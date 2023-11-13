Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши - 13.11.2023 Украина.ру
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Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши
Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши - 13.11.2023 Украина.ру
Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши
Украинские дальнобойщики ждут выезда из Польши по десять дней, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на Люблинскую таможню
2023-11-13T14:21
2023-11-13T14:21
новости
украина
польша
граница
государственная граница
дальнобойщики
фуры
очереди
пересечение границы
забастовка
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Издание приводит слова представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся. Он рассказал, что за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, въехали пять.С учётом сложностей на границе, отмечает Дерусь, реальное время ожидания оформления в среднем составляет 226 часов, тогда как при стандартных условиях оно составило бы 59 часов. Грузовики образовали очередь в 30 километров.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, польша, граница, государственная граница, дальнобойщики, фуры, очереди, пересечение границы, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, дальнобойщики, фуры, очереди, пересечение границы, забастовка

Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши

14:21 13.11.2023
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Украинские дальнобойщики ждут выезда из Польши по десять дней, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на Люблинскую таможню
"Около 1300 грузовиков ожидают выезда из страны через границу с Украиной в Дорохуске, а время ожидания оформления составляет 226 часов", - говорится в сообщении.
Издание приводит слова представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся. Он рассказал, что за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, въехали пять.
С учётом сложностей на границе, отмечает Дерусь, реальное время ожидания оформления в среднем составляет 226 часов, тогда как при стандартных условиях оно составило бы 59 часов. Грузовики образовали очередь в 30 километров.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.
граница украина польша контрольно пропускной пункт краковец очередь фуры грузовики коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 06:45
Очередной "удар в спину" Киеву. После фермеров границу с Украиной заблокировали польские автоперевозчикиПольские автоперевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной, требуя возвращения разрешительного режима для своих украинских коллег, которые отбирают у поляков работу по всему Европейскому Союзу
 
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