"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке - 02.04.2025 Украина.ру
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"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке
"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке - 02.04.2025 Украина.ру
"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке
Ложная рассылка распространяется через фальшивый сайт правительства Курской области. Об этом 2 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
2025-04-02T14:55
2025-04-02T14:55
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"ЦИПсО не перестает создавать фейки, - констатировал он. - Очередная "новость" — якобы моё заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны.Хинштейн отметил, что ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области. При этом украинские провокаторы даже не удосужились всё перепроверить и отправили врио губернатора Курской области "работать" на другой участок — в Ростовскую область.Ранее российские дипломаты поймали на распространении ложной информации президента Италии. Подробности в публикации "Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД В распространении лжи уличил нынешнего американского президента Дональда Трампа в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов. Подробности в публикации Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
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новости, курская область, россия, хинштейн, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, фейк, ростовская область, сво
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, фейк, Ростовская область, СВО

"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке

14:55 02.04.2025
 
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Ложная рассылка распространяется через фальшивый сайт правительства Курской области. Об этом 2 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
"ЦИПсО не перестает создавать фейки, - констатировал он. - Очередная "новость" — якобы моё заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны.
Хинштейн отметил, что ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области. При этом украинские провокаторы даже не удосужились всё перепроверить и отправили врио губернатора Курской области "работать" на другой участок — в Ростовскую область.
"Вражеские каналы не оставляют попыток посеять раздор и панику в нашем обществе, но им это не удастся! Обращаюсь ко всем: будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации!", - заявил Хинштейн в своём телеграм-канале.
Ранее российские дипломаты поймали на распространении ложной информации президента Италии. Подробности в публикации "Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД
В распространении лжи уличил нынешнего американского президента Дональда Трампа в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов. Подробности в публикации Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
 
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