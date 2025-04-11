https://ukraina.ru/20250411/zapadnye-armii-budut-bystro-razgromleny-v-sluchae-realnogo-konflikta-zaluzhnyy-1062468923.html

Западные армии будут быстро разгромлены в случае реального конфликта— Залужный

Западные армии будут быстро разгромлены в случае реального конфликта— Залужный - 11.04.2025 Украина.ру

Западные армии будут быстро разгромлены в случае реального конфликта— Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для западного портала Defence One заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного конфликта обречены на быстрый разгром

2025-04-11T14:10

2025-04-11T14:10

2025-04-11T14:10

новости

запад

украина

валерий залужный

великобритания

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062082398_0:0:1051:591_1920x0_80_0_0_80fc47ff513464d2a745168d3fae9702.jpg

"Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", - предупредил Залужный. Он отметил, что при этом западные союзники Киева имеют "подарок неизмеримой ценности" - опыт ВСУ, который, по словам украинского экс-главкома, якобы поможет Западу выжить в случае вооруженного конфликта. В качестве примеров такого опыта Залужный привел, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Украина подловила нас на ротации": военкор о том, почему у ВСУ провалились контрудары в Дзержинске на сайте Украина.ру.

запад

украина

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, валерий залужный, великобритания, вооруженные силы украины