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Украинский философ, предвосхитивший Ленина и Джорджа Оруэлла

Украинский философ, предвосхитивший Ленина и Джорджа Оруэлла - 11.04.2025 Украина.ру

Украинский философ, предвосхитивший Ленина и Джорджа Оруэлла

Николай Иванович Костомаров был арестован в день, когда должно было состояться его венчание с невестой – 11 апреля 1847 года. Повод для ареста русского писателя Украина.ру, 11.04.2025

2025-04-11T16:03

2025-04-11T16:03

2025-04-11T16:03

история

тарас шевченко

социализм

ленин

история

история украины

философия

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Николай Иванович Костомаров был арестован в день, когда должно было состояться его венчание с невестой – 11 апреля 1847 года. Повод для ареста русского писателя и историка, одного из создателей и вдохновителей литературно-философского кружка славянофилов – Кирилло-Мефодиевского братства, – состоял в наличии у него демократических и, в некотором роде, республиканских идей. Костомаров год отбывал заключение в Петропавловской крепости, после чего был сослан в Саратов. Наказание, надо сказать, довольно мягкое - во второй половине XIX века Саратов был был уже не глухой провинцией, а крупным, динамично развивающимся городом. Киевские мечтателиКирилло-Мефодиевское братство просуществовало немногим больше года, но идеи организации оказали заметное влияние на культурно-социальную жизнь империи, как минимум на ближайшие полвека. Инициаторы создания братства – Костомаров, писатель Пантелеймон Кулиш, учёный Николай Гулак, публицист Василий Белозерский и этнограф Афанасий (Опанас) Маркович называли кружок тайной политической организацией, названной в честь православных святых, создателей старославянской азбуки Кирилла и Мефодия.Важным деятелем и символом братства стал также присоединившийся к нему в мае 1846 года поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко. Сегодня, когда Шевченко поднят на щит украинской националистической пропаганды, многим "патриотам" было бы полезно узнать, что шевченковское "Боритесь – поборете!" означало вовсе не призыв к отделению Украины от Российской империи, а, по словам самого поэта, "идею всенародного восстания, в ходе которого будет установлен справедливый общественный строй".Вместе с Гулаком Шевченко выступал за радикализацию и даже превращение братства в боевую организацию, в чем он не сходился в мнениях с Костомаровым и Кулишем, которые выступали за либеральный подход и просветительство.Программными документами организации, выражавшими идеи кирилло-мефодиевцев стали "Устав Славянского братства св. Кирилла и Мефодия", "Записки" Белозерского и, пожалуй, самое яркое произведение – "Книга бытия украинского народа".Деятельность организации была довольно типична для философских и политических кружков своего времени – писатели распространяли свои программные документы, короткие статьи, обращенные к народу и произведения Шевченко, читали лекции в Киеве и Харькове, занимались этнографическими исследованиями, лингвистикой, издательским делом.Лекции Киевском университете (сейчас – имени Тараса Шевченко) и погубили братство. Один из слушателей, студент Алексей Петров написал на Костомарова донос за распространение идей панславизма, которые царской властью считались опасными, после чего некоторые участники организации были арестованы, а Шевченко – отправлен в ссылку.О чем мечтали члены браства?"…и лукавые цари отобрали из между людей сильнейших и нужнейших для себя и назвали их господами, а других сделали невольниками господ, и умножились на земле горе, нищета и болезнь, и бедствия, и несогласия…"Современные украинские историки стараются убедить нас, что братство преследовалось за идеи украинского национального возрождения – то есть национализма, и сепаратизма – желания отделиться от Российской империи (в лучшем случае – и от Польши), сделав Украину независимой.В действительности же, "Книга бытия украинского народа", написанная Костомаровым, приоткрывает завесу куда более опасных мыслей и идей: кирилло-мефодиевцы выступали против царизма, как такового, против сословного деления общества и, во многом, пропагандировали идеи республиканства.Ещё одной важной идеей было православие – столп, на котором мыслители выстроили свою идеологию. В чем-то она предвосхитила идею христианского социализма, близкую, например, испанскому художнику Пабло Пикассо.Вот только некоторые выдержки из "Книги бытия…":"Ибо есть единый Бог истинный, и он есть единый царь рода человеческого, а люде как скоро натворили себе богов, то тем самым натворили себе царей, ибо так как в каждом углу был свой бог, так точно в каждом углу был свой царь, и стали люди драться за своих царей, и земля начала ещё более поливаться кровью и усеваться пеплом и костьми, и во всём мире увеличились горе, нищета, и болезнь, и бедствия и несогласия…""Нет другого царя, кроме одного царя небесного утешителя; хотя люди и натворили себе царей в образе своих братьев-человеков, но то не были настоящие цари, ибо царь, т[о] есть тот, кто всеми управляет, должен быть разумнее и справедливее всех, а разумнее и справедливее всех один бог, царь же со страстями и похотями, и управлял людьми отец страстей и похотей человекоубийца диавол…"Идея равенства и братства между людьми, разумеется, имела французские корни:"Ко всему этому довели короли и господа; и исполнилась мера мерзостей, праведный господь послал меч свой обоюдоострый на род прелюбодейный, взбунтовались французы и сказали: не хотим, чтоб были у нас короли и господа, а хотим быть равными и вольными…"Русский народ Костомаров ругал за "идолопоклонничество" - слепое поклонение и подчинение монарху, свободолюбивые украинцы же должны были стать "центром освобождения славянских народов" от угнетения, а Киев – столицей свободного панславянского государства."Не любила Украина ни царя, ни пана, и составила у себя казацтво, т. е. братство, куда каждый, вступая, был братом других — был ли он прежде господином или рабом лишь бы он был христианин; и были казаки между собою все равны, а старшины выбирались на собрании и должны были служить всем по слову христову, ибо принимали должности по принуждению, как повинность, и не было никакого господского великолепия и титула между казаками", - с любовью пишет историк о расцвете казачества.Интересно, но Костомаровым, и братством в целом, был крайне недоволен впоследствии идеолог украинской государственности, председатель Центральной Рады УНР Михаил Грушевский. Братство славянских (православных) народов он считал конформизмом и "заигрыванием с Москвой", а Шевченко, выступавшего за революционные преобразования, любовно окрестил националистом, что по сей день рассказывается в украинских школах.Костомаров–антиутопистТрадиционно Костомаров известен своими историческими трудами – прежде всего, романом о Стеньке Разине, исследованием исторического периода Смуты и Семибоярщины, а также жизнеописанием Юрия Хмельницкого, сына великого гетмана.Однако его перу принадлежит еще одно произведение с авантюрной судьбой: фантастическая повесть "Скотской бунт", обнаруженная в записях писателя после его смерти в 1885 году. Опубликована она была впервые в журнале "Нива" после Февральской революции 1917 года.Британский писатель Джордж Оруэлл читал Костомарова. И, всё же, он утверждал, что идея его "Скотного двора" возникла у него ещё до прочтения русской повести, хотя сюжет и посыл двух произведений практический идентичны.Повествование ведется в форме письма малороссийского помещика своему другу о чудесном происшествии в их "хуторской глуши": "События совершенно невероятные. Бунт, восстание, революция!" Местный скотник Омелько, который обладал удивительной способностью понимать язык домашних животных и птиц, с некоторых пор начал замечать у своих подопечных признаки непокорности. Скотник Омелько, по мнению автора, отличался "излишним либерализмом", а потому считал, "что скоты показывают ума не меньше, как человек, а иногда даже и больше".Огромный и сильный бык, которого из стойла выводили только в цепях, становится главным зачинщиком звериного бунта, ему удаётся склонить на свою сторону коров, свиней и лошадей такими речами:"Тираны бессердечные! Не с нами одними они поступают таким образом; и промеж себя не лучше они расправляются! Один другого порабощает, один другого грызет, мучит… злая эта людская порода! Злее ее на свете нет. Всех зверей злее человек!"В результате многих скитаний и страданий зверей, которых хозяева были вынуждены отпустить с господского двора на волю, все они возвращаются, бессильными и изголодавшимися, после чего зачинщиков бунта сурово наказывают, а жизнь возвращается в своё прежнее русло.В финальной сцене повести помещик пишет своему приятелю:"Нельзя поручиться, чтоб в следующее лето или когда-нибудь в последующие годы не повторились виденные нами чудеса…"Сам Костомаров написал свою антиутопию (хотя такого жанра, разумеется, еще не существовало), после покушения "народовольцев" на императора Александра II. Философ выступал за конституционные реформы и преобразования, а русский бунт – тот самый, "беспощадный", пугал и отталкивал его.

https://ukraina.ru/20240807/1024540094.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

история, тарас шевченко, социализм, ленин, история украины, философия