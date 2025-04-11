https://ukraina.ru/20250411/zapadnye-armii-budut-bystro-razgromleny-v-sluchae-realnogo-konflikta-zaluzhnyy-1062468923.html
Западные армии будут быстро разгромлены в случае реального конфликта— Залужный
Западные армии будут быстро разгромлены в случае реального конфликта— Залужный - 11.04.2025 Украина.ру
Западные армии будут быстро разгромлены в случае реального конфликта— Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для западного портала Defence One заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного конфликта обречены на быстрый разгром
2025-04-11T14:10
2025-04-11T14:10
2025-04-11T14:10
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"Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", - предупредил Залужный. Он отметил, что при этом западные союзники Киева имеют "подарок неизмеримой ценности" - опыт ВСУ, который, по словам украинского экс-главкома, якобы поможет Западу выжить в случае вооруженного конфликта. В качестве примеров такого опыта Залужный привел, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, валерий залужный, великобритания, вооруженные силы украины
Новости, Запад, Украина, Валерий Залужный, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Западные армии будут быстро разгромлены в случае реального конфликта— Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для западного портала Defence One заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного конфликта обречены на быстрый разгром