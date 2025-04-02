"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке
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Ложная рассылка распространяется через фальшивый сайт правительства Курской области. Об этом 2 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
"ЦИПсО не перестает создавать фейки, - констатировал он. - Очередная "новость" — якобы моё заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны.
Хинштейн отметил, что ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области. При этом украинские провокаторы даже не удосужились всё перепроверить и отправили врио губернатора Курской области "работать" на другой участок — в Ростовскую область.
"Вражеские каналы не оставляют попыток посеять раздор и панику в нашем обществе, но им это не удастся! Обращаюсь ко всем: будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации!", - заявил Хинштейн в своём телеграм-канале.
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