https://ukraina.ru/20250411/ukraina-khochet-prevratit-resursnuyu-sdelku-s-ssha-v-filkinu-gramotu-1062469445.html

Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту

Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту - 11.04.2025 Украина.ру

Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту

Сегодня, 11 апреля, украинская делегация прибудет в Вашингтон для обсуждения "ресурсного соглашения". Украина.ру, 11.04.2025

2025-04-11T15:46

2025-04-11T15:46

2025-04-11T15:46

мнения

украина

сша

дональд трамп

вашингтон

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джо байден

bloomberg

офис президента

слуга народа

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Сегодня, 11 апреля, украинская делегация прибудет в Вашингтон для обсуждения "ресурсного соглашения". Мне уже доводилось подробно анализировать инсайдерскую информацию о деталях американского проекта этого документа, условия которого являются откровенно кабальными для украинской стороны. Теперь Киев хочет "поторговаться" и переписать крайне жёсткое соглашение в свою пользу, ну или хотя бы свести всё к ничьей. Позицию украинской власти по предложенному американской стороной проекту документа на днях изложил в эфире телемарафона депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак."Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета. Поэтому начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: "Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать", - заявил он.Ранее о том, что Украина выработала позицию в отношении предложенного американцами проекта соглашения, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига."С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - отметил он.Как пишет Bloomberg, переговоры украинской экспертной группы с американскими коллегами по вопросу ресурсного соглашения состоятся 11-12 апреля. Для получения представления об их возможных итогах важно понимать позиции сторон и то, чего хочет добиться каждая из них.Администрация Дональда Трампа, очевидно, предложила максимально подробное (на 58 страниц) соглашение с максимально жёсткими для украинской стороны условиями, так как имеет полное понимание того, что Офис президента хочет "пропетлять", дав Вашингтону некие формальные обещания, касающиеся передачи доходов с добычи несуществующих редкоземельных металлов, которые он не собирается исполнять.Именно поэтому после демарша Зеленского в Овальном кабинете американцы пересмотрели условия "ресурсной сделки" и поняли, что заключать её надо не в формате "рамочного соглашения" на две страницы, а в формате юридически обязывающего документа, проходящего ратификацию на уровне Верховной Рады. Конечно, в украинских условиях особых гарантий не даст даже это. Но, по крайней мере, такой формат позволил бы Трампу требовать от Киева доходы от вполне реальных, а не мифических ресурсов - газо- и нефтедобычи, а также от эксплуатации портов. Кроме того, американская сторона воспринимает проект "ресурсной сделки" не в вакууме, а как элемент принуждения Украины к согласию на мирное урегулирование на условиях, которые могут согласовать Вашингтон и Москва. Логика здесь проста: если в Киеве подпишут продиктованную Трампом "ресурсную сделку", то значительная часть украинской экономики отойдёт в собственность США, после чего они смогут диктовать Офису президента условия мира, проведения выборов и политических трансформаций в стране.Если же в Киеве "ресурсную сделку" не подпишут, у Трампа появится предлог "умыть руки", заявив, что руководство Украины не настроено ни на мир, ни на возмещение США понесённых ими убытков, а значит, пусть разбираются с войной сами, без американской помощи. Кроме того, на Украине уже начала работу группа аудиторов от Минфина США, и результаты этого аудита будут напрямую зависеть от итогов переговоров по "ресурсной сделке". В худшем случае украинская власть получит санкции и уголовное преследование в США, а администрация Трампа - возможность лишний раз упрекнуть Байдена в том, что он выкидывал деньги на ветер.Нетрудно догадаться, что обоих этих сценариев украинская власть стремится избежать. Идеальный вариант для неё - это заболтать американский проект ресурсного соглашения, предлагая бесконечные правки к нему, выхолащивающие саму суть документа и делающие его из договора, обязывающего Киев вернуть помощь Вашингтону своими ресурсами, банальной "филькиной грамотой" за всё хорошее и против всего плохого.Собственно, именно этим и будет заниматься украинская экспертная группа в Вашингтоне в конце этой недели. Точнее, будет пытаться заниматься. С этой целью Кабмин нанял британскую (и почему я не удивлен) юридическую консалтинговую фирму, услуги которой уже оплатил. Фактически украинские власти намерены торговаться с американцами, подобно ведению дебатов защиты и обвинения в суде.Как на это отреагирует американская сторона, и как долго она готова будет терпеть саботаж своих требований Киевом и симуляцию бурной деятельности, покажет время. Но если "ресурсная сделка" для Трампа - действительно элемент большого плана по "принуждению Украины к мирному урегулированию", стратегия украинских властей наверняка вызовет гнев американского президента и может повлечь за собой новое ужесточение условий договора.Ну а что до Зеленского, то Вашингтон в случае провала переговоров может перейти к активным действиям по его смещению или даже устранению.Ещё на эту тему: Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, украина, сша, дональд трамп, вашингтон, владимир зеленский, джо байден, bloomberg, офис президента, слуга народа