Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту - 11.04.2025 Украина.ру
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Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту
Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту - 11.04.2025 Украина.ру
Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту
Сегодня, 11 апреля, украинская делегация прибудет в Вашингтон для обсуждения "ресурсного соглашения". Украина.ру, 11.04.2025
2025-04-11T15:46
2025-04-11T15:46
мнения
украина
сша
дональд трамп
вашингтон
владимир зеленский
джо байден
bloomberg
офис президента
слуга народа
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Сегодня, 11 апреля, украинская делегация прибудет в Вашингтон для обсуждения "ресурсного соглашения". Мне уже доводилось подробно анализировать инсайдерскую информацию о деталях американского проекта этого документа, условия которого являются откровенно кабальными для украинской стороны. Теперь Киев хочет "поторговаться" и переписать крайне жёсткое соглашение в свою пользу, ну или хотя бы свести всё к ничьей. Позицию украинской власти по предложенному американской стороной проекту документа на днях изложил в эфире телемарафона депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак."Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета. Поэтому начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: "Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать", - заявил он.Ранее о том, что Украина выработала позицию в отношении предложенного американцами проекта соглашения, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига."С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - отметил он.Как пишет Bloomberg, переговоры украинской экспертной группы с американскими коллегами по вопросу ресурсного соглашения состоятся 11-12 апреля. Для получения представления об их возможных итогах важно понимать позиции сторон и то, чего хочет добиться каждая из них.Администрация Дональда Трампа, очевидно, предложила максимально подробное (на 58 страниц) соглашение с максимально жёсткими для украинской стороны условиями, так как имеет полное понимание того, что Офис президента хочет "пропетлять", дав Вашингтону некие формальные обещания, касающиеся передачи доходов с добычи несуществующих редкоземельных металлов, которые он не собирается исполнять.Именно поэтому после демарша Зеленского в Овальном кабинете американцы пересмотрели условия "ресурсной сделки" и поняли, что заключать её надо не в формате "рамочного соглашения" на две страницы, а в формате юридически обязывающего документа, проходящего ратификацию на уровне Верховной Рады. Конечно, в украинских условиях особых гарантий не даст даже это. Но, по крайней мере, такой формат позволил бы Трампу требовать от Киева доходы от вполне реальных, а не мифических ресурсов - газо- и нефтедобычи, а также от эксплуатации портов. Кроме того, американская сторона воспринимает проект "ресурсной сделки" не в вакууме, а как элемент принуждения Украины к согласию на мирное урегулирование на условиях, которые могут согласовать Вашингтон и Москва. Логика здесь проста: если в Киеве подпишут продиктованную Трампом "ресурсную сделку", то значительная часть украинской экономики отойдёт в собственность США, после чего они смогут диктовать Офису президента условия мира, проведения выборов и политических трансформаций в стране.Если же в Киеве "ресурсную сделку" не подпишут, у Трампа появится предлог "умыть руки", заявив, что руководство Украины не настроено ни на мир, ни на возмещение США понесённых ими убытков, а значит, пусть разбираются с войной сами, без американской помощи. Кроме того, на Украине уже начала работу группа аудиторов от Минфина США, и результаты этого аудита будут напрямую зависеть от итогов переговоров по "ресурсной сделке". В худшем случае украинская власть получит санкции и уголовное преследование в США, а администрация Трампа - возможность лишний раз упрекнуть Байдена в том, что он выкидывал деньги на ветер.Нетрудно догадаться, что обоих этих сценариев украинская власть стремится избежать. Идеальный вариант для неё - это заболтать американский проект ресурсного соглашения, предлагая бесконечные правки к нему, выхолащивающие саму суть документа и делающие его из договора, обязывающего Киев вернуть помощь Вашингтону своими ресурсами, банальной "филькиной грамотой" за всё хорошее и против всего плохого.Собственно, именно этим и будет заниматься украинская экспертная группа в Вашингтоне в конце этой недели. Точнее, будет пытаться заниматься. С этой целью Кабмин нанял британскую (и почему я не удивлен) юридическую консалтинговую фирму, услуги которой уже оплатил. Фактически украинские власти намерены торговаться с американцами, подобно ведению дебатов защиты и обвинения в суде.Как на это отреагирует американская сторона, и как долго она готова будет терпеть саботаж своих требований Киевом и симуляцию бурной деятельности, покажет время. Но если "ресурсная сделка" для Трампа - действительно элемент большого плана по "принуждению Украины к мирному урегулированию", стратегия украинских властей наверняка вызовет гнев американского президента и может повлечь за собой новое ужесточение условий договора.Ну а что до Зеленского, то Вашингтон в случае провала переговоров может перейти к активным действиям по его смещению или даже устранению.Ещё на эту тему: Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
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сша
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Михаил Павлив
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мнения, украина, сша, дональд трамп, вашингтон, владимир зеленский, джо байден, bloomberg, офис президента, слуга народа
Мнения, Украина, США, Дональд Трамп, Вашингтон, Владимир Зеленский, Джо Байден, bloomberg, Офис президента, Слуга народа

Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту

15:46 11.04.2025
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Михаил Павлив
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Сегодня, 11 апреля, украинская делегация прибудет в Вашингтон для обсуждения "ресурсного соглашения".
Мне уже доводилось подробно анализировать инсайдерскую информацию о деталях американского проекта этого документа, условия которого являются откровенно кабальными для украинской стороны. Теперь Киев хочет "поторговаться" и переписать крайне жёсткое соглашение в свою пользу, ну или хотя бы свести всё к ничьей.
Позицию украинской власти по предложенному американской стороной проекту документа на днях изложил в эфире телемарафона депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак.
"Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета. Поэтому начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: "Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать", - заявил он.
Ранее о том, что Украина выработала позицию в отношении предложенного американцами проекта соглашения, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - отметил он.
Как пишет Bloomberg, переговоры украинской экспертной группы с американскими коллегами по вопросу ресурсного соглашения состоятся 11-12 апреля. Для получения представления об их возможных итогах важно понимать позиции сторон и то, чего хочет добиться каждая из них.
Администрация Дональда Трампа, очевидно, предложила максимально подробное (на 58 страниц) соглашение с максимально жёсткими для украинской стороны условиями, так как имеет полное понимание того, что Офис президента хочет "пропетлять", дав Вашингтону некие формальные обещания, касающиеся передачи доходов с добычи несуществующих редкоземельных металлов, которые он не собирается исполнять.
Именно поэтому после демарша Зеленского в Овальном кабинете американцы пересмотрели условия "ресурсной сделки" и поняли, что заключать её надо не в формате "рамочного соглашения" на две страницы, а в формате юридически обязывающего документа, проходящего ратификацию на уровне Верховной Рады. Конечно, в украинских условиях особых гарантий не даст даже это. Но, по крайней мере, такой формат позволил бы Трампу требовать от Киева доходы от вполне реальных, а не мифических ресурсов - газо- и нефтедобычи, а также от эксплуатации портов.
Кроме того, американская сторона воспринимает проект "ресурсной сделки" не в вакууме, а как элемент принуждения Украины к согласию на мирное урегулирование на условиях, которые могут согласовать Вашингтон и Москва. Логика здесь проста: если в Киеве подпишут продиктованную Трампом "ресурсную сделку", то значительная часть украинской экономики отойдёт в собственность США, после чего они смогут диктовать Офису президента условия мира, проведения выборов и политических трансформаций в стране.
Если же в Киеве "ресурсную сделку" не подпишут, у Трампа появится предлог "умыть руки", заявив, что руководство Украины не настроено ни на мир, ни на возмещение США понесённых ими убытков, а значит, пусть разбираются с войной сами, без американской помощи. Кроме того, на Украине уже начала работу группа аудиторов от Минфина США, и результаты этого аудита будут напрямую зависеть от итогов переговоров по "ресурсной сделке". В худшем случае украинская власть получит санкции и уголовное преследование в США, а администрация Трампа - возможность лишний раз упрекнуть Байдена в том, что он выкидывал деньги на ветер.
Нетрудно догадаться, что обоих этих сценариев украинская власть стремится избежать. Идеальный вариант для неё - это заболтать американский проект ресурсного соглашения, предлагая бесконечные правки к нему, выхолащивающие саму суть документа и делающие его из договора, обязывающего Киев вернуть помощь Вашингтону своими ресурсами, банальной "филькиной грамотой" за всё хорошее и против всего плохого.
Собственно, именно этим и будет заниматься украинская экспертная группа в Вашингтоне в конце этой недели. Точнее, будет пытаться заниматься. С этой целью Кабмин нанял британскую (и почему я не удивлен) юридическую консалтинговую фирму, услуги которой уже оплатил. Фактически украинские власти намерены торговаться с американцами, подобно ведению дебатов защиты и обвинения в суде.
Как на это отреагирует американская сторона, и как долго она готова будет терпеть саботаж своих требований Киевом и симуляцию бурной деятельности, покажет время. Но если "ресурсная сделка" для Трампа - действительно элемент большого плана по "принуждению Украины к мирному урегулированию", стратегия украинских властей наверняка вызовет гнев американского президента и может повлечь за собой новое ужесточение условий договора.
Ну а что до Зеленского, то Вашингтон в случае провала переговоров может перейти к активным действиям по его смещению или даже устранению.
Ещё на эту тему: Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
 
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