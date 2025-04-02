https://ukraina.ru/20250402/1062240237.html

"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке

"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке - 02.04.2025 Украина.ру

"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке

Ложная рассылка распространяется через фальшивый сайт правительства Курской области. Об этом 2 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

2025-04-02T14:55

2025-04-02T14:55

2025-04-02T14:55

новости

курская область

россия

хинштейн

дезинформация

информационная война

информационная безопасность

фейк

ростовская область

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060859168_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_e93e7138bdc684a46d61c595c32ec289.jpg

"ЦИПсО не перестает создавать фейки, - констатировал он. - Очередная "новость" — якобы моё заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны.Хинштейн отметил, что ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области. При этом украинские провокаторы даже не удосужились всё перепроверить и отправили врио губернатора Курской области "работать" на другой участок — в Ростовскую область.Ранее российские дипломаты поймали на распространении ложной информации президента Италии. Подробности в публикации "Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД В распространении лжи уличил нынешнего американского президента Дональда Трампа в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов. Подробности в публикации Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует

курская область

россия

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, хинштейн, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, фейк, ростовская область, сво