"В форточку с первого прицела": полковник Матвийчук том, как Россия лупит ВСУ из новых огневых систем
Насыщение российских войск огневыми системами должно идти по двум направлениям. В армию должны поступать как более современные, так и уже существующие огневые системы. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
У современных огневых систем есть определённые недостатки в части обнаружения целей, точности стрельбы и системы управления огнем. Но в целом они неплохие и великолепно массовый огонь по площадям ведут великолепно, рассказал эксперт.
"Плюс, в армию поступают новые системы вроде "Мста-С" и "Мста-Б", а также "Коалиция", которая работает с точностью до пары сантиметров. Грубо говоря, в форточку снаряд влетает с первого прицела", - отметил Матвийчук.
Современные системы РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" - это модернизированные варианты "Смерча" и "Града", которые великолепно выполняют свои задачи. "Торнадо-С" превосходит "Хаймарс" по огневой мощи, по мобильности, по точности прицела и по эффективности нанесения удара, добавил он.
Министр Обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу насытить войска именно современными системами таким образом, чтобы не снижать темп поставок того вооружения, которое уже сейчас позволяют успешно вести боевые действия в зоне спецоперации, заключил собеседник издания.
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