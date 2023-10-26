В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для миномёта и гранатомёта - УФСБ
06:38 26.10.2023 (обновлено: 06:39 26.10.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Донецкие силовики пресекли попытку продажи двух миномётных мин, боекомплекта снарядов для противотанкового гранатомёта и патронов для автоматического оружия. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по ДНР сообщает РИА Новости
"Злоумышленники пытались реализовать две мины 240 мм для самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан", восемь снарядов для РПГ-9, одну гранату РГД, более 750 патронов калибра 5,45 мм. Оперативные материалы по данному факту переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения", - рассказали в ведомстве.
Напомним, в сентябре 2023 года сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Докучаевске схрон с оружием. Как было установлено, это оружие украинские диверсанты планировали использовать для совершения терактов перед выборами в Единый день голосования 8-10 сентября.
Вчера, 06:00Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и ТатарскогоТеррористическая работа против России началась задолго до специальной военной операции. И уникальность материалов газеты The Washington Post о подготовке украинских диверсантов в том, что они это подтверждают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин