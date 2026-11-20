Задача четырех сил: кто на самом деле не дает установить мир на Украине
17:29 20.11.2026 (обновлено: 17:38 20.11.2026)
© REUTERS / Lisi NiesnerПремьер-министр Великобритании Энди Бернем на пресс-конференции "коалиции желающих"
© REUTERS / Lisi Niesner
События 19 ноября 2026 года наглядно показали, как выглядит современная дипломатия, когда её участники предпочитают разговаривать не друг с другом, а через заголовки газет.
В китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС за один стол впервые в истории сели Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. По итогам часа с небольшим российская и китайская пресса опубликовали совместную декларацию о мире, в которой нашлось место реформе ООН и резкой критике Международного уголовного суда, но не нашлось ни единого слова про Киев.
В то же самое время за восемь тысяч километров от Шэньчжэня, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал почти сорок делегаций так называемой "коалиции желающих".
В немецкую столицу съехались Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, британский премьер Энди Бернем и десятки других политиков, решивших спланировать военную и финансовую поддержку Украины на 2027 год.
Присутствовали там и спецпосланники Белого дома — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Пока в Китае обсуждали ядерное сдерживание и новый мировой порядок, в Берлине пытались выторговать себе место за столом по-настоящему крупных игроков.
Заочная полемика перестала быть заочной в момент, когда Трамп сразу после переговоров с Путиным и Си набрал берлинский зал прямо с борта своего самолёта.
По данным The Washington Post и Politico, президент США в красках сравнил боевые действия на Украине с битвой при Геттисберге, сообщил, что Путин якобы готов к сделке, которую отверг бы ещё несколько месяцев назад, и посетовал на "миллиарды и миллиарды", которые европейцы тратят на Киев вместо собственных "прекрасных стран".
Гарантии с двойным дном
Главная же драма развернулась вокруг американской переговорной рамки, которую Кушнер и Уиткофф привезли в Берлин.
3 ноября, 16:05Интервенция на старте: "коалиция желающих" проведет военные учения у границ УкраиныПосле почти двух лет громких саммитов и политических заявлений "коалиция желающих" наконец перешла к практике. Как пишет французская Le Monde, 9 ноября в польском городе Новая Демба стартуют первые беспрецедентные военные учения альянса, в который входят 36 стран под руководством Франции и Великобритании
На слайдах презентации концепция выглядит стройной: заморозка линии соприкосновения, программа экономического восстановления, перспектива вступления Украины в Евросоюз и гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО, но без формального членства в альянсе.
Однако проблема подобных "шедевров дипломатии" всегда одна и та же: они прекрасно работают до того момента, пока кто-нибудь не спросит, кто именно полезет в окоп, если стрельба начнётся снова.
Кушнер в Берлине держался уверенно и заявил, что Вашингтону удалось убедить Москву рассмотреть компромиссы в вопросах гарантий. Но тут же конструкция начала трещать сразу с двух концов.
Зеленский публично усомнился в том, что Киев и Вашингтон вкладывают в эту формулу одинаковый смысл. Он прямо спросил, где в этой схеме американские солдаты, и добавил, что Украина была бы рада разместить у себя военные базы США – по примеру стран Ближнего Востока, которые тоже не входят в НАТО.
Зеленский попытался повысить ставки: стоило замаячить компромиссу, как на стол легло условие, на которое Москва гарантированно ответит отказом. В самом Киеве подобные переобувания прикрывают тем, что после пяти лет боевых действий верить в юридические формулировки без физического присутствия чужих дивизий, дескать, нельзя.
Украине же в этой картине мира, по Зеленскому, верить можно и нужно.
В Москве, впрочем, риторику американских дипломатов тоже не оценили. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг оптимизм Кушнера. По словам Рябкова, членство Украины в НАТО для России абсолютно неприемлемо, а любые формулы "квазичленства" или поиск "креативных решений" на эту тему Москва также отвергает.
Более того, Москва напомнила, что ни о каких мирных инициативах до вывода войск из Донбасса и признания реалий на земле не будет.
Счет за европейскую стойкость
Берлинский звонок Трампа вскрыл ещё одну болезненную трещину, которую в западных столицах весь последний год старательно замазывали пресс-релизами о нерушимом единстве.
Европейские чиновники, по свидетельству Politico, восприняли реплику президента США о "миллиардах на прекрасные страны" как недвусмысленный намёк свернуть финансирование Киева.
Белый дом позже поспешил сгладить углы, заверив, что президент лишь переживал за человеческие жизни и деньги, которые можно сэкономить в случае мира. Но осадок остался.
Фридрих Мерц ответил Трампу без привычной для Берлина обтекаемости: заявил, что Европа оказывает мощную поддержку Украине вовсе не для того, чтобы продлевать конфликт, а чтобы завершить его, и пообещал помогать Киеву столько, сколько потребуется.
Саммит в Шэньчжэне Мерц пренебрежительно назвал "фотосессией", добавив, что формат в духе Ялты мира не принесёт. А польский премьер Дональд Туск выразился ещё радикальнее и раскритиковал Трампа за веру в добрую волю Москвы.
Вся эта публичная бравада, впрочем, плохо скрывает внутреннюю усталость самого Евросоюза. Как отмечает Bloomberg, за закрытыми дверями европейская монолитность выглядит куда скромнее, чем на пресс-конференциях в Берлине.
Часть лидеров ЕС уже вслух признаёт, что им придётся так или иначе подстраиваться под американские инициативы, просто чтобы не доводить отношения с Вашингтоном до открытого разрыва.
Вчера, 18:20Юрий Баранчик: Украина и Европа попадут под раздачу за то, что мешают России и США договориться о миреВстреча лидеров России, США и Китая – это еще не Ялта. Ялта подводила черту под одной эпохой и начинала другую. А сейчас смысл в том, чтобы просто начать другую эпоху. Главы трех сверхдержав впервые собрались вместе, чтобы посмотреть, что они могут сделать втроем. Без всяких "восьмерок" и "двадцаток"
У Европы есть амбиции говорить с Москвой с позиции силы, есть даже учения НАТО в Польше с прицелом на будущую миротворческую миссию, но нет главного – уверенности, что европейские бюджеты и избиратели выдержат эту дистанцию в одиночку, если Белый дом решит окончательно умыть руки.
Мистер Вето торопится
Промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября обернулись для республиканцев тяжёлым поражением. Демократы вернули себе Палату представителей, прибавив больше сорока мест. С 3 января 2027 года в Сенате начнёт работать демократическое большинство с раскладом 56 на 44.
Для внешней политики Трампа это означает конец комфортного сезона. Новый состав Капитолия наверняка займётся системным торможением инициатив Белого дома, включая его линию по Украине, и попытается продавить возобновление масштабной помощи Киеву.
Сам Трамп к такому сценарию подготовился заранее: ещё 2 ноября в интервью New York Post он пообещал в случае победы оппонентов превратиться в "мистера Вето" и блокировать всё подряд. Угроза вполне реальная, поскольку для преодоления президентского вето Конгрессу требуются две трети голосов в обеих палатах, а шестидесяти семи голосов в Сенате у демократов нет.
Есть реальный риск, что внешняя политика США по украинскому треку будет просто парализована.
Спор о стульях
Пока в Вашингтоне готовятся к окопной войне между Белым домом и Капитолием, дипломаты продолжают выяснять, кто вообще имеет право сидеть за переговорным столом.
После встречи в Берлине Зеленский объявил, что в следующем раунде переговоров с Россией обязательно будет участвовать Европа. Кушнер, по сообщениям прессы, также уверял, что Москва якобы согласилась на подключение европейцев к многостороннему механизму.
Российская сторона, однако, трактует это согласие в специфическом ключе. В Шэньчжэне Владимир Путин дал понять, что готов поговорить с представителями европейской "тройки", но пригласил их непосредственно в Москву.
Но для Берлина, Парижа и Лондона приехать в российскую столицу по приглашению Кремля – значит добровольно принять чужие правила игры. Мерц уже аккуратно заметил, что европейцы готовы обсуждать место будущей встречи, но о согласии на Москву не сказал ни слова.
Россия последовательно стремится решать главные вопросы напрямую с США, оставляя Брюсселю роль статиста. Европа же отчаянно пытается доказать, что континент ещё не превратился в декорацию для саммитов между Китаем, Россией и США.
Кто за мир
В целом же, перед нами не столько саботаж переговоров лично Зеленским или кем-то еще, сколько структурный тупик.
Киев требует американских баз, Москва отвергает любые намёки на инфраструктуру НАТО и требует вывода войск, Европа боится сделки за своей спиной, а Вашингтон, пытаясь навязать всем быстрый компромисс, сам вот-вот увязнет во внутренней войне между "мистером Вето" и демократическим Конгрессом.
Получается, кроме России, мир по-настоящему нужен только тем, кто сидит под обстрелами и в блиндажах.
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