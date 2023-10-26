https://ukraina.ru/20231026/1050496807.html

В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для миномёта и гранатомёта - УФСБ

В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для миномёта и гранатомёта - УФСБ - 26.10.2023 Украина.ру

В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для миномёта и гранатомёта - УФСБ

Донецкие силовики пресекли попытку продажи двух миномётных мин, боекомплекта снарядов для противотанкового гранатомёта и патронов для автоматического оружия. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по ДНР сообщает РИА Новости

2023-10-26T06:38

2023-10-26T06:38

2023-10-26T06:39

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"Злоумышленники пытались реализовать две мины 240 мм для самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан", восемь снарядов для РПГ-9, одну гранату РГД, более 750 патронов калибра 5,45 мм. Оперативные материалы по данному факту переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения", - рассказали в ведомстве.Напомним, в сентябре 2023 года сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Докучаевске схрон с оружием. Как было установлено, это оружие украинские диверсанты планировали использовать для совершения терактов перед выборами в Единый день голосования 8-10 сентября.

https://ukraina.ru/20231026/1050482690.html

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новости, россия, донецкая народная республика, фсб, торговля оружием, диверсанты, терроризм, преступления, боеприпасы