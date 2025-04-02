Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством - 02.04.2025 Украина.ру
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Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством
Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством - 02.04.2025 Украина.ру
Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством
Президент России поручил принять меры для трудоустройства на профильные предприятия ветеранов СВО, имеющих опыт в области инженерного дела и технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол поручений главы государства.
2025-04-02T14:22
2025-04-02T14:33
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"Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук", - сказано в документе.Перечень поручений принят по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 6 февраля 2025 года.После совещания, 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в парламенте и заверил, что участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. По его словам, на это будет ориентирована специальная программа и помощь будет усовершенствована по линии фонда "Защитники Отечества".Подробности в публикации Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
https://ukraina.ru/20250310/1061683897.html
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новости, россия, владимир путин, президент, правительство, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, сво, ветераны, трудоустройство
Новости, Россия, Владимир Путин, президент, правительство, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, СВО, ветераны, трудоустройство

Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством

14:22 02.04.2025 (обновлено: 14:33 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Президент России поручил принять меры для трудоустройства на профильные предприятия ветеранов СВО, имеющих опыт в области инженерного дела и технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол поручений главы государства.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук", - сказано в документе.
Перечень поручений принят по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 6 февраля 2025 года.
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 17:32
Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизниНовая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется адаптацией ветеранов спецоперации к мирной жизни. Об этом говорится в опубликованном 10 марта положении о комиссии.
После совещания, 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в парламенте и заверил, что участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. По его словам, на это будет ориентирована специальная программа и помощь будет усовершенствована по линии фонда "Защитники Отечества".
Подробности в публикации Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
 
НовостиРоссияВладимир Путинпрезидентправительствосоциальная политикасоциальное государствосоциальная справедливостьСВОветеранытрудоустройство
 
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