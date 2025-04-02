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В Подмосковье найден дрон кустарной сборки
В Подмосковье найден дрон кустарной сборки - 02.04.2025 Украина.ру
В Подмосковье найден дрон кустарной сборки
В московском поселке Круги местные лесники обнаружили самодельный дрон. Об этом 2 апреля сообщил Телеграм-канал Mash
2025-04-02T14:18
2025-04-02T14:18
2025-04-02T14:18
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дроны
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Издание утверждает, что устройство было сделано из фанеры и бутылки воды, а электродвигатель с батареей был прикреплен на скотч. "Тот, кто сделал кустарный БПЛА, скорее всего, тестировал боенагрузку — для этого повесив в головную часть бутылку с водой. Она имитирует боевую часть", — отмечается в публикации.Также авторы канала подчеркивают вероятность того, что беспилотник мог упасть 16 марта, во время массовой атаки БПЛА на Москву и Московскую область. Также в сообщении допускается, что, по одной из версий, это остатки испытаний российского дрона "Молния-1".Ранее на территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли мину-лепесток мину-лепесток (ПФМ-1). Она находилась всего в 300 метрах от жилых домов. Подробности в публикации В 300 метрах от жилых домов: под Москвойнашли "лепестки".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, московская область, москва, бпла, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Московская область, Москва, БПЛА, дроны, беспилотники
В Подмосковье найден дрон кустарной сборки
В московском поселке Круги местные лесники обнаружили самодельный дрон. Об этом 2 апреля сообщил Телеграм-канал Mash
Издание утверждает, что устройство было сделано из фанеры и бутылки воды, а электродвигатель с батареей был прикреплен на скотч.
"Тот, кто сделал кустарный БПЛА, скорее всего, тестировал боенагрузку — для этого повесив в головную часть бутылку с водой. Она имитирует боевую часть", — отмечается в публикации.
Также авторы канала подчеркивают вероятность того, что беспилотник мог упасть 16 марта, во время массовой атаки БПЛА на Москву
и Московскую область
. Также в сообщении допускается, что, по одной из версий, это остатки испытаний российского дрона "Молния-1".
Ранее на территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли мину-лепесток мину-лепесток (ПФМ-1). Она находилась всего в 300 метрах от жилых домов. Подробности в публикации В 300 метрах от жилых домов: под Москвойнашли "лепестки".