https://ukraina.ru/20250402/1062238153.html

В Подмосковье найден дрон кустарной сборки

В Подмосковье найден дрон кустарной сборки - 02.04.2025 Украина.ру

В Подмосковье найден дрон кустарной сборки

В московском поселке Круги местные лесники обнаружили самодельный дрон. Об этом 2 апреля сообщил Телеграм-канал Mash

2025-04-02T14:18

2025-04-02T14:18

2025-04-02T14:18

новости

россия

московская область

москва

бпла

дроны

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062237264_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_07a4c25121ba8d874c3c540c61cf0e7b.jpg

Издание утверждает, что устройство было сделано из фанеры и бутылки воды, а электродвигатель с батареей был прикреплен на скотч. "Тот, кто сделал кустарный БПЛА, скорее всего, тестировал боенагрузку — для этого повесив в головную часть бутылку с водой. Она имитирует боевую часть", — отмечается в публикации.Также авторы канала подчеркивают вероятность того, что беспилотник мог упасть 16 марта, во время массовой атаки БПЛА на Москву и Московскую область. Также в сообщении допускается, что, по одной из версий, это остатки испытаний российского дрона "Молния-1".Ранее на территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли мину-лепесток мину-лепесток (ПФМ-1). Она находилась всего в 300 метрах от жилых домов. Подробности в публикации В 300 метрах от жилых домов: под Москвойнашли "лепестки".

россия

московская область

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, московская область, москва, бпла, дроны, беспилотники