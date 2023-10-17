https://ukraina.ru/20231017/1050262608.html

Анатолий Матвийчук о том, что надо сделать, чтобы российский флаг развевался над Киевом

Анатолий Матвийчук о том, что надо сделать, чтобы российский флаг развевался над Киевом - 17.10.2023 Украина.ру

Анатолий Матвийчук о том, что надо сделать, чтобы российский флаг развевался над Киевом

Из-за понесенных потерь на фронте и накапливающихся социальных проблем на Украине должно произойти прозрение. Мы будем свидетелями внутреннего взрыва. А наши... Украина.ру, 17.10.2023

2023-10-17T15:13

2023-10-17T15:13

2023-10-17T15:14

интервью

всу

россия

авдеевка

харьков

купянск

артиллерия

ракеты

рсзо

сво

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Из-за понесенных потерь на фронте и накапливающихся социальных проблем на Украине должно произойти прозрение. Мы будем свидетелями внутреннего взрыва. А наши ребята на фронте помогут нам завершить это политическое противостояние, считает главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий МатвийчукОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что предприятиям ВПК разрешили использовать все имеющиеся резервы и мобилизационные мощности для наращивания выпуска артиллерийских систем и боеприпасов к ним.- Анатолий Андреевич, на что нам стоит сделать упор? На производстве более дальнобойных и высокоточных систем? Или на том, чтобы наладить массовый выпуск систем современных?- Насыщение войск огневыми системами должно идти по двум направлениям: как более современными, так и уже существующими.Нынешние наши орудия неплохие. Просто у них есть недостатки в части обнаружения целей, точности стрельбы и системы управления огнем. Но массовый огонь по площадям они ведут великолепно.Плюс, в армию поступают новые системы вроде "Мста-С" и "Мста-Б", а также "Коалиция", которая работает с точностью до пары сантиметров. Грубо говоря, в форточку снаряд влетает с первого прицела.Мне кажется, что Шойгу поставил задачу насытить войска именно современными системами таким образом, чтобы не снижать темп поставок тех систем, которые уже сейчас позволяют нам вести боевые действия.- Как у нас дела со средствами контрбатарейной борьбы? Насколько массово мы выпускаем высокоточные снаряды "Краснополь"?- "Краснополь" - это очень дорогой снаряд. Его всегда берегли. В начале СВО мы пытались его резервировать, но сейчас нет. Сколько его нужно войскам – столько войска и получают. Никто на него никаких ограничений почти не накладывает. В том смысле, что нельзя этим снарядом стрелять по одиночной движущейся машине. Хотя и по ней иногда выстрелить можно, если она в конкретный момент боя представляет серьезную угрозу.Кроме того, не все наши системы могли применять этот снаряд. Но 99,9% наших систем прошли соответствующую модификацию. И теперь все орудия калибра 152-мм применяют этот снаряд.- А если говорить про РСЗО, то нам нужно делать упор на создание аналогов "Хаймарса"? Или это не надо, потому что действующие системы хорошо стреляют по площадям?- "Хаймарс" - это распиаренная система.Да, на первом этапе, когда ее сопрягли с системой высокоточного управления и космической разведкой, нам казалось, что это мощное оружие. Но буквально через пару дней она перестала работать, потому что наши средства РЭБ не дали ей возможности управляться в ходе боевых действий.Мы уже провели модернизацию своих РСЗО. У нас есть "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Это модернизированные варианты "Смерча" и "Града", которые великолепно выполняет свои задачи. Тот же "Торнадо-С" превосходит "Хаймарс" по огневой мощи, по мобильности, по точности прицела и по эффективности нанесения удара.- Если говорить однозначно, то наше дальнобойное оружие должно быть нацелено на точечное уничтожение складов или на массовое поражение скоплений противника?- В современной войне все равно есть массы пехоты и техники, поэтому огонь по площадным целям никто не исключал из повестки дня. Поэтому я бы сказал, что мы должны точечно поражать противника на определенных площадях, которые запланированы к уничтожению. Например, если мы точно знаем, что именно там находятся склады и скопления техники.Кроме того, если в ходе боя нет возможности точно определить координаты у точечно ударить по противнику, мы должны быть готовы к массовым ударам по площадям.Это все в комплексе должно работать.- Просто по поводу Авдеевки сперва писали, что нам удалось подавить там артиллерию противника, а потом стали говорить, что продвижение наше замедлилось потому, что мы проигрываем в контрбатарейной борьбе.- В Авдеевке идет не только огневой бой, но и информационный. Противник делает массу вбросов с целью посеять в нас зерно сомнений в том, что наше наступление на этом направлении будет успешным.Дело в том, что в Авдеевке ВСУ девять лет не только готовили оборонительные позиции. Оказываются, они девять лет проводили оцифровку этого района. У них есть полностью оцифрованные карты на глубину до 200-300 километров, которые позволяют выполнять огневые задачи. Поэтому и складывается впечатление, что враг на каких-то направлениях якобы нас превосходит. Но это не так. Наша артиллерия при помощи ВКС давит украинскую артиллерию.Другое дело, что противник тоже получил интересные вещи. Их американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36 хорошо работают. Бывает, что наши ребята не успевают смыться с огневых позиций после стрельбы, и по ним идет ответка. Мы тоже несем потери.Но говорить о том, что противник подавляет нас своей огневой мощью я бы не стал. Мы продвигаемся слева и справа. Мы замыкаем авдеевский котел.У нас были проблемы во время фронтального удара, когда мы захватили некоторые терриконы возле Авдеевского коксохима, потом мы их сдали, потом вернули. Так что все идет нормально.Не хотелось бы потерь, но потери у нас все же есть.- А почему в Авдеевке мы используем бронетехнику, а не мелкие пехотные группы, как это было в Артемовске?- Потому что наша бронетехника модернизированная. У нее активная и противокумулятивная защита. И она снабжена абсолютно новыми системами разведки и целеуказания.- Насколько вообще Авдеевская операция сочетается с нашим общим принципом активной обороны? Почему мы не стали давить противника на флангах, а ударили прямо по центру?- Авдеевка была занозой, которую мы никак не могли выдернуть. То сил не хватало, то ситуация на фронте требовала отвлечения на другие направления (Соледар, Артемовск, Купянск, Работино). А сегодня созрели все предпосылки для уничтожения этого крупного оборонительного и транспортного узла противника.Общая численность авдеевской группировки ВСУ составляет 7-10 тысяч человек. Если нам удастся ее разгромить, Донецк никто больше не будет обстреливать. А нам откроется прямая дорога на Краматорск и вглубь других территорий, подконтрольных Киеву.- Может ли противник еще устроить нам неприятный сюрприз?- Украина пытается контратаковать и маневрировать резервами. Но сил у нее для этого нет.Да, для нас неприятно, что какая-то маневренная группа пытается создать нам проблемы. Но наши резервы выходят на огневые рубежи и уничтожают ее.- Вопрос по поводу десанта ВСУ через Днепр. Одни бьют тревогу, мол, они вот-вот начнут его форсировать, другие наоборот говорят, что это наш хитрый план по заманиванию противника на левый берег, чтобы его там перебить и открыть путь на Одессу. Кто тут ближе к правде?- Да, есть данные, что противник получил много переправочных средств американского и британского производства. ВСУ уже пытались форсировать Днепр в районе Херсона и Запорожья, но удача им не сопутствовала. И сопутствовать не будет.- Почему не будет? Потому что фактора внезапности нет?- Дело не в том, что нет внезапности. Там зеркало воды настолько большое и длинное, что мы все просматриваем там и ночью, и днем. И наши силы распределены так, что одновременно работают наши артиллеристы, ВКС и ракетчики. Наше огневое превосходство там абсолютное и подавляющее.- Нельзя ли сделать так, чтобы противник перестал думать о форсировании Днепра, а мы бы эту группировку использовали на других направлениях?- Нет. ВСУ все равно будут это делать. Это им приказали западные кураторы. Потому что хотя бы маленький успех все равно будет отвлекать российские войска.Украинские десанты ходят на Крым с завидной периодичностью. Они знают, что даже если они высадятся на побережье, их все равно уничтожат. Но им все равно нужно продемонстрировать какой-то успех.- Сегодня поступали сообщения об атаке противника на аэродром в Бердянске из ракет ATACMS, а до этого были новости, что мы за сутки атаковали сразу три вражеских аэродрома. Если говорить однозначно, кто побеждает в этой дистанционной войне?- Конечно, мы.Чтобы вести успешные наступательные действия, надо иметь три вещи: сухопутную группировку, воздушно-космическую группировку и группировку разведки. У кого есть все эти три компонента, тот и получает превосходство на поле боя.У ВСУ резервов нет. Их потери составляют 70% штатной численности соединений. Снарядов у них недостаточно. Противник экономит боеприпасы. Если мы за сутки выпускам 50-60 тысяч различных боеприпасов (артиллерийские снаряды и ракеты), Украина нам отвечает 10-12 тысячами.Что касается систем разведки и целеуказания, то если раньше США передавали Украине какие-то данные, то сейчас "Старлинк" перестал работать. Пока Пентагон не перекупил у Маска эту систему, они испытывают серьезные проблемы с управлением.Короче говоря, у ВСУ нет превосходства ни по одному из направлений. Есть только попытка продемонстрировать активность.- Я бы хотел немного поспорить, потому что у нас нет превосходства по личному составу над противником.- Дело в том, что сейчас пехота не ходит в атаку с криками "Ура" и не ведет штыковой бой. Солдат держит какой-то рубеж и выполняет тактические задачи.Давайте подождем наступления холодов. К этому моменту Авдеевка закончится котлом, а Купянск окончится выходом наших войск к пригородам Харькова.- То есть вы не считаете, что нам нужно проводить еще одну мобилизацию?- Нет. У нас достаточно войск. Сейчас даже оперативно-тактические расчеты не строятся по личному составу. Это 50 лет назад думали, что если у нас 200 тысяч человек, а у противника – 100 тысяч, то мы победим. Сейчас важны оперативно-тактические единицы и плотность ведения огневого боя.- Есть мнение, что если Россия сейчас не будет более активно бить по энергетике Украины, потому что она готовится к решительной победе, а не к долгой войне. Насколько такой подход оправдан?- Отчасти это так.Кстати, если бы мы были американцами, наше знамя уже давно было бы над Киевом. Потому что США не считаются с последствиями войны. Они уничтожают государства (Югославия, Ирак, Афганистан), а потом уходят. Мы с Украины уходить не собираемся. Мы будем жить в мире с этими людьми. И надо сделать так, чтобы после войны нам нужно было как можно меньше там восстанавливать, чтобы не взвалить эту ношу на плечи остального российского населения.- Я бы сказал, что Украина – не Ирак и не Югославия. Ее при всем желании так просто не разбомбишь.- Да.Но Украина – это не монолитное государство. Восток, юг, запад и центр серьезно отличаются по менталитету. Кстати, жители южной и восточной Украины сейчас воюют, а жители западной разбежались и жируют в Польше.Но мне кажется, что из-за понесенных потерь на фронте и накапливающихся социальных проблем у народа должно произойти прозрение. Мы будем свидетелями внутреннего взрыва на Украине. А наши ребята на фронте помогут нам завершить это политическое противостояние. И российский флаг будет развиваться над Киевом.- По самым оптимистичным прогнозам, СВО может закончиться нашей победой весной. Возможно ли такое?- Если говорить однозначно, то да.Когда нам говорят, что Украина будет воевать зимой, то это неправда. В том смысле, что у нее мало советской техники. Советская техника зимой воевать может, а западная техника для этого неприспособленная. Немецкие, французские и британские танки в мороз могут не завестись, потому что топливо для них состоит из тропических, а не арктических компонентов.Поэтому вряд ли ВСУ зимой смогут добиться серьезных успехов.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, авдеевка, харьков, купянск, артиллерия, ракеты, рсзо, сво, украина