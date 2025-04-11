Украинский философ, предвосхитивший Ленина и Джорджа Оруэлла
© Public domainНиколай Иванович Костомаров
© Public domain
Николай Иванович Костомаров был арестован в день, когда должно было состояться его венчание с невестой – 11 апреля 1847 года. Повод для ареста русского писателя и историка, одного из создателей и вдохновителей литературно-философского кружка славянофилов – Кирилло-Мефодиевского братства, – состоял в наличии у него демократических и, в некотором роде, республиканских идей. Костомаров год отбывал заключение в Петропавловской крепости, после чего был сослан в Саратов. Наказание, надо сказать, довольно мягкое - во второй половине XIX века Саратов был был уже не глухой провинцией, а крупным, динамично развивающимся городом.
Киевские мечтатели
Кирилло-Мефодиевское братство просуществовало немногим больше года, но идеи организации оказали заметное влияние на культурно-социальную жизнь империи, как минимум на ближайшие полвека. Инициаторы создания братства – Костомаров, писатель Пантелеймон Кулиш, учёный Николай Гулак, публицист Василий Белозерский и этнограф Афанасий (Опанас) Маркович называли кружок тайной политической организацией, названной в честь православных святых, создателей старославянской азбуки Кирилла и Мефодия.
Важным деятелем и символом братства стал также присоединившийся к нему в мае 1846 года поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко. Сегодня, когда Шевченко поднят на щит украинской националистической пропаганды, многим "патриотам" было бы полезно узнать, что шевченковское "Боритесь – поборете!" означало вовсе не призыв к отделению Украины от Российской империи, а, по словам самого поэта, "идею всенародного восстания, в ходе которого будет установлен справедливый общественный строй".
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Вместе с Гулаком Шевченко выступал за радикализацию и даже превращение братства в боевую организацию, в чем он не сходился в мнениях с Костомаровым и Кулишем, которые выступали за либеральный подход и просветительство.
Программными документами организации, выражавшими идеи кирилло-мефодиевцев стали "Устав Славянского братства св. Кирилла и Мефодия", "Записки" Белозерского и, пожалуй, самое яркое произведение – "Книга бытия украинского народа".
Деятельность организации была довольно типична для философских и политических кружков своего времени – писатели распространяли свои программные документы, короткие статьи, обращенные к народу и произведения Шевченко, читали лекции в Киеве и Харькове, занимались этнографическими исследованиями, лингвистикой, издательским делом.
Лекции Киевском университете (сейчас – имени Тараса Шевченко) и погубили братство. Один из слушателей, студент Алексей Петров написал на Костомарова донос за распространение идей панславизма, которые царской властью считались опасными, после чего некоторые участники организации были арестованы, а Шевченко – отправлен в ссылку.
О чем мечтали члены браства?
"…и лукавые цари отобрали из между людей сильнейших и нужнейших для себя и назвали их господами, а других сделали невольниками господ, и умножились на земле горе, нищета и болезнь, и бедствия, и несогласия…"
Современные украинские историки стараются убедить нас, что братство преследовалось за идеи украинского национального возрождения – то есть национализма, и сепаратизма – желания отделиться от Российской империи (в лучшем случае – и от Польши), сделав Украину независимой.
В действительности же, "Книга бытия украинского народа", написанная Костомаровым, приоткрывает завесу куда более опасных мыслей и идей: кирилло-мефодиевцы выступали против царизма, как такового, против сословного деления общества и, во многом, пропагандировали идеи республиканства.
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Ещё одной важной идеей было православие – столп, на котором мыслители выстроили свою идеологию. В чем-то она предвосхитила идею христианского социализма, близкую, например, испанскому художнику Пабло Пикассо.
Вот только некоторые выдержки из "Книги бытия…":
"Ибо есть единый Бог истинный, и он есть единый царь рода человеческого, а люде как скоро натворили себе богов, то тем самым натворили себе царей, ибо так как в каждом углу был свой бог, так точно в каждом углу был свой царь, и стали люди драться за своих царей, и земля начала ещё более поливаться кровью и усеваться пеплом и костьми, и во всём мире увеличились горе, нищета, и болезнь, и бедствия и несогласия…"
"Нет другого царя, кроме одного царя небесного утешителя; хотя люди и натворили себе царей в образе своих братьев-человеков, но то не были настоящие цари, ибо царь, т[о] есть тот, кто всеми управляет, должен быть разумнее и справедливее всех, а разумнее и справедливее всех один бог, царь же со страстями и похотями, и управлял людьми отец страстей и похотей человекоубийца диавол…"
Идея равенства и братства между людьми, разумеется, имела французские корни:
"Ко всему этому довели короли и господа; и исполнилась мера мерзостей, праведный господь послал меч свой обоюдоострый на род прелюбодейный, взбунтовались французы и сказали: не хотим, чтоб были у нас короли и господа, а хотим быть равными и вольными…"
Русский народ Костомаров ругал за "идолопоклонничество" - слепое поклонение и подчинение монарху, свободолюбивые украинцы же должны были стать "центром освобождения славянских народов" от угнетения, а Киев – столицей свободного панславянского государства.
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"Не любила Украина ни царя, ни пана, и составила у себя казацтво, т. е. братство, куда каждый, вступая, был братом других — был ли он прежде господином или рабом лишь бы он был христианин; и были казаки между собою все равны, а старшины выбирались на собрании и должны были служить всем по слову христову, ибо принимали должности по принуждению, как повинность, и не было никакого господского великолепия и титула между казаками", - с любовью пишет историк о расцвете казачества.
Интересно, но Костомаровым, и братством в целом, был крайне недоволен впоследствии идеолог украинской государственности, председатель Центральной Рады УНР Михаил Грушевский. Братство славянских (православных) народов он считал конформизмом и "заигрыванием с Москвой", а Шевченко, выступавшего за революционные преобразования, любовно окрестил националистом, что по сей день рассказывается в украинских школах.
Костомаров–антиутопист
Традиционно Костомаров известен своими историческими трудами – прежде всего, романом о Стеньке Разине, исследованием исторического периода Смуты и Семибоярщины, а также жизнеописанием Юрия Хмельницкого, сына великого гетмана.
Однако его перу принадлежит еще одно произведение с авантюрной судьбой: фантастическая повесть "Скотской бунт", обнаруженная в записях писателя после его смерти в 1885 году. Опубликована она была впервые в журнале "Нива" после Февральской революции 1917 года.
Британский писатель Джордж Оруэлл читал Костомарова. И, всё же, он утверждал, что идея его "Скотного двора" возникла у него ещё до прочтения русской повести, хотя сюжет и посыл двух произведений практический идентичны.
Повествование ведется в форме письма малороссийского помещика своему другу о чудесном происшествии в их "хуторской глуши": "События совершенно невероятные. Бунт, восстание, революция!" Местный скотник Омелько, который обладал удивительной способностью понимать язык домашних животных и птиц, с некоторых пор начал замечать у своих подопечных признаки непокорности. Скотник Омелько, по мнению автора, отличался "излишним либерализмом", а потому считал, "что скоты показывают ума не меньше, как человек, а иногда даже и больше".
Огромный и сильный бык, которого из стойла выводили только в цепях, становится главным зачинщиком звериного бунта, ему удаётся склонить на свою сторону коров, свиней и лошадей такими речами:
"Тираны бессердечные! Не с нами одними они поступают таким образом; и промеж себя не лучше они расправляются! Один другого порабощает, один другого грызет, мучит… злая эта людская порода! Злее ее на свете нет. Всех зверей злее человек!"
В результате многих скитаний и страданий зверей, которых хозяева были вынуждены отпустить с господского двора на волю, все они возвращаются, бессильными и изголодавшимися, после чего зачинщиков бунта сурово наказывают, а жизнь возвращается в своё прежнее русло.
В финальной сцене повести помещик пишет своему приятелю:
"Нельзя поручиться, чтоб в следующее лето или когда-нибудь в последующие годы не повторились виденные нами чудеса…"
Сам Костомаров написал свою антиутопию (хотя такого жанра, разумеется, еще не существовало), после покушения "народовольцев" на императора Александра II. Философ выступал за конституционные реформы и преобразования, а русский бунт – тот самый, "беспощадный", пугал и отталкивал его.