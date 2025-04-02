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Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством

Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством - 02.04.2025 Украина.ру

Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством

Президент России поручил принять меры для трудоустройства на профильные предприятия ветеранов СВО, имеющих опыт в области инженерного дела и технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол поручений главы государства.

2025-04-02T14:22

2025-04-02T14:22

2025-04-02T14:33

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"Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук", - сказано в документе.Перечень поручений принят по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 6 февраля 2025 года.После совещания, 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в парламенте и заверил, что участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. По его словам, на это будет ориентирована специальная программа и помощь будет усовершенствована по линии фонда "Защитники Отечества".Подробности в публикации Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России

https://ukraina.ru/20250310/1061683897.html

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новости, россия, владимир путин, президент, правительство, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, сво, ветераны, трудоустройство