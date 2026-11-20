https://ukraina.ru/20261120/franko-umer-da-zdravstvuet-korol-ispanskiy-put-perekhoda-ot-diktatury-k-demokratii-1084575286.html

"Франко умер, да здравствует король!" Испанский путь перехода от диктатуры к демократии

"Франко умер, да здравствует король!" Испанский путь перехода от диктатуры к демократии - 20.11.2026 Украина.ру

"Франко умер, да здравствует король!" Испанский путь перехода от диктатуры к демократии

20 ноября 1975 года умер испанский диктатор Франсиско Франко. В последние годы жизни он сам начал ограниченные реформы в Испании, да и процесс "дефранкизации", начавшийся после смерти каудильо, был бы невозможен без франкистов

2026-11-20T16:00

2026-11-20T16:00

2026-11-20T16:00

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Необходимость политических реформ в Испании после смерти Франко осознавали даже в ближнем окружении бывшего правителя, в первую очередь, его преемник на посту главы государства – молодой король Хуан Карлос. Его назначение преемником каудильо в 1969 году с титулом "принц Испании" можно считать первым шагом будущей "дефранкизации" страны.Преобразования нужны были для будущего страны, которая не могла больше жить с убеждением, что кругом враги – некий, по выражению самого Франко, "масонский анархизм". Под ним подразумевалась и западная демократия, и коммунизм, и собственная оппозиция.Процесс перехода Испании от франкизма к демократии возглавил сам Хуан Карлос I, провозглашённый королём 22 ноября 1975 года. Его идея состояла в том, чтобы провести все необходимые реформы спокойно, мирно, без резких потрясений. Цель – не допустить насилия и не вызвать сопротивления "бункера" (так называли ортодоксальных сторонников старого режима).Однако на первом этапе главными противниками стали не франкисты, а радикальные левые. Они начали устраивать бурные уличные манифестации, на которых доставалось не только "бункеру", но и формирующейся новой системе власти. Нередко протесты оканчивались столкновениями с полицией – среди манифестантов были раненые и убитые. Особенно усердствовала находившаяся в подполье компартия. Её активисты требовали немедленного восстановления республики, уничтоженной Франко.В этой ситуации король направил своего приятеля Мануэля Прадо в Румынию – Николае Чаушеску дружил с находившимся в эмиграции главой испанской компартии Сантьяго Каррильо. Король просил его набраться терпения. Каррильо согласился.Конституции во франкистской Испании не было, её замещали так называемые "Фундаментальные законы режима". Сам же режим опирался не только на армию, но также на Национальное движение – конгломерат ультраконсервативных франкистских организаций. Подобие парламента в стране существовало, это были Кортесы, состоявшие из высших чиновников и представителей того же Национального движения. Они назывались "прокураторами", а не депутатами, и назначались, а не избирались.В июле 1976 года король отправил в отставку убеждённого франкиста Карлоса Ариаса Наварро и назначил премьер-министром Адольфо Суареса. Суарес был сторонником демократии, хотя при Франко занимал ответственные посты. Представляя в Кортесах закон о политической реформе, Суарес заявил:"Испанцам предстоит наделить законными правами – путём голосования – тех, кто станет их представителями в парламенте. (…) Наше будущее пока не предрешено, поскольку только народ может решить этот вопрос, для чего ему и даётся право голоса".Франкисты в Кортесах дружно проголосовали за новый закон – прокураторами являлись в основном высокопоставленные чиновники, и правительство Суареса им попросту пригрозило отставкой. Так что реформа была утверждена в рамках старой системы. Решение Кортесов нейтрализовало франкистских генералов. Суарес и его первый заместитель генерал Мануэль Гутьеррес Мельядо провели совещание с армейской верхушкой и объяснили необходимость реформ. 15 декабря 1976 года закон о политической реформе был вынесен на всенародный референдум и поддержан подавляющим большинством испанцев.Пресса постоянно публиковала статьи, в которых объяснялось, что к демократии можно перейти безболезненно, что ничего страшного не произойдет, что испанцы будут жить как все европейцы.В декабре 1976 года леваки из марксистской террористической группировки ГРАПО похитили председателя Государственного совета Испании (высшего консультативного органа при правительстве), а в январе 1977-го – генерала, председателя Высшего совета военной юстиции. В свою очередь, ультраправые в январе 1977-го убили в Мадриде пятерых и ранили четверых адвокатов, защищавших профсоюзных активистов. Однако эти события послужили консолидации общества: на похороны убитых адвокатов в Мадриде собралось более 150 тысяч человек, а вскоре полиции удалось освободить заложников, взятых леваками, без выполнения требований последних.После референдума и назначения выборов на июнь 1977 года были распущены Кортесы и репрессивный орган диктатуры – Трибунал общественного порядка, Национальное движение и так называемые "вертикальные" профсоюзы, то есть объединявшие в одних рядах и работников, и работодателей. Во избежание протестов чиновники из всех этих организаций были трудоустроены с прежней зарплатой.Перед выборами необходимо было зарегистрировать нелегально существовавшие партии и допустить создание новых. Особо остро стоял вопрос о компартии. В поисках выхода из создавшейся ситуации премьер встретился с лидером испанских коммунистов Каррильо, и они пришли к компромиссу: правительство легализует компартию на Страстной неделе, когда многие испанцы находятся на пасхальных каникулах, а Каррильо позже разъяснит по телевидению политику компартии.Лидер коммунистов выступил с взвешенной речью, заявив, что признаёт существующий в Испании строй и короля в качестве главы государства и всецело поддерживает курс на построение демократического государства западного образца. Это выступление, а также доклад, представленный правительственными юристами о том, что нынешняя компартия не представляет никакой угрозы, несколько успокоили военных.Победителем на выборах, перед которыми были легализованы 78 партий разного толка, стал Суарес со своей партией Демократический и социальный центр. Первым решением, принятым новым парламентом, стал закон об амнистии. Правда, большинство политических заключенных франкизма были освобождены ещё летом 1976-го года, а новый закон коснулся тех, кто совершил кровавые преступления, включая боевиков баскской группировки ЭТА.Закон брал под защиту не только антифранкистов, но и деятелей бывшего режима, в основном военных и сотрудников органов правопорядка, которые могли быть обвинены в преступлениях, совершённых в период диктатуры. Это положение закона, названное "пактом забвения", вполне вписывалось в рамки политики национального примирения.После этого король и правительство во главе с премьером инициировали заключение в октябре 1977 года пакта национального согласия со всеми ответственными за судьбу страны партиями. Он получил название "пакт Монклоа" – в честь дворца в Мадриде, где данный документ был подписан. Среди подписантов были представители практически всех политических сил Испании, за исключением неофранкистской партии Alіanza Popular, а также партии Batasuna, политического крыла баскского сепаратистского движения.В первую очередь, документ предусматривал примирение в вопросах понимания истории, прекращение поиска правых и виноватых в гражданской войне 1936-39 годов. После заключения пакта в так называемой "Долине павших" похоронили останки всех погибших в войне. Над кладбищем была размещена большая надпись: "Они любили Испанию". Здесь среди соратников и противников был похоронен и диктатор Франко.Участники "пакта Монклоа" взяли на себя и определённые социально-экономические обязательства, при этом идя на обоюдные уступки. Оппозиция предоставила правительству мандат на проведение жестких антиинфляционных мер, включая замораживание заработной платы, снижение расходной части бюджета, ограничение кредитов убыточным предприятиям. Правительство брало на себя обязательства внедрения системы прогрессивного налогообложения, реорганизации финансовой системы, принятия мер по борьбе с безработицей, расширения свободы слова. Был определён и срок "перемирия" – один год."Пакт Монклоа" получил одобрение подавляющего большинства общества и был чуть ли не единодушно проголосован депутатами в парламенте как закон. На протяжении года он тщательно соблюдался, – и результаты не заставили себя ждать. В экономической сфере была преодолена главная беда – инфляция. В политической сфере установился общественный мир и покой, укрепились основы гражданского общества и демократии. Были созданы предпосылки для принятия кардинально новой по своему качеству Конституции Испании, принятой на референдуме в декабре 1978 года.Де-юре именно это стало завершением перехода Испании от франкизма к демократии, хотя местные политологи считают, что фактически он продолжается по сей день. Однако ни неудачная попытка военного переворота в феврале 1981 года, ни последующие политические перипетии не привели к возврату Испании к диктатуре. Тем более, что вскоре она стала отказываться от суверенитета в пользу наднациональных структур: в 1982 году Испания вошла в НАТО, а в 1986-м стала членом Европейского Союза.Остающаяся у власти в Испании с 2018 года Испанская социалистическая рабочая партия растоптала "пакт Монклоа" в части национального примирения, и в 2019-м осуществила демонстративный акт "дефранкицзации" – добилась переноса останков Франсиско Франко из "Долины павших" на семейное кладбище. Однако к массовым протестам это не привело, хоть правительство нарушило закон, запрещающий перезахоронение останков без согласия родственников покойного.

https://ukraina.ru/20251120/fransisko-franko-fashist-pravivshiy-ispaniey-36-let-1071923722.html

https://ukraina.ru/20261018/bratstvo-ili-rascht-zachem-sssr-pomogal-respublikantsam-v-ispanii-i-pri-chm-zdes-ukraina--stoyakin-1083898553.html

https://ukraina.ru/20180829/1020969539.html

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история, испания, мадрид, румыния, нато, диктатура, демократия, король, республика, гражданская война, хуан карлос i