https://ukraina.ru/20231113/1050981100.html
Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши
Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши - 13.11.2023 Украина.ру
Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши
Украинские дальнобойщики ждут выезда из Польши по десять дней, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на Люблинскую таможню
2023-11-13T14:21
2023-11-13T14:21
2023-11-13T14:21
новости
украина
польша
граница
государственная граница
дальнобойщики
фуры
очереди
пересечение границы
забастовка
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Издание приводит слова представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся. Он рассказал, что за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, въехали пять.С учётом сложностей на границе, отмечает Дерусь, реальное время ожидания оформления в среднем составляет 226 часов, тогда как при стандартных условиях оно составило бы 59 часов. Грузовики образовали очередь в 30 километров.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.
https://ukraina.ru/20231109/1050877226.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, граница, государственная граница, дальнобойщики, фуры, очереди, пересечение границы, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, дальнобойщики, фуры, очереди, пересечение границы, забастовка
Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши
Украинские дальнобойщики ждут выезда из Польши по десять дней, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на Люблинскую таможню
"Около 1300 грузовиков ожидают выезда из страны через границу с Украиной в Дорохуске, а время ожидания оформления составляет 226 часов", - говорится в сообщении.
Издание приводит слова представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся. Он рассказал, что за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, въехали пять.
С учётом сложностей на границе, отмечает Дерусь, реальное время ожидания оформления в среднем составляет 226 часов, тогда как при стандартных условиях оно составило бы 59 часов. Грузовики образовали очередь в 30 километров.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.