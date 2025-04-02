На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Украинский Харьков опустел на фоне слухов о возможном наступлении российской армии на этом направлении. Об этом 2 апреля сообщило издание МК.RU со ссылкой на свидетельства очевидцев
В социальных сетях один из местных жителей написал, что в Харькове по-прежнему ездит транспорт, свет и горячая вода остаются в наличии, а обстановка довольно спокойная.
"Однако людей на улице нет — такое впечатление, будто всех забрали. В транспорте есть люди, а на улицах мало", — заявил он, отметив, что не осуждает украинцев, покинувших город.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская армия пойдет в наступление до конца весны. По словам украинского политика, ВС РФ готовятся к продвижению на севере — в Сумской и Харьковской областях.
Такого же мнение придерживались и западные СМИ. Например, издание AP о ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков писало, что российская армия "готовится начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы на переговорах о прекращении огня". По данным источников, командование ВС РФ планирует провести наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.
Между тем пророссийское подполье сообщило, что в Харькове замечено большое количество недавно прибывших в город военных, в том числе и иностранных наемников ВСУ. Также ранее отмечалось, что армия России вышла на пик наступательной активности.