Подоляк высказался о выборах на Украине - 02.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250402/1062239804.html
Подоляк высказался о выборах на Украине
Подоляк высказался о выборах на Украине - 02.04.2025 Украина.ру
Подоляк высказался о выборах на Украине
Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире "24 канала" опроверг информацию о том, что Офис начал подготовку к президентским выборам
2025-04-02T14:43
2025-04-02T14:45
новости
выборы
украина
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
анатолий шарий
верховная рада
слуга народа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049360144_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_bfd087db14663a7398e9139154210ebc.jpg
"Нет никакой подготовки к выборам, это очевидно... Говорить о том, что 8 или 9 мая будет отменено действие военного положения, и после этого через 6 месяцев будут выборы, немного сложно, мягко говоря", - сказал Подоляк.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Накануне украинские СМИ писали, что Офис Зеленского начал подготовку к президентским выборам.На днях украинский журналист Анатолий Шарий заверял, что президентские выборы на Украине будут назначены в мае. По его словам, Зеленский должен будет уйти с поста и передать власть в стране спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.Журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале писал, что Киев планирует провести "быстрые выборы" летом. По его словам, проведение выборов в текущей обстановке означает лишь консервацию действующего режима и продолжение военных действий.Глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия вообще утверждает, что Украина не ведет подготовку к выборам.Подробнее - в материале Дмитрия Ковалевича Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049360144_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_0499a52289cf5ef51a6b267f7fd5bc83.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, анатолий шарий, верховная рада, слуга народа
Новости, выборы, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Анатолий Шарий, Верховная Рада, Слуга народа

Подоляк высказался о выборах на Украине

14:43 02.04.2025 (обновлено: 14:45 02.04.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
Читать в
ДзенTelegram
Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире "24 канала" опроверг информацию о том, что Офис начал подготовку к президентским выборам
"Нет никакой подготовки к выборам, это очевидно... Говорить о том, что 8 или 9 мая будет отменено действие военного положения, и после этого через 6 месяцев будут выборы, немного сложно, мягко говоря", - сказал Подоляк.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Накануне украинские СМИ писали, что Офис Зеленского начал подготовку к президентским выборам.
На днях украинский журналист Анатолий Шарий заверял, что президентские выборы на Украине будут назначены в мае. По его словам, Зеленский должен будет уйти с поста и передать власть в стране спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
Журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.
Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале писал, что Киев планирует провести "быстрые выборы" летом. По его словам, проведение выборов в текущей обстановке означает лишь консервацию действующего режима и продолжение военных действий.
Глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия вообще утверждает, что Украина не ведет подготовку к выборам.
Подробнее - в материале Дмитрия Ковалевича Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты на сайте Украина.ру.
 
НовостивыборыУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякАнатолий ШарийВерховная РадаСлуга народа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Энтузиазм: Симфония Донбасса": Дзига Вертов и магия звука
15:51Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть
15:37Большая сделка вокруг Украины: границы возможного
15:11На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ
14:55"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке
14:43Подоляк высказался о выборах на Украине
14:22Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством
14:18В Подмосковье найден дрон кустарной сборки
14:05"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США
13:53На Украине паника: группировка РФ на лиманском направлении в 10 раз больше ВСУ
13:50Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон
13:40Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков
13:31Болота Литвы и танк "Геркулес". Опасные традиции литовских болот
13:10Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье"
13:04Прогнуться или разозлить Трампа? Киев столкнется с дилеммой из-за сделки по минералам - WSJ
13:00Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
12:38Какую угрозу устранила Россия между Запорожьем, Днепропетровском и Кривым Рогом - Богатырёв
12:35Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
12:32Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
12:27Трампу готовят удар. Зачем Зеленский собирает "узкий круг" сторонников войны
Лента новостейМолния