веках, в местах где проповедовал Св. Климент, был основан Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь.

Историки, кстати, в достоверности этой информации сомневаются — в указанный период Херсонес был независимой олигархической республикой, хотя около города находилась римская военная база. В таком случае рассматривать его как место ссылки (к тому же массовой) трудно. Некоторые историки считают, что фигуре святого Климента объединены фигуры епископа Климента и консула Тита Флавия Климента, казнённого по приказу императора Домициана за симпатии к христианам.

Спустя два года новый наместник решил положить этому конец — Клименту привязали на шею якорь и бросили в Черное море, чтобы верующие не нашли его тела и не смогли ему поклоняться. Однако море чудесным образом отступило, и христиане увидели тело святого в 300 метрах от берега в нерукотворном храме (пещере). С того времени каждый год в день смерти святого Климента море отступало, чтобы верующие могли почтить честные мощи.

В 860 году в Херсонес прибыли святые Кирилл и Мефодий. Узнав о чуде, они убедили христиан молить Бога об обретении мощей. После соборной молитвы в полночь на поверхности вод появились мощи святого Климента. Кирилл и Мефодий выловили их и привезли святыню папе Адриану II в Рим. В честь обретения мощей святой Кирилл написал на греческом языке краткую повесть, похвальное слово и гимн.

Первые два произведения дошли до нас в славянском переводе. Считается, что обретение мощей святого Климента освятило в глазах Римской церкви просветительскую миссию Кирилла и Мефодия среди славян и введение богослужения на славянском языке (до этого считалось, что служба должна вестись только на древнееврейском, греческом и латыни, а самих братьев подозревали в ереси). Часть мощей была захоронена в Базилике святого Климента в Риме, часть — осталась в Херсонесе.

В 988 году князь Владимир, приняв христианство в Херсонесе, забрал с собой раку с мощами святого Климента и установил её в Десятинной церкви. Позже Ярослав Мудрый перенёс мощи в Софийский собор. После монголо-татарского нашествия голова святого Климента оказалась в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Мраморная гробница до сих пор находится в Софии — позже в ней был похоронен сам князь Ярослав.

Десятинная церковь (освящена в 1842 году)
12 мая 2019, 01:01
День в истории. 12 мая: освящена первая на Руси каменная христианская церковьВ этот день в 996 году в Киеве была освящена церковь Успения Пресвятой Богородицы, более известная как Десятинная. Правда, дата эта под вопросом – 12 мая празднуется день освящения церкви и память Феодора Варяга и сына его Иоанна, но историки выдвигают альтернативные версии – 25 мая и 4 ноября

Почитание святого Климента распространилось по всей Руси, в особенности затронув Русский Север — этого святого очень почитали поморы.

День памяти святого Климента в католицизме — 23 ноября, а в православии — 8 декабря по новому стилю.

P.S.: Буквально в квартале от редакции находится Храм священномученика Климента, Папы Римского — одно из немногих в Москве зданий в стиле елизаветинского барокко, неуловимо напоминающее Андреевскую церковь в Киеве (что неудивительно — по одной из версий, строил её Алексей Евлашев, ученик самого Бартоломео Растрелли).

 
 
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