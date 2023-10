https://ukraina.ru/20231005/1049937722.html

"Из князи в грязи". Запад создал серьёзные проблемы Зеленскому

Западные страны отдали Киеву значительные запасы собственных вооружений и выделили огромные суммы денег, в результате чего столкнулись с проблемами внутри своих государств. Проблемы также и у Киева

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/32/1034263208_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f1ed011da8c61709cb5dff7a54846b47.jpg

"У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины. Суровая правда заключается в том, что прокси-война на Украине проиграна", – констатирует бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Оставшихся у американского правительства финансовых средств для Украины, если Конгресс США не выделит дополнительных сумм, хватит примерно на 2 месяца, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 3 октября. В свою очередь источники газеты The Wall Street Journal в Пентагоне сообщили, что оборонное ведомство располагает $5,2 млрд для предоставления военной помощи Украине, чего при текущих объёмах хватит на несколько месяцев. Примерно ту же цифру указал в письме Конгрессу, которое оказалось в распоряжении агентства Associated Press, контролёр Пентагона Майкл Маккорд: оружия и техники из своих запасов, которые разрешено поставить на Украину, у Вашингтона осталось на $5,4 млрд. А из $25,9 млрд, выделенных Конгрессом на восполнение запасов американских арсеналов, осталось $1,6 млрд."Америка была ослаблена вторжением на Украину — мы потеряли силу сдерживания против Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого", – заявил бывший госсекретарь США и директор ЦРУ Майкл Помпео в интервью греческой газете Kathimerini.Денег у Европы тоже нет – на официальной странице Еврокомиссии в соцсети X (бывший Twitter) так и написано: "Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС". Ну и, само собой, Евросоюз не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отдельно подчеркнул это по прибытии 5 октября в Гренаду на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде, куда приехал и Владимир Зеленский.Эксперты считают, что подобное заявление Помпео сделал в контексте набирающей обороты избирательной кампании в США – чтобы добавить порцию критики в адрес нынешней демократической администрации Белого дома и поддержать своих однопартийцев. У республиканцев в этой битве за Белый дом фаворит однозначный – 45-й президент США Дональд Трамп. Если ему в следующем году удастся переизбраться на второй срок, это станет страшным сном для Зеленского, ведь бывший глава государства в случае возвращения ко власти грозится прекратить финансирование Украины и усадить её за стол переговоров с Россией, чего бы украинские чиновники ни говорили о запрете на любые контакты с Москвой. Хотя Трамп так же настойчиво в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал поладить с российским лидером Владимиром Путиным, а в итоге за период его правления двусторонние отношения только ухудшились. Тем не менее, поддерживать Киев, когда в собственной стране творится чёрт знает что, Трамп всё равно не намерен."Киев чувствует, что американская поддержка начинает ослабевать. Он боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом по итогам выборов главы государства в 2024 году", – пишет ливанское издание An Nahar.Впрочем, вернётся ли Трамп в Белый дом, – это ещё вопрос времени, а прямо сейчас у Украины есть другая серьёзная причина для беспокойства. Речь об отставке Кевина Маккарти с должности председателя Палаты представителей, поскольку из-за этого будущее финансирование Украины, которое Зеленский называл вопросом жизни и смерти, оказалось под угрозой. Как сказал Politico внештатный советник Белого дома по внешней политике, обсуждение этого вопроса "носит удручающий характер". В нынешних условиях поставки вооружений зависят от того, будет ли Пентагон в состоянии восполнить свои запасы, объяснили источники издания."Публично украинское правительство пыталось преуменьшить влияние беспорядков в Вашингтоне на свои военные действия. Однако в частном порядке в Киеве царит смятение. Украинские чиновники обычно избегают публичной критики партнёров, чтобы не показаться неблагодарными, но на этой неделе некоторые выразили шок", – говорится в другой статье Politico.Там же приводятся мнения нескольких депутатов Верховной Рады о сложившейся ситуации:"Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа", – руководитель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе;"Ничего хорошего в этом нет, но объективно мы просто стали заложниками их внутренней политики", – первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам Ярослав Железняк;"Это подстава", – депутат, пожелавший остаться неизвестным.Судя по словам источников телеканала CNN, опасения украинских парламентариев не беспочвенны – "высокопоставленные чиновники администрации Байдена в частном порядке считают, что остаются недели до того, как нехватка дополнительного финансирования на Украину начнёт становится серьёзным предметом для беспокойства на поле боя".Ситуация для Киева осложняется тем, что до избрания нового председателя никаких голосований по законам в Палате представителей не будет. Однако после назначения преемника Маккарти украинцам может стать ещё хуже. Например, один из претендентов на этот пост, председатель юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан выступает против помощи Украине, подчёркивая, что ключевые проблемы для американцев – не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах страны. К тому же он может здорово затруднить реализацию инициатив президента и ещё сильнее обострить политический кризис в стране, что также на Украине сказывается не положительным образом."Джим Джордан на посту спикера – это кошмар Джо Байдена наяву. Юридический комитет Палаты представителей, которым руководит Джордан, вместе с комитетом по надзору, которым руководит Джеймс Комер, – это ядро процесса по импичменту действующего президента США. Если Джордан возглавит Палату, то Байден не просто превратится в хромую утку- Америку накроет мощный внутриполитический кризис. "Почувствуй себя Трампом" - вот что они ему устроят, спеленав по рукам и ногам", – объясняет шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.До президентских выборов в США остаётся 13 месяцев, и не учитывать интересы электората политики, конечно, не могут. А по результатам опроса Чикагского совета по глобальным вопросам, уровень поддержки Украины снизился среди представителей обеих партий: 68% у республиканцев и 77% у демократов, а в марте 2022 года было 80% и 83% соответственно. К тому же 1/3 респондентов считают, что американские власти слишком много внимания уделяют конфликту на Украине, 45% сказали, что военная помощь Украине не оправдала свои затраты (хотя тех, кто придерживается иного мнения, чуть больше – 53%), а 49% согласились с тезисом, что "США следует убедить Украину заключить мир как можно скорее, чтобы избежать последствий для американских домохозяйств, даже если это означает для неё потерю части территории".В Словакии, например, президент Зузана Чапутова выступила против передачи Киеву нового пакета военной помощи после победы на парламентских выборах партии Smer-SD бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, обещавшего избирателям не передать "ни одной пули Украине"."Результаты выборов надо уважать", – объяснила глава государства.Исход голосования в Словакии стал серьёзной проблемой для Киева. Но беда не приходит одна – одновременно резко ухудшились отношения с Польшей, власти которой были в числе главных союзников Украины. Таким образом, Украина лишилась поддержки двух "некогда стойких сторонников в Восточной Европе", пишет американское издание The Atlantic.Более того, как отмечает испанская газета АВС, 3 из 5 граничащих с Украиной государств, Польша, Словакия и Венгрия, не собираются подпитывать российско-украинский конфликт."Президент Украины Владимир Зеленский прошёл путь из князи в грязи всего за несколько месяцев. Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не смогло улучшить положение Украины на поле боя. В результате сотни тысяч украинцев убиты и ранены, что вынуждает тысячи измученных солдат ВСУ сдаться", – пишет Дуглас Макгрегор в колонке для журнала The American Conservative.По его словам, Запад допустил серьёзный просчёт, поверив в миф об отсталости России и слабости её армии, не проведя оценок истинного военного потенциала РФ, и веря в это, пообещала Киеву всестороннюю поддержку в конфликте с Москвой. Однако по мере всё большего провала ВСУ в ходе разрекламированного контрнаступления отношение США и Европы стало меняться, что было явно заметно на июльском саммите НАТО – американские чиновники и военные начальники критиковали Зеленского и руководство ВСУ за ошибочные стратегические решения, ведущие к тяжёлым потерям в живой силе и технике. Кроме того, в Европе всё больший отклик находит позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что украинский конфликт – "это не наша война", отмечает Макгрегор, "поскольку всё большему и большему количеству европейцев становится до боли ясно, что Путин не был и не заинтересован в том, чтобы сделать Украину частью России. Стратегической целью Москвы было и остаётся не допустить превращения Украины в платформу для проецирования военной мощи США и стран НАТО против России, а не завоевание Восточной Европы"."Таким образом, скатывание коллективного Запада в ад, который он сам себе создал, продолжается. Вашингтон и его союзники по НАТО стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в области национальной безопасности на Украине и положить конец кровопролитию либо же они рискуют втянуть Европу в разрушительную региональную войну, к которой европейцы и американцы не готовы", – подытожил американский полковник в отставке.

