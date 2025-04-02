На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ - 02.04.2025 Украина.ру
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На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ
На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ - 02.04.2025 Украина.ру
На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ
Украинский Харьков опустел на фоне слухов о возможном наступлении российской армии на этом направлении. Об этом 2 апреля сообщило издание МК.RU со ссылкой на свидетельства очевидцев
2025-04-02T15:11
2025-04-02T15:11
новости
россия
украина
харьков
харьковская область
владимир зеленский
вс рф
иностранные наемники
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В социальных сетях один из местных жителей написал, что в Харькове по-прежнему ездит транспорт, свет и горячая вода остаются в наличии, а обстановка довольно спокойная.Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская армия пойдет в наступление до конца весны. По словам украинского политика, ВС РФ готовятся к продвижению на севере — в Сумской и Харьковской областях.Такого же мнение придерживались и западные СМИ. Например, издание AP о ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков писало, что российская армия "готовится начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы на переговорах о прекращении огня". По данным источников, командование ВС РФ планирует провести наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.Между тем пророссийское подполье сообщило, что в Харькове замечено большое количество недавно прибывших в город военных, в том числе и иностранных наемников ВСУ. Также ранее отмечалось, что армия России вышла на пик наступательной активности.
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новости, россия, украина, харьков, харьковская область, владимир зеленский, вс рф, иностранные наемники
Новости, Россия, Украина, Харьков, Харьковская область, Владимир Зеленский, ВС РФ, иностранные наемники

На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ

15:11 02.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинский Харьков опустел на фоне слухов о возможном наступлении российской армии на этом направлении. Об этом 2 апреля сообщило издание МК.RU со ссылкой на свидетельства очевидцев
В социальных сетях один из местных жителей написал, что в Харькове по-прежнему ездит транспорт, свет и горячая вода остаются в наличии, а обстановка довольно спокойная.

"Однако людей на улице нет — такое впечатление, будто всех забрали. В транспорте есть люди, а на улицах мало", — заявил он, отметив, что не осуждает украинцев, покинувших город.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская армия пойдет в наступление до конца весны. По словам украинского политика, ВС РФ готовятся к продвижению на севере — в Сумской и Харьковской областях.
Такого же мнение придерживались и западные СМИ. Например, издание AP о ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков писало, что российская армия "готовится начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы на переговорах о прекращении огня". По данным источников, командование ВС РФ планирует провести наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
11:55
Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ Украинские военнослужащие, эксперты, политики и западные СМИ продолжают гадать, когда и на каком направлении армия России разовьет свое следующее наступление
Между тем пророссийское подполье сообщило, что в Харькове замечено большое количество недавно прибывших в город военных, в том числе и иностранных наемников ВСУ. Также ранее отмечалось, что армия России вышла на пик наступательной активности.
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковХарьковская областьВладимир ЗеленскийВС РФиностранные наемники
 
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