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Писториус призвал Европу не упускать шанс на диалог с Москвой
Писториус призвал Европу не упускать шанс на диалог с Москвой - 20.11.2026 Украина.ру
Писториус призвал Европу не упускать шанс на диалог с Москвой
Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением, которое может стать важным сигналом на фоне продолжающейся напряжённости между Россией и европейскими странами
2026-11-20T17:31
2026-11-20T17:31
2026-11-20T17:31
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По словам немецкого министра, европейским государствам не следует отвергать предложение президента России Владимира Путина провести переговоры в Москве. Более того, отказ от такой инициативы может стать серьёзной дипломатической ошибкой. "Отказ от приглашения в Москву станет совершенно неверным сигналом", — подчеркнул Писториус. Он отметил, что именно открытый диалог остаётся необходимым условием для достижения конкретных результатов и поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Готовность российской стороны принять представителей европейских государств, по мнению министра, заслуживает положительной оценки.Ранее Трамп сообщил европейцам о переговорах в КНР и раскритиковал планы "желающих"
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Украина.ру
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новости, москва, европа, россия, борис писториус, владимир путин, дональд трамп
Новости, Москва, Европа, Россия, Борис Писториус, Владимир Путин, Дональд Трамп
Писториус призвал Европу не упускать шанс на диалог с Москвой
Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением, которое может стать важным сигналом на фоне продолжающейся напряжённости между Россией и европейскими странами
По словам немецкого министра, европейским государствам не следует отвергать предложение президента России Владимира Путина провести переговоры в Москве. Более того, отказ от такой инициативы может стать серьёзной дипломатической ошибкой.
"Отказ от приглашения в Москву станет совершенно неверным сигналом", — подчеркнул Писториус.
Он отметил, что именно открытый диалог остаётся необходимым условием для достижения конкретных результатов и поиска путей выхода из сложившейся ситуации.
Готовность российской стороны принять представителей европейских государств, по мнению министра, заслуживает положительной оценки.