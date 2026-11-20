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Савченко пригрозила Киеву массовым походом военных во власть

Савченко пригрозила Киеву массовым походом военных во власть - 20.11.2026 Украина.ру

Савченко пригрозила Киеву массовым походом военных во власть

Бывший депутат Верховной Рады, а ныне майор ВСУ Надежда Савченко допустила возвращение в политику после окончания конфликта. И предупредила, что за ней могут последовать и другие военнослужащие

2026-11-20T19:23

2026-11-20T19:23

2026-11-20T19:23

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Пока в Киеве обсуждают будущие выборы, среди военнослужащих уже находятся желающие напомнить о своем политическом опыте. Причём некоторые вполне допускают, что в случае необходимости вернутся не просто к общественной деятельности, а непосредственно в руководящие кабинеты.Одна из них — Надежда Савченко. В интервью "Радио Свобода"* она не исключила, что после завершения конфликта вновь займётся политикой. Правда, возвращаться к депутатским обязанностям собирается не при всяких обстоятельствах. Сначала, по её словам, необходимо посмотреть, сумеют ли нынешние власти обеспечить украинцам нормальную жизнь."Если я приду, а вы всё сделаете, и у меня будет свет, горячая вода и комфорт дома, и тепло, и мама будет спокойна, я уже никуда не пойду. Я сяду и буду вышивать крестиком", — заявила Савченко.Однако дальше выяснилось, что рукоделие может и подождать. Если возвращение домой обернется новыми проблемами, бывшая депутат намерена снова вмешаться в политическую жизнь страны.Журналистка сразу обратила внимание на довольно угрожающий тон собеседницы."Звучит как угрозы", — заметила она.Но Савченко возражать не стала. По её словам, речь идет вовсе не об угрозах, а об исторической закономерности: после войн люди с боевым опытом нередко начинают активно участвовать в политике."Нет, звучит как констатация фактов. Историческая. Если вы заметили, после каждой войны такое происходит. Просто люди забывают и не читают. Читайте", — дерзко парировала она.Что любопытно, слова Савченко прозвучали буквально через несколько дней после скандального интервью министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима. Тот уже успел предупредить украинцев, что после окончания боевых действий страну могут ждать рост преступности, социальные потрясения и даже революции. Причём главную опасность чиновник связал именно с возвращением военнослужащих, которые привыкли к оружию, меньше боятся риска и обладают обостренным чувством справедливости."Это точно будет. Так было после каждого конфликта", — заявил тогда Ким, отвечая на вопрос о возможном уходе бывших военных в криминал.То есть, пока одни украинские военные уже примеряются к депутатским креслам и даже не исключают похода за президентским, министр по делам ветеранов рассуждает о том, как бы после войны не получить целую армию недовольных людей, способных устроить революцию.Депутат Верховной Рады Инна Совсун обвинила Кима в том, что тот фактически представляет украинских военнослужащих опасными маргиналами с "людоедским опытом", которых после возвращения с фронта придется заново приучать к гражданской жизни. Сам министр впоследствии попытался оправдаться, объяснив, что всего лишь озвучивал опасения ветеранов.Подробнее о том, как эта история разворачивалась на протяжении последних дней, — в публикации Украинский министр попытался оправдаться за скандальные слова про военных.Что касается главной героини сегодняшней истории, до того как стать депутатом, Савченко успела поучиться на дизайнера, попробовать себя в журналистике, послужить в железнодорожных войсках и украинском миротворческом контингенте в Ираке. Позднее она окончила Харьковский университет Воздушных сил и стала штурманом вертолета Ми-24.В 2014 году Савченко участвовала в боевых действиях в Донбассе в составе батальона "Айдар"**. В июне того же года она попала в плен, а затем оказалась на территории России. В марте 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам заключения.Однако весь срок в тюрьме она так и не отбыла. Уже в мае 2016 года Савченко вернулась на Украину в рамках обмена на двух российских граждан — Александра Александрова и Евгения Ерофеева. В Киеве ее тогда встречали как национальную героиню. Она получила звание Героя Украины, стала депутатом Верховной Рады.Спустя время Савченко начала критиковать политическое руководство, выступать с собственными инициативами по урегулированию конфликта в Донбассе и встречаться с представителями неподконтрольных Киеву территорий. А в марте 2018 года ситуация дошла до того, что украинские силовики задержали свою недавнюю героиню.СБУ заподозрила Савченко в подготовке государственного переворота и террористических актов. По версии следствия, она вместе с Владимиром Рубаном якобы собиралась организовать вооруженные нападения на государственные учреждения, в том числе Верховную Раду.С февраля 2022 года Савченко снова служит в украинской армии. Весной 2026-го она получила звание майора, а сейчас занимает должность заместителя командира батальона на Харьковском направлении. В последнее время бывшая депутат вновь стала давать интервью, рассуждать о мобилизации, коррупции и будущем страны. И разговоры о политике в этих беседах возникают все чаще.Правда, сама Савченко признает, что до выборов еще далеко. Она не исключает, что боевые действия затянутся, а потому пока не объявляет о конкретных политических планах.Но самое интересное в ее заявлении даже не возможное возвращение в Раду. Куда показательнее предупреждение, что вслед за ней во власть могут отправиться и другие военнослужащие. Ведь Савченко далеко не единственная представительница ВСУ, чье имя сегодня звучит в политических разговорах.Некоторые бывшие и действующие командиры фигурируют уже не в обсуждениях парламентских кресел, а в рейтингах возможных кандидатов на пост президента Украины. Самый известный пример — бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.После отставки с военной должности в феврале 2024 года он отправился в Великобританию в качестве украинского посла. Формально Залужный занимается дипломатией, однако его имя регулярно появляется в разговорах о будущих президентских выборах. В сентябре этого года украинские социологи вновь включили бывшего главкома в число наиболее заметных потенциальных кандидатов.В октябре стали известны кандидаты на пост президента Украины. Тогда на Западе озвучили имена. Американский журнал Newsweek опубликовал список из четырех политиков, которые могут претендовать на пост президента Украины.* Признано в РФ иностранным агентом. Имеет статус нежелательной в России организации.** Запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20261119/veseushnitsa-sprosila-ukrainskikh-shkolnikov-chto-takoe-nato-otvety-ee-udivili-1084596103.html

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новости, украина, киев, донбасс, надежда савченко, виталий ким, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада, радио свобода