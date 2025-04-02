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Подоляк высказался о выборах на Украине

Подоляк высказался о выборах на Украине - 02.04.2025 Украина.ру

Подоляк высказался о выборах на Украине

Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире "24 канала" опроверг информацию о том, что Офис начал подготовку к президентским выборам

2025-04-02T14:43

2025-04-02T14:43

2025-04-02T14:45

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"Нет никакой подготовки к выборам, это очевидно... Говорить о том, что 8 или 9 мая будет отменено действие военного положения, и после этого через 6 месяцев будут выборы, немного сложно, мягко говоря", - сказал Подоляк.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Накануне украинские СМИ писали, что Офис Зеленского начал подготовку к президентским выборам.На днях украинский журналист Анатолий Шарий заверял, что президентские выборы на Украине будут назначены в мае. По его словам, Зеленский должен будет уйти с поста и передать власть в стране спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.Журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале писал, что Киев планирует провести "быстрые выборы" летом. По его словам, проведение выборов в текущей обстановке означает лишь консервацию действующего режима и продолжение военных действий.Глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия вообще утверждает, что Украина не ведет подготовку к выборам.Подробнее - в материале Дмитрия Ковалевича Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, анатолий шарий, верховная рада, слуга народа