Подоляк высказался о выборах на Украине
14:43 02.04.2025 (обновлено: 14:45 02.04.2025)
Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире "24 канала" опроверг информацию о том, что Офис начал подготовку к президентским выборам
"Нет никакой подготовки к выборам, это очевидно... Говорить о том, что 8 или 9 мая будет отменено действие военного положения, и после этого через 6 месяцев будут выборы, немного сложно, мягко говоря", - сказал Подоляк.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Накануне украинские СМИ писали, что Офис Зеленского начал подготовку к президентским выборам.
На днях украинский журналист Анатолий Шарий заверял, что президентские выборы на Украине будут назначены в мае. По его словам, Зеленский должен будет уйти с поста и передать власть в стране спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
Журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.
Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале писал, что Киев планирует провести "быстрые выборы" летом. По его словам, проведение выборов в текущей обстановке означает лишь консервацию действующего режима и продолжение военных действий.
Глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия вообще утверждает, что Украина не ведет подготовку к выборам.
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