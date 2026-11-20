https://ukraina.ru/20261120/ya-ne-alkogolichka-prosto-vina-khoroshie-lazareva-popytalas-opravdatsya-1084636228.html

"Я не алкоголичка, просто вина хорошие": Лазарева* попыталась оправдаться

"Я не алкоголичка, просто вина хорошие": Лазарева* попыталась оправдаться - 20.11.2026 Украина.ру

"Я не алкоголичка, просто вина хорошие": Лазарева* попыталась оправдаться

Уехавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева* попыталась избавиться от слухов о пристрастии к алкоголю. Она назвала обвинения выдумкой, но тут же увлеченно принялась рассказывать о европейских винах и коктейлях, от которых ей трудно отказаться. Виноваты, разумеется, оказались не напитки, а друзья-бармены и недоброжелатели

2026-11-20T17:23

2026-11-20T17:23

2026-11-20T17:23

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Бывшая звезда российского телевидения Татьяна Лазарева* вновь решила поговорить о своей жизни за границей. На этот раз обошлось почти без привычных политических рассуждений: телеведущая взялась объяснять, почему ее много лет подозревают в чрезмерной любви к спиртному. Сначала артистка уверенно опровергла слухи, а затем с заметным удовольствием принялась перечислять алкоголь, который предпочитает пить в Европе.В интервью журналисту Станиславу Кучеру** Лазарева* заявила, что уже давно не устраивает шумных застолий и перестала воспринимать выпивку как способ справляться с неприятностями. По словам телеведущей, раньше алкоголь помогал ей на время забывать о проблемах. Однако с годами она поняла, что подобное облегчение обманчиво. После спиртного плохое настроение никуда не исчезает, а порой становится только хуже.Тем более что среди знакомых артистки, как она сама призналась, были люди, чья любовь к выпивке закончилась трагически. Некоторые спились и умерли. Казалось бы, после такого опыта самое время рассказать о трезвом образе жизни. Однако полностью отказываться от алкоголя Лазарева* пока не собирается.Стоило разговору зайти о европейских напитках, как телеведущая заметно оживилась. Выяснилось, что в Испании ей нравятся местные вина, во Франции тоже найдется что попробовать, а отдельного внимания заслуживают коктейли."В Испании жить и не пить эти прекрасные вина...", — начала рассуждать артистка.Но вино — только часть соблазнов. Лазарева* призналась, что любит пробовать и крепкие напитки, особенно если их готовят знакомые бармены. Тут уж, судя по ее рассказу, противостоять искушению становится особенно трудно. Ведь друзья умеют смешать такой коктейль, что невольно возникает желание заказать еще. Сама артистка уверена, что многолетние разговоры о ее пристрастии к спиртному не имеют ничего общего с действительностью.Причем телеведущая считает, что слухи распространяются вовсе не случайно. По ее мнению, недоброжелатели действуют по определенной схеме: сначала придумывают человеку неприятную репутацию, а затем годами используют ее против него.Главной виновницей, которая и “распространила слухи” Лазарева* считает свою бывшую коллегу Ксению Собчак. Еще летом артистка подробно рассказала об этом в интервью журналистке Ирине Шихман**.По словам Лазаревой, все началось в 2009 году во время съемок третьего сезона музыкального шоу "Две звезды" на Первом канале. Тогда программу вели сразу три известные телеведущие — Лазарева*, Собчак и Тина Канделаки. Рабочий график был тяжелым. Съемки порой затягивались до глубокой ночи, а у самой Лазаревой* помимо телевизионных проектов было еще трое детей, которым тоже требовалось внимание.И вот здесь обнаружилась деталь, о которой телеведущая, возможно, предпочла бы больше не вспоминать. Оказалось, что для поддержания бодрости на съемочной площадке она иногда пользовалась довольно необычным средством — небольшой фляжкой с коньяком.Причем, по утверждению Лазаревой*, подобные фляжки имелись и у некоторых других участников съемочного процесса. В то время, как она объяснила, никто не видел в этом ничего особенно удивительного. Однако Собчак подобный способ борьбы с усталостью, судя по всему, запомнила. Позднее она рассказала журналистам, что Лазарева употребляла алкоголь прямо во время работы.Сама телеведущая утверждает, что именно после этого за ней закрепилась репутация любительницы спиртного. Особенно возмущало Лазареву* поведение бывшей коллеги, которая, по ее словам, в те годы стремилась к известности и не слишком считалась с окружающими.Иными словами, теперь у Лазаревой есть вполне конкретная виновница старой неприятной истории. Правда, сам факт существования коньячной фляжки она при этом не отрицает. Получается довольно своеобразная попытка оправдаться. Телеведущая уверяет, что Собчак все преувеличила, но одновременно признает, что спиртное на съемках действительно присутствовало.Спустя семнадцать лет фляжка с коньяком сменилась европейскими винами и авторскими коктейлями, а объясняться за старые привычки Лазаревой приходится уже из Испании.Когда-то Лазарева была одной из узнаваемых ведущих отечественного телевидения. Зрители помнили ее по КВН, программе "О.С.П.-студия", сериалу "33 квадратных метра" и многочисленным юмористическим проектам. Она работала на российских телеканалах, участвовала в популярных передачах и много лет выступала вместе с телеведущем Михаилом Шацем**.Позднее артистка стала все активнее высказываться на политические темы, критиковать российские власти и участвовать в оппозиционных мероприятиях. В 2022 году, после начала специальной военной операции, Лазарева* окончательно определилась со своей позицией. Начало боевых действий застало ее в Киеве, откуда позднее она перебралась в Испанию.В зарубежных интервью артистка регулярно выступала против проведения СВО, критиковала действия Москвы и поддерживала Украину. Причем иногда ее высказывания вызывали в России гораздо более серьезный скандал, чем воспоминания о коньяке на съемках.Так, в августе 2023 года в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" Лазарева рассуждала об атаках украинских беспилотников на российские города. Тогда телеведущая призналась, что испытывает положительные эмоции, когда узнает о подобных ударах."Это ужасно, но я радуюсь", — заявила она.Позднее артистка объяснила, что ее реакция связана с желанием, чтобы россияне тоже почувствовали последствия вооруженного конфликта. В России такие признания вызвали резкое возмущение. Особенно с учетом того, что речь шла об атаках на города, где живут обычные люди.В результате слова Лазаревой заинтересовали уже не только журналистов и пользователей социальных сетей, но и правоохранительные органы. Еще в июле 2022 года Министерство юстиции РФ внесло телеведущую в реестр иностранных агентов. А в июне 2024 года Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов.Против артистки также возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Основанием стали именно ее высказывания об атаках беспилотников на российские города. В декабре 2024 года суд заочно приговорил Лазареву* к шести с половиной годам колонии.На этом неприятности с российским законодательством не закончились. В отношении телеведущей также расследовали дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.В феврале 2026 года ранее вынесенный по этому эпизоду приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение. Однако уже 5 марта суд вновь признал Лазареву* виновной. По совокупности двух дел ей назначили семь лет лишения свободы заочно.Так что за несколько лет некогда популярная телеведущая превратилась в постоянную героиню новостей о политических скандалах, судебных разбирательствах и громких заявлениях из эмиграции. А подогревать неумолимо ускользающую от нее популярность некогда востребованная в России телеведущая продолжает за счет слухов о своем же алкоголизме.Высказываться о России и продолжать цеплять российскую публику, дабы не потерять те крохи популярности, что только остались у артистов, уехавших после начала СВО, входит у них в привычку. Так, совсем недавно лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский* высмеял удары по Крымскому мосту и взялся учить российских певцов. * Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ** Внесены в реестр иностранных агентов

https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-reshili-zarabotat-na-pugachevoy-pevitse-sdelali-interesnoe-predlozhenie-1084571538.html

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новости, европа, испания, франция, ксения собчак, артист, российские артисты, михаил шац, россия, министерство юстиции