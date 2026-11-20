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Писториус призвал Европу не упускать шанс на диалог с Москвой

Писториус призвал Европу не упускать шанс на диалог с Москвой - 20.11.2026 Украина.ру

Писториус призвал Европу не упускать шанс на диалог с Москвой

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением, которое может стать важным сигналом на фоне продолжающейся напряжённости между Россией и европейскими странами

2026-11-20T17:31

2026-11-20T17:31

2026-11-20T17:31

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По словам немецкого министра, европейским государствам не следует отвергать предложение президента России Владимира Путина провести переговоры в Москве. Более того, отказ от такой инициативы может стать серьёзной дипломатической ошибкой. "Отказ от приглашения в Москву станет совершенно неверным сигналом", — подчеркнул Писториус. Он отметил, что именно открытый диалог остаётся необходимым условием для достижения конкретных результатов и поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Готовность российской стороны принять представителей европейских государств, по мнению министра, заслуживает положительной оценки.Ранее Трамп сообщил европейцам о переговорах в КНР и раскритиковал планы "желающих"

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новости, москва, европа, россия, борис писториус, владимир путин, дональд трамп