https://ukraina.ru/20261120/pinok-britanskogo-sapoga-vazhnee-konstitutsii-eksperty-o-sammite-v-berline-i-mechtakh-zelenskogo-1084640862.html

"Пинок британского сапога важнее Конституции": эксперты о саммите в Берлине и мечтах Зеленского

"Пинок британского сапога важнее Конституции": эксперты о саммите в Берлине и мечтах Зеленского - 20.11.2026 Украина.ру

"Пинок британского сапога важнее Конституции": эксперты о саммите в Берлине и мечтах Зеленского

19 ноября в Берлине прошёл саммит "Коалиции желающих" с участием Владимира Зеленского и лидеров европейских стран: так Европа ответила своим информационным поводом на историческую трехстороннюю встречу лидеров трех мировых держав в Шэньчжэне. Получилось невыразительно, даже вяло

2026-11-20T18:33

2026-11-20T18:33

2026-11-20T18:33

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Главным итогом встречи стало согласование четырёхстороннего формата будущих мирных переговоров — с участием Украины, Европы, США и России. Ранее Владимир Путин анонсировал, что Россия готова обсуждать с ЕС контуры безопасности и для этого пригласила его лидеров в Москву. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа должна быть за столом переговоров, и предупредил, что "формат Ялты", где великие державы решают судьбу других стран, не принесёт мира.Зеленский тоже высказался: Европа будет представлена "пятёркой" — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша — вместе с институтами ЕС и НАТО.Спецпосланник США Джаред Кушнер, присутствовавший на саммите, сообщил, что США изучают возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных статье 5 НАТО о коллективной обороне. По его словам, Москва якобы готова рассмотреть эту опцию.Президент США Дональд Трамп тоже присоединился к саммиту по телефону. Он уверил европейцев, что Путин серьёзно настроен на мир. Поэтому считает дальнейшее масштабное финансирование Киева не столь необходимым. В этом свете показательно выглядит, что Еврокомиссия ранее предложила выделить дополнительный кредит в размере 45 млрд евро для Украины на 2027 год, однако на саммите не подписали соглашения о финансировании.Об итогах международной активности и серии важных саммитов — эксперты высказали свои прогнозы.Публицист Михаил ХазинЕвропу списали уже давно. США остановили поставку долларов в Европу и сильно ускоряют отток капитала из Евросоюза и Великобритании в Америку, а значит, на Западной Европе как на центре силы поставлен крест. Поэтому в Шэньчжэне нет и не будет ни Лондона, ни Брюсселя, ни Берлина, и это главная причина бешенства Лондона.По Украине всё просто: денег уже не даст никто, и вопрос лишь в том, на кого спишут убытки. Трамп пытается хотя бы часть их взять с Евросоюза, а дальше пусть Европа делает что хочет.Политолог Юрий БаранчикПо оценке Еврокомиссии, общая финансовая потребность Украины в 2027 году составит около 70 млрд евро. Новый кредит должен покрыть примерно две трети этой суммы. Предложение ещё предстоит согласовать Европарламенту и Совету ЕС.Одновременно Германия добивается создания долгосрочного механизма финансирования Украины в рамках следующего семилетнего бюджета Евросоюза. Как сообщает Politico, Берлин хочет предоставить ЕС дополнительные возможности для заимствований сверх уже предложенных Еврокомиссией 100 млрд евро. Это позволит привлекать новые средства по мере необходимости, не согласовывая каждый раз масштабные первоначальные расходы.Канцлер Фридрих Мерц уже увязал поддержку Германией следующего бюджета ЕС с выделением Украине дополнительных 45 млрд евро на 2027 год и созданием перспективы дальнейшего финансирования после 2028 года.При этом Берлин использует свое положение крупнейшего донора европейского бюджета, фактически угрожая сократить взносы в региональные фонды, если страны Центральной Европы продолжат сопротивляться увеличению помощи Киеву.Однако наиболее существенная часть немецкого предложения касается изменения самого механизма принятия решений. Утверждение семилетнего бюджета ЕС по-прежнему требует единогласия всех государств, а Германия хочет добиться того, чтобы последующие решения о выделении средств Украине в рамках созданной финансовой конструкции принимались уже квалифицированным большинством. Таким образом, отдельные страны не смогут блокировать дальнейшее финансирование.Германия опасается, что возможность отдельных государств отказаться от участия в финансировании Украины создаст прецедент, которым в будущем сможет воспользоваться и более крупная страна, например, Франция в случае прихода к власти Марин Ле Пен.Поэтому Германия стремится заранее закрепить механизм, который позволит продолжать финансирование Украины независимо от смены правительств и политических предпочтений отдельных участников ЕС.При согласовании предыдущего кредита Украине на 90 млрд евро Чехия, Венгрия и Словакия получили возможность не участвовать в его финансировании. Теперь же Берлин добивается противоположного подхода, когда несогласие отдельных государств не должно мешать большинству принимать решения, но финансовые последствия этих решений могут распространяться на весь ЕС.Фактически речь идет о пересмотре одного из основополагающих принципов европейской интеграции — консенсуса национальных интересов. Вместо союза государств, где единогласие служило защитой от навязывания политической воли, предлагается система, в которой большинство получает возможность определять общий курс и распределять финансовые обязательства между всеми участниками.Явно всё Украиной не ограничится. Создается прецедент, который в дальнейшем может быть использован для финансирования любых других политических инициатив ЕС. Это принципиально меняет политическое устройство ЕС и может запустить его системный кризис.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВ Берлине 19 ноября столкнулись три разных представления о безопасности Украины. Причём разногласия возникли внутри западного лагеря.США. Джаред Кушнер заявил, что Москва с пониманием отнеслась к гарантиям Украине по образцу пятой статьи НАТО. Трамп готов рассмотреть их как часть мирного соглашения, если это отвечает интересам США. Но пятая статья не обязывает союзников автоматически вступать в войну: характер помощи они определяют сами. Американских баз на Украине эта формула не предполагает.Киев. Зеленский требует большего: американских и европейских войск, военных баз. При этом ещё 25 октября в интервью ТСН он фактически признавал, что само по себе членство в НАТО не даёт достаточных гарантий. Теперь снова требует его — и дополнительных обязательств сверх того.Европа. В берлинском коммюнике говорится о поддержке Украины, гарантиях и возможном многонациональном контингенте. Обязательства принять Киев в НАТО нет. Макрон предложил лишь вернуться к обсуждению членства.И вот что интересно: 14 ноября Reuters сообщил, что США предложили Зеленскому обсудить вывод войск из Донбасса в обмен на членство в НАТО. По данным The Wall Street Journal, Кушнер поднимал этот вопрос несколько месяцев. Но зачем Вашингтону предлагать то, что Москва отвергает с 2021 года и что было одним из принципиальных вопросов начала СВО?Возможное объяснение: Кушнеру важно не реализовать обмен, а проверить предел уступок Киева. Если Зеленский не согласится отдать Донбасс даже за перспективу НАТО, США получат аргумент: Киев отвергает компромисс ради достижения собственной стратегической цели. Пока категорического отказа нет: Зеленский допустил референдум при наличии широких гарантий. Но переговорная рамка уже меняется. Вместо вопроса "Что ещё Запад должен обещать Украине?" возникает другой: "Какие гарантии Киев вообще готов признать достаточными для мира?".Если это и есть расчёт Вашингтона, предложение Кушнера — не обещание членства, а способ переложить на Киев ответственность за отказ от сделки. Гипотеза, но она объясняет логику американского хода.Общественный деятель Александр СкубченкоЛидеры Европы и (…) Зеленский не хотят мира. Зеленский отказывается от мира демонстративно, но, как обычно, очень тупо. Россия не идёт на уступки по территориям? Вот он заявил по территориальному вопросу: "Если они хотят говорить о территориях и прочем, пусть говорят со мной. Не хотите говорить со мной? Возможно, тогда для них это не так уж важно".(…), так ты определись уже: Конституция Украины запрещает территориальные уступки или ты не желаешь завершить конфликт. Потому что в Конституции не сказано, что территории Украина может "уступить" только с личного согласия Зеленского. Либо Украина идёт на компромиссы, либо о чём с тобой вообще говорить? Кушнер заявил, что обсудил с Россией гарантии безопасности Украины на уровне статьи 5 устава НАТО? И тут у Зеленского есть заготовка, как отказаться и от этого: "Для меня это часть статьи 5: вооруженные силы США и европейских партнеров, базы. Без этого я не уверен, что речь идет о статье 4, 5 и так далее".То есть, прекрасно зная позицию России по размещению баз НАТО на Украине, Зеленский говорит именно об этом. Меньше ему уже не надо.…А как же Конституция Украины, которая императивно запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз? Это даже не Россия тебе запрещает — это тебе запрещает Конституция Украины, которую ты ни разу не читал. В общем, "гарантии безопасности" — это не про гарантии безопасности, это — про возможность постоянно срывать мирный процесс. Потому что любые гарантии безопасности Зеленский назовёт "недостаточными". Согласятся все на базы — он потребует ядерные ракеты.Проблема Украины не в России. Проблема Украины в [негодяях] типа Зеленского, для которых пинок британским сапожищем под зад — превыше Конституции Украины. Эти [негодяи] Украину и уничтожат окончательно.

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эксклюзив, украина, сша, европа, владимир зеленский, джаред кушнер, дональд трамп, ес, нато, еврокомиссия