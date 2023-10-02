https://ukraina.ru/20231002/1049825281.html

Репрессии в Украине. 150 тысяч уголовных производств и несколько тысяч арестов за взгляды и связи с РФ

Репрессии в Украине. 150 тысяч уголовных производств и несколько тысяч арестов за взгляды и связи с РФ - 02.10.2023 Украина.ру

Репрессии в Украине. 150 тысяч уголовных производств и несколько тысяч арестов за взгляды и связи с РФ

После начала СВО на Украине катастрофически ухудшилось положение русских, симпатизирующих России граждан Украины, граждан Украины с антивоенными настроениями либо крепкими родственными/дружественными связями в РФ, а также граждан России, оказавшихся на территории Украины на момент начала конфликта.

2023-10-02T02:44

2023-10-02T02:44

2023-10-02T02:46

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Рабочая группа редакции Украина.ру по вопросам гражданских пленных изучает ситуацию с правами человека на Украине и мониторит многочисленные судебные приговоры по делам, связанным с конфликтом.Сколько их?Одним из главных вопросов, которым задаются многие эксперты, правозащитники и неравнодушные является вопрос о количестве людей, лишившихся свободы после начала СВО на Украине из-за своих взглядов, связей, сотрудничества с РФ. Попробуем на него ответить.Мы изучили множество открытых источников, в том числе отчеты Офиса Генерального прокурора Украины и областных прокуратур.Всего с начала 2022 по июль 2023 года украинскими органами прокуратуры, Нацполиции и СБУ по статьям, связанным с конфликтом (ст.ст. 109-114, 258, 260, 328, 330, 332, 335-337, 402-403, 407-409, 422, 427, 429-431, 436-442 УК Украины), открыто 156 524 уголовных производства. Это статьи, которые, как "связанные с конфликтом", традиционно отмечает в своих докладах УКВПЧ ООН: преступления против основ национальной безопасности — ст.ст.109-114-2; некоторые виды правонарушений против гражданской безопасности — 258-258-6, 260, 261— статьи, по которым традиционно судили ополченцев и жителей ЛДНР; правонарушения против мира, безопасности, правопорядка — 437-442 УК Украины — непосредственно связанные с боевыми действиями. Мы также отнесли к связанным с конфликтом те статьи, правонарушения по которым могли быть вызваны сложившейся после 2022 года ситуацией: уголовные правонарушения, связанные с гостайной, незаконным пересечением границы, уклонением от мобилизации — статьи 328, 330, 332, 335-337 УК Украины, военные криминальные правонарушения, такие как неповиновение, самоволка, дезертирство и др. — статьи 402-403, 407-409, 422, 427, 429-431 УК Украины; распространение коммунистической или нацистской символики или пропаганда, оправдание российской агрессии — ст 436 УК Украины.При этом, следует отметить, что большинство связанных с конфликтом уголовных производств заведено на Украине по статье 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Их количество среди упомянутых выше производств — 100 144. Среди этих дел совсем невысокий показатель сообщений о подозрении — 167 на июль 2023, и передачи в суд с обвинительным актом — 56 производств. Мы предполагаем, что эти дела, как и и все, заведенные по статьям 437-442, в большинстве случаев касаются непосредственно боевых действий и редко имеют отношение к взглядам и жизненным обстоятельствам гражданских лиц, и, если и являются политически мотивированными преследованиями, то по совсем другим причинам.Предметом же нашего внимания в текущем исследовании будут те уголовные производства, которые могли коснуться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений — по ст.ст. 109-114, 258, 260, 328, 330, 332, 335-337, 402-403, 407-409, 422, 427, 429-431, 436 УК Украины. Таких производств за чуть более чем полтора года было открыто 56 250. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Более 8,7 тысяч дел уже передано в суд с обвинительным актом.В ряде случаев дела против одного и того же лица открываются по нескольким статям одновременно. По части из этих дел, например, уклонение от мобилизации, в первые месяцы конфликта редко применялся арест как мера пресечения, как и реальный, а не условный срок как санкция по статье, но в с течением времени наблюдается тенденция к ужесточению приговоров и мер пресечения. По другим военным уголовным правонарушениям, вроде неповиновения или самоволки чаще всего присуждается наказание в виде штрафов или условного срока.Кроме того, возможно применение т.н. специального досудебного расследования и судебного разбирательства для обвиняемых, которые находятся за пределами Украины, в том числе на подконтрольных России территориях — заочно, без присутствия подозреваемого/обвиняемого. Та же процедура применяется Украиной для лиц, переданных для обмена в качестве военнопленных. В этом случае также речь о лишении свободы не идет.С другой стороны, эти данные не включают лиц, которые находятся в неофициальных местах лишения свободы без соблюдения по отношению к ним соответствующих процессуальных норм.То есть общее количество лиц, которые могут находится в СИЗО и тюрьмах из-за политически мотивированных преследований составляет несколько тысяч человек, а количество людей, находящихся под политически мотивированным уголовным преследованием, составляет несколько десятков тысяч человек.Больше всего производств по статьям, связанных с конфликтом, заведено в Донецкой, Харьковской, Киевской, Луганской, Херсонской областях (см. карту). При этом процент дел, относительно довоенного населения, выше всего в порядке убывания в Донецкой (0,34%), Херсонской (0,32%), Харьковской (0,24%), Николаевской областях (0,21%). Эти показатели выше среднего по стране (0,13%) в 2-3 раза. Достоверных данных по количеству жителей по регионам после начала СВО попросту нет. Относительно реального количества жителей эти показатели будут еще выше. Именно в этих областях с высоким показателем относительно количества жителей были многочисленные облавы — т.н. стабилизационные мероприятия, поквартирные обходы и зачистки."Уклонисты"Наибольшее количество уголовных производств возбуждено по статьям связанным с различными видами уклонения от службы в армии. За полтора года по статье 407 — самовольное оставление воинской части или места службы — заведено более 14 тыс. производств. В 2022 году — 6183, в 2023 году — 7921 производство. Более 2 тыс. за весь период передано в суд с обвинительным актом. Для сравнения, во время первой мобилизации на Украине, в 2015 году,было учтено только 3927 производства по этой статье, в два раза меньше, чем за полгода 2023. Лидерами по правонарушениям по этой статье являются Киевская область и г. Киев — 1745, Днепропетровская область — 1603, Донецкая — 1452, Львовская — 1360, Житомирская — 1208, Черниговская — 946, Закарпатская — 833 производства. За "самоволку" чаще всего присуждается наказание в виде штрафов или условного срока.Дезертиры (ст.408) от ушедших в самоволку отличаются тем, поймали ли потенциального обвиняемого. Точнее, для квалификации по 408 ст. обязательным является намерение оставить военную службу не временно, а навсегда. Об этом косвенно свидетельствует процент передачи дел в суд с обвинительным актом – чуть более 3% (207 производств) из почти 6,5 тысяч зарегистрированных правонарушений. В случае с самоволкой этот показатель от общего количества дел составляет 34%. В 2022 году было открыто 3214 таких дел и уже 3262 за семь месяцев 2023 года. Здесь максимум в прифронтовых областях: Донецкая — 3391, Харьковская — 1403, Запорожская — 680. Санкция по статье 408 жестче, чем по 407 — в уже имеющихся приговорах назначены реальные сроки.Так же более суровые приговоры стали получать "уклонисты" от мобилизации по ст. 366. Общее количество таких производств за полтора года — 3770, в суде уже 1424 дела. Интересно, что лидером по количеству производств стала Закарпатская область — 549. Возможно, это связанно с тем, что в приграничную область стекается некоторое количество желающих нелегально покинуть страну, несмотря на запрет на выезд военнообязанных. Значительно отстают Николаевская — 289, Днепропетровская — 278, Львовская — 261, Харьковская — 234, Волынская — 220, Черновицкая — 212.Заметим, что за уклонение от мобилизации (ст.366) приговоры жестче, чем за некоторые формы уклонения после мобилизации (ст.407). Логика тут есть: воюющей стране выгоднее оставить на свободе уже мобилизованных и оказать максимальное давление на уклоняющихся.Статья 332 — незаконная переправка лиц/пересечение государственной границы Украины – также связана с уклонением от армии, т.к. чаще всего касается помощи в выезде военнообязанным. За полтора года по этой статье возбуждено 2824 производства. В более чем 1,5 тыс. случаях лицам сообщено о подозрении и 882 дела переданы в суд. Больше всего таких производств в приграничных областях: Волынская — 452, Киевская – 371, Закарпатская — 351, Одесская — 345, Черновицкая — 327, Львовская — 311. В юго-восточных областях несмотря на то, что там длительное время сохранялись каналы выезда, таких дел намного меньше.Глава общины Сумской области, Александр Ген был осужден в том числе по 332 статье за то, что он не помешал местным жителям ездить через не существовавшую весной 2022 года границу с Россией за продуктами и лекарствами.Также тревожит тенденция в обвинении некоторых лиц в помощи в выезде россиянам. Так, на днях львовская прокуратура отчиталась о разоблачении мужчины, который "во время действия военного положения способствовал незаконномe пересечению государственной границы". "Его клиентами были не только украинцы, но и граждане РФ", — отмечается в сообщении прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов не могут не знать, что гражданам РФ не запрещено покидать территорию Украины, но из-за сложившейся на Украине атмосферы ненависти и поиска врага они опасаются это делать официально, без дополнительных гарантий, и вынуждены обращаться к разным "решалам".Неправильные взгляды, мнения, перепискиСтатья 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — чаще всего связанна со взглядами. За полтора года конфликта возбуждено почти 11 тыс.производств. Низкий процент передачи дел в суд (1,5% или 173 производства) может свидетельствовать о том, что многие такие дела заводятся дистанционно, по публичным высказываниям и публикациям. Основная масса производств зарегистрирована Донецкой и Луганской прокуратурами — почти 7000. В Харьковской и Херсонской – 1330 и 1043 соответственно.Статья 110 — одна из нескольких статей обвинения в делах митрополита Ионафана, пенсионерки из Черкасс Татьяны Дробот, айтишника из Львова Андрея Ивасенко. Максимальная санкция статьи 110 может предполагать от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.Госизмена (111 ст.) включает в себя многие нововведения в УК Украины, принятые после начала СВО. Если не вдаваться в многочисленные подробности форм измены родине, добавились коллаборационизм (111-1) и пособничество государству-агрессору (111-2). Кроме того, добавилась часть 2 статьи 111 – госизмена в период военного положения, которая предполагает больший срок, чем "обычная" госизмена — от 15 лет до пожизненного, с обязательной конфискацией всего имущества осужденного.По госизмене (ст.111) возбуждено 2732 дела, о подозрении сообщено 836 лицам, в суд передано 392 дела. Наибольшее количество производств зафиксировано в следующих областях: Луганской — более 500 (нет точных данных), Херсонской — 401, Харьковской — 342, Донецкой — 340, Киевской — 269, Запорожской — 232.По подозрению в коллаборационистской деятельности (ст. 111-1) расследовалось 6180 дел за полтора года. Подозрения предъявлены в 1789 случаях. 1063 дела переданы в суд. Естественно, что больше всего таких производств в оставленных Россией областях: Харьковская — 1494, Херсонская — 1138. В зоне конфликта также много: более 1000 в Луганской, 856 в Донецкой, 434 в Запорожской.По статье о пособничестве "государству-агрессору" (ст. 111-2) возбуждено 778 дел, по 139 предъявлено подозрение, в суде 52. Более половины из них в Херсонской и Харьковской областях — 247 и 163 соответственно.Для сравнения до СВО с 2014 по 2021 год по статье 111 на Украине было осуждено 28 человек. Еще в отношении 149 человек дела были закрыты. То есть, например, в 2021 году, по статье госизмена было вынесено 4 обвинительных приговора, а в 2022 году по 111 и 111-1 статьям 287 приговоров.В госизмене или коллаборационизме обвиняются чиновница из Бердянска Ольга Галанина, журналист Дмитрий Скворцов, врач, доктор медицины и биологических наук Фархот Абдуллаев, подростки Владимир Маркин и Александр Кулаков, прокурор из Николаева Геннадий Герман, врач из Черкасс Анатолий Ильин, 73-летний правозащитник Александр Косторный, львовская оппозиционерка Инна Иваночко, профессор Сергей Шубин, запорожский коммунист Юрий Петровский, пара с годовалой дочерью Фомич и Голомб, предприниматель Анатолий Мирута, художник, автор герба и флага Харьковской области Сергей Шапошников,участница референдума в Херсонской области Любовь Жовба, водители российской полиции Херсона Кириллов и Козодой, крымская чиновница Татьяна Незеленникова, предприниматель Александр Харченко.Несмотря на то, что украинское информационное поле перенасыщено явными и скрытыми призывами к поискам врага, по классическим статьям "шпионаж и диверсия" (114 и 113 ст.ст.) возбуждено совсем немного дел — за год и семь месяцев 69 и 82 соответственно. По 4 ушло в суд с обвинительным актом.Зато по ст. 114-1 — препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований — и ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия и боеприпасов, движении, перемещении или размещении ВСУ, в условиях ВП или ЧП — более 500 производств. Больше всего в Донецкой и Харьковской областях.До СВО статьи 114-2 на Украине не было, а в 2022 году по ней успели объвить 24 приговора.В 2023, в частности, по статье 114-2 осудили кандидата юридических наук из Харькова Дарью Крыгину и 18-летнюю жительницу Бамута Настю Глущенко.Увеличилось количество производств и дел по ст. 436-1 — создание, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. По ней может быть максимальный приговор от 5 до 10 лет с конфискацией или без. Естественно, она применяется только в отношении коммунистической символики. За 2022–июль 2023 года заведено 480 производств, из которых 178 переданы в суд. Только за 2022 год было 30 приговоров. Для сравнения в 2021 году – их было только 2, а за период с 2014 по 2021 — 19.По этой статье приговорен киевский антиквар Юрий Покрас. Конечно, с конфискацией.После 2022 года УК Украины был также дополнен новой статьей 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. Максимальная санкция от 5 до 8 лет с конфискацией или без. По стране зарегистрировано 2356 производств. Более 1,1 тысяче человек сообщено о подозрении, 918 дел передано в суд. Больше всего производств в зонах, затронутых конфликтом: Николаевская область — 288, Сумская — 260, Харьковская — 256, Киев и область — 245, Одесская — 180.В 2022 году по статье 436-2 на Украине было вынесено 200 приговоров. По этой статье получил 5 лет житель Днепропетровской области Александр Ляшенко за лайки в "Одноклассниках"."Где бы Вы не увидели русского – это враг"Все перечисленные в статье данные могут лишь приблизительно свидетельствовать об уровне репрессий на Украине и о их количественном и качественном скачке после начала СВО, так как кроме официальных форм преследований, есть еще неофициальные, а также создана общая атмосфера ненависти и вседозволенности для одних и бесправности для других. Бытовые конфликты, "религиозные войны", внесудебные расправы, унижение по национальному и религиозному признакам, охота на русских."Где бы Вы не увидели русского – помните, что это враг", — именно этой фразой долгое время заканчивались многие сообщения в подконтрольных властям Телеграм-каналах на Украине после начала СВО. В украинском языке нет отдельного слова для "русских". "Русские" и "россияне" в украинском языке определяются одним им тем же словом — "россияне". Поэтому может показаться, что гнев направлен именно на россиян — жителей России, с которой идет война, но не против граждан Украины русской национальности. Но это не так, население интерпретировало эту фразу как призыв к борьбе в том числе со своими русскими по национальности соседями.Статистические данные не охватывают лиц, пропавших без вести, а также лиц, подвергнутых насильственным исчезновениям (похищениям государством), таких, как журналист Николай Сидоренко и многих других. Их количество обществу еще предстоит установить."Под шум войны". Выводы по результатам анализа за период конфликта:

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, репрессии, сво, сбу, коллаборационисты, коллаборационизм, коллаборанты, россия, новые регионы, эксклюзив