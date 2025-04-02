https://ukraina.ru/20250402/1062240917.html

На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ

На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ - 02.04.2025 Украина.ру

На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ

Украинский Харьков опустел на фоне слухов о возможном наступлении российской армии на этом направлении. Об этом 2 апреля сообщило издание МК.RU со ссылкой на свидетельства очевидцев

2025-04-02T15:11

2025-04-02T15:11

2025-04-02T15:11

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владимир зеленский

вс рф

иностранные наемники

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В социальных сетях один из местных жителей написал, что в Харькове по-прежнему ездит транспорт, свет и горячая вода остаются в наличии, а обстановка довольно спокойная.Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская армия пойдет в наступление до конца весны. По словам украинского политика, ВС РФ готовятся к продвижению на севере — в Сумской и Харьковской областях.Такого же мнение придерживались и западные СМИ. Например, издание AP о ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков писало, что российская армия "готовится начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы на переговорах о прекращении огня". По данным источников, командование ВС РФ планирует провести наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.Между тем пророссийское подполье сообщило, что в Харькове замечено большое количество недавно прибывших в город военных, в том числе и иностранных наемников ВСУ. Также ранее отмечалось, что армия России вышла на пик наступательной активности.

https://ukraina.ru/20250402/1062230817.html

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новости, россия, украина, харьков, харьковская область, владимир зеленский, вс рф, иностранные наемники