https://ukraina.ru/20250411/dlya-ukrainy-nastupil-kriticheskiy-moment-evropa-postavit-kievu-oruzhie-na-21-mlrd-1062462261.html

Для Украины наступил критический момент. Европа поставит Киеву оружие на €21 млрд

Для Украины наступил критический момент. Европа поставит Киеву оружие на €21 млрд - 11.04.2025 Украина.ру

Для Украины наступил критический момент. Европа поставит Киеву оружие на €21 млрд

В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". Заседание возглавили министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, во встрече приняли участие делегаты из 51 государства

2025-04-11T15:32

2025-04-11T15:32

2025-04-11T15:32

эксклюзив

украина

великобритания

россия

борис писториус

владимир зеленский

рустем умеров

пентагон

нато

рамштайн

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Сигнал МосквеМинистра обороны Украины Рустема Умерова посадили между Хили и Писториусом. Перед тем, как занять место, он обнял по очереди начальников французского и британского штабов генерала Тьерри Буркхарда и адмирала Тони Радакина. В зал вошел генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Умерову положили на стол программу мероприятия. Хили открыл заседание, стукнув по столу деревянным молотком, и украинские делегаты, шушукавшиеся в зале по-русски, замолчали.Хили обрадовал присутствующих тем, что в саммите примет участие глава Пентагона Питер Хегсет. Он, как и Владимир Зеленский с Украины, выступит по видеосвязи. Для Зеленского у Хили есть приятные новости: Лондон выделит Киеву еще 450 млн фунтов стерлингов (580 млн долларов США) для поддержки ВСУ на линии боевого соприкосновения. Великобритания отправит Украине радиолокационные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов."Хочу сказать, с вашего позволения, что 2025 год - это критический год для войны на Украине. И это критический момент. Настала пора, чтобы наша оборонная промышленность активизировалась, и это так. Наступил момент для наших военных активизировать свои действия, и они это делают. Настал момент для того, чтобы наши правительства сделали шаг вперед, и так оно и есть. Вместе мы посылаем сигнал России и говорим Украине, что мы стоим на своем. Мы будем с вами (с Украиной. - Ред.) в борьбе, и мы останемся с вами в мире", - заявил Хили.Этот сигнал направлен России для того, чтобы в Москве не питали иллюзий: Украина станет сильнее перед возможным перемирием, заявил Писториус. Председательство Великобритании и Германии, по его словам, говорит о том, что европейцы берут на себя ответственность за восстановление мира в Европе. Писториус при этом считает Украину эпицентром более широкого, идеологического конфликта Запада и России."…мы готовы приступить к переговорам, но я твердо верю, что это произойдет, если мы покажем России, что Украина захочет и сможет продолжать боевые действия в случае необходимости со все более совершенными системами вооружения, с достаточным количеством ракет и боеприпасов с хорошо обученными силами после прекращения огня или возможного заключения мирного соглашения. Украина все еще будет способна сдерживать и защищать себя", - сказал Писториус.Помимо Великобритании, на Украину "скинутся" власти Нидерландов. Глава Минобороны страны Рубен Брекельманс в кулуарах заявил, что Амстердам потратит 3,5 млрд долларов США на вооружение Украины. Только 150 млн долларов выделены на совместную с Великобританией закупку американских систем ПВО Hawk (Hawkeye), еще 500 млн - на беспилотники. Таким образом голландцы выполнят просьбу Зеленского о поставке систем противовоздушной обороны."Мы объявим об этом позже, потому что сначала нам необходимо пройти процесс политического одобрения в Нидерландах", - уточнил он.В Нидерландах также готовятся к возможному участию в военной авантюре на Украине. Точно так же, в случае "политического одобрения", военнослужащих могут отправить на Украину в составе общеевропейской миссии. И то, что в военном отношении планирует и делает Европа, Брекельманс назвал "работой над установлением прочного и справедливого мира на Украине".Вооружить до зубовЖурналистов попросили удалиться. Заседание проходило за закрытыми дверьми, так что ни Хегсета, ни Зеленского журналистам не показали. По итогам некоторых сотрудников СМИ пригласили на церемонию подписания заявления о намерениях создать коалицию по радиоэлектронной борьбе, а затем Писториус, Умеров и Хили провели пресс-конференцию на 20 минут."Джон, я думаю, мы хорошо поработали сегодня утром, - сказал Писториус Хили. - Я впечатлен и благодарен за объявления и обещания о предоставлении пакетов поддержки [Украине] от партнеров по всему миру. Это наверняка окажет влияние на поле боя уже в этом году".Из нового - созданная коалиция по РЭБ, добавил Писториус. Это уже девятая по его счету коалиция, которая занимается финансированием Украины. Конкретно речь идет об эксплуатации и обслуживании украинских средств связи, разведки, подавлении беспилотников и навигации. Парламент ФРГ согласился выделить для Украины 11 млрд евро до 2029 года помимо того, что было обещано ранее.Германия отправит в Киев системы ПВО, управляемые ракеты, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, основные боевые танки и боеприпасы к ним. Также в Германии продолжат обучать военнослужащих ВСУ.Великобритания в 2025 году потратит 4,5 млрд фунтов на Украину, напомнил Хили. Плюс к тому списку военных поставок, который он объявлял перед заседанием, добавится ремонт 3 000 единиц автомобильной техники ВСУ. А по итогам этого заседания - еще один пакет, превышающий в сумме 21 млрд евро.Умерову не осталось ничего, кроме как поблагодарить Писториуса и Хили, и сказать еще раз: Зеленский просит ПВО.Ни слова об отправке войск от троицы министров в резюме не прозвучало. Этот вопрос подняли журналисты, которые не очень-то поняли, что происходит: накануне обсуждали формат ввода европейского военного контингента на Украину, сегодня - будто ничего и не было.Глава евродипоматии Кая Каллас 10 апреля говорила о необходимости определиться с планами создания сил обеспечения перемирия на Украине. Утром 11 апреля на вопрос о том, прояснила ли она что-либо, она ответила кратко: "Нет". А вот Джон Хили, напротив, говорит о готовых, реалистичных и проработанных планах."Каллас кажется мне довольно умной женщиной. Вы производите на меня впечатление умного человека. Я просто не совсем понимаю…, - обратился журналист к Хили и Писториусу. - Если бы вы могли разрешить этот вопрос, я был бы вам признателен"."Военное планирование рассчитано на "коалицию желающих". Оно реальное, основательное и хорошо продуманное. Европейский союз не участвует в этом планировании. Вот и весь ответ", - ответил Хили.Глава Пентагона Хегсет, по словам Писториуса, по видеосвязи обратился к аудитории с "интересными и правильными оценками", которые "европейцы делали с начала года и раньше"."В будущем, в ближайшие недели, мы увидим, что произойдет при участии и поддержке США. Я не могу заглянуть в хрустальный шар. Подождем и посмотрим", - сказал он.День для европейцев, по его словам, настолько впечатляющий, что не имеет значения, принимает ли американский министр обороны в этом действе физическое или виртуальное участие. США сообщили европейским лидерам, что новая администрация сосредоточит внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, но это не значит, что они выйдут из Европы или прекратят историю с Украиной. США все еще принимают участие в контактной группе по Украине, они взяли на себя ведущую роль по мирному процессу, оказывают европейцам помощь в поддержании того, что они называют безопасностью."Не могли бы вы подробнее рассказать нам о том, что именно вы просили сегодня?", - спросила у Умерова немецкая журналистка."Мы работаем с нашими партнерами над поиском дополнительных систем Patrio"t, - ответил Умеров.Но Зеленский просил десять таких систем, уточнили журналисты. Германия смогла выделить четыре комплекса, и больше поставить не сможет."Мы не в состоянии собрать больше, но мы пытаемся собрать любую систему ПВО такого диапазона по всему миру, какую сможем найти, - сказал Писториус. - И в то же время мы пытаемся найти деньги на покупку".Встреча в формате "Рамштайн" прошла на следующий день после первого саммита глав оборонных ведомств "коалиции желающих" из 30 стран, на котором европейцы пытались определиться с форматом ввода войск на Украину после заключения любого мирного соглашения.Целью саммита "Рамштайн" определили военные поставки Украине средств радиоэлектронной борьбы, ПВО и беспилотников. Общая сумма нового оборонного пакета превысила 21 млрд евро.Британские власти выделили на это дополнительно около 580 млн долларов США (450 млн фунтов, кроме заявленных ранее 350 млн фунтов на 2025 год). Организаторам осталось только договориться об объемах участия в военной авантюре на Украине с представителями других государств.Целью заседания "коалиции желающих" назвали выбор из вариантов ввода войск на Украину. Пока участники не определились, будет ли это миротворческая миссия, силы сдерживания или просто военные наблюдатели.

https://ukraina.ru/20250410/i-khochetsya-i-koletsya-koalitsiya-zhelayuschikh-nikak-ne-mozhet-ponyat-v-kakom-vide-lezt-na-ukrainu-1062448779.html

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