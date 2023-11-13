https://ukraina.ru/20231113/1050981100.html

Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши

Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши - 13.11.2023 Украина.ру

Украинские дальнобойщики стоят в очередях по десять дней на выезд из Польши

Украинские дальнобойщики ждут выезда из Польши по десять дней, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на Люблинскую таможню

2023-11-13T14:21

2023-11-13T14:21

2023-11-13T14:21

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Издание приводит слова представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся. Он рассказал, что за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, въехали пять.С учётом сложностей на границе, отмечает Дерусь, реальное время ожидания оформления в среднем составляет 226 часов, тогда как при стандартных условиях оно составило бы 59 часов. Грузовики образовали очередь в 30 километров.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.

https://ukraina.ru/20231109/1050877226.html

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новости, украина, польша, граница, государственная граница, дальнобойщики, фуры, очереди, пересечение границы, забастовка