https://ukraina.ru/20231104/1050770340.html

Несмотря на атаки врага. В Москве стартовала выставка-форум "Россия"

Несмотря на атаки врага. В Москве стартовала выставка-форум "Россия" - 04.11.2023 Украина.ру

Несмотря на атаки врага. В Москве стартовала выставка-форум "Россия"

В субботу, 4 ноября, в Москве открылась выставка-форум "Россия"

2023-11-04T12:49

2023-11-04T12:49

2023-11-04T12:49

эксклюзив

россия

москва

выставка

донбасс

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В проведении выставки-форума "Россия" задействованы 67 объектов ВДНХ. Посетителя будут представлены достижения 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации, указано в пресс-релизе всероссийского мероприятия.На стенде Москвы создадут интерактивное пространство: оно наглядно представит историю развития города, успехи в повышении комфорта и безопасности столицы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Гости выставки узнают о новых тенденциях Москвы в сферах экологии и здравоохранения."Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников", - сообщил глава российской столицы.Выставка в цифрах:· 500+ экскурсий ежедневно· 89 регионов· 131 экспозиция· 161 день длится выставка· 1500+ изделий в универмагеОрганизаторы выставки поделились сенсацией: уникальный объект форума – галерея "Достижения России" – футуристический 166-метровый тоннель, смоделированный под коллайдер, расскажет о главных достижениях страны в сфере науки, культуры, градостроительства, образования.На входе в галерею – инсталляция "Живая карта Россия"Открыл выставку праздничный танцевальный флешмоб на открытом пространстве перед павильоном № 75, в котором гости форума смогут посетить экспозиции всех 89 регионов страны.Вечером, в субботу, гостей выставки ждет масштабный концерт, хедлайнерами которого станут музыканты SHAMAN (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников."Портал в будущее" — наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума "Россия". Шоу соединяет в себе электронную и симфоническую музыку. Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем", - сообщают организаторы.Донбасс на форме представлен в особенной экспозиции: она состоит из 4 модулей: "Путь домой", "Сделано под обстрелами", "Возрождение в России" и "Донбасс, в котором хочется жить".Регион похвастается своим главным богатством – угольной промышленностью, гостям представят туннель времени в виде горы с шахтной выработкой и настоящим углем, который они смогут взять на память в качестве сувенира. Интерактивная экспозиция с 3D-графикой внутри тоннеля расскажет историю Донбасса."Регион славится своей промышленностью и уже с XVIII века был настоящей угольной столицей страны. Кроме того, здесь развита металлургия, машиностроение, химпром… Каждой из этих отраслей хватило бы для благополучия, а на Донбассе они работают вместе, дополняя друг друга.Но главное наше богатство — это люди. Люди крепче угля и твёрже стали, люди с настоящим донбасским характером", — сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, приглашая посетителей посмотреть экспозицию Донбасса.По поручению президента РФ Владимира Путина, Донбасс планирует активно развивать курортную инфраструктуру, подчеркнул Пушилин. Гости выставки, по его словам, смогут убедиться в богатстве природных сокровищ региона.Запорожская и Херсонская области тоже представлены на форуме.Основные пункты экспозиции Запорожья связаны с уроженцем Мелитополя, советским разведчиком Павлом Судоплатовым, Запорожской атомной электростанцией в Энергодаре, мелитопольской черешней, еще одним уроженцем региона – путешественником Фёдором Конюховым и археологическим заповедником "Каменная могила"."В Херсонской области находятся: Алёшковские пески — самый крупный песчаный массив в Европе; Алёшковский лес — самый большой природный комплекс в мире, созданный человеческими силами; розовые солёные озёра — необычный розовый цвет им придаёт один из видов водорослей; Черноморский биосферный заповедник — самый большой в Херсонской области, местность отличается ландшафтным разнообразием: есть здесь просторные степи, солончаки, заливы и озёра с солёной и пресной водой, островки, рощи, где произрастает дуб, чёрная ольха и осина; "Аскания-Нова" — биосферный заповедник, один из старейших комплексов области, основан в XIX веке", - пишут организаторы о выставке, посвященной Херсонщине.Утром, в субботу, организаторы выставки "Россия" сообщили, что подготовка форума прошла не без неприятностей: сайты мероприятия подверглись массированной хакерской атаке."Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран", - уточнила пресс-служба форума.Несмотря на атаку, в данный момент работа всех ресурсов стабильна, а действия злоумышленников демонстрируют "грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки", - сказано в сообщении.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, москва, выставка, донбасс