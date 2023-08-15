https://ukraina.ru/20230815/1048706508.html

"Нехорошие" картинки. У киевского антиквара конфисковали коллекцию раритетов за значок ВЛКСМ

"Нехорошие" картинки. У киевского антиквара конфисковали коллекцию раритетов за значок ВЛКСМ - 15.08.2023 Украина.ру

"Нехорошие" картинки. У киевского антиквара конфисковали коллекцию раритетов за значок ВЛКСМ

В конце июля 2023 года суд в Киеве приговорил антиквара и владельца интернет-аукциона "Виолити" Юрия Покраса к 1,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за картинки с Лениным и символикой комсомола

2023-08-15T17:12

2023-08-15T17:12

2023-08-15T17:12

репрессии на украине

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Однако дело оказалось в его огромной коллекции раритетов."С днем рождения, Родина!"2 февраля 2023 года сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ полезли на Facebook*-страницу киевлянина Юрия Покраса, а 6 февраля сообщили полиции, что обнаружили гражданина, активно распространяющего "тенденциозные материалы, которые содержат символику коммунистического тоталитарного режима и пропагандируют его идеи". 8 февраля полицейский следователь поручил сотрудникам СБУ осмотреть указанную Facebook*-страницу, установить и допросить свидетелей, а также собрать информацию о Юрии Покрасе.Нормальному человеку такие действия могут показаться загадочными. Не будем обращать внимания на нелепость самого подхода — столько сотрудников правоохранительных органов, которым платят зарплату из госбюджета и которые по идее должны решать серьезные вопросы, используют, чтобы лазать по станицам в соцсетях и выискивать коммунистическую символику. Это для нынешней украинской правоохранительной системы нормально. Странно другое — СБУ осматривает интернет-страницу, чтобы передать данные полицейскому следователю, который на их основании поручит СБУ… осмотреть ту же самую интернет-страницу.А дело все в том, чтобы формально легализовать действия. Забегая вперед, материалы осмотра от 2 февраля суд не примет во внимание, поскольку они составлены до открытия уголовного производства. А вот то, что выявлено по поручению полицейского следователя — уже законно. Таким образом, СБУ почему-то нужно было завести именно это дело, но не было для этого формальных оснований. Их создали.Итак, уже в рамках уголовного процесса осмотр выявил на странице Покраса картинки с надписями: "30 декабря 1922 года был образован СССР", "С днем рожденья, Родина!", "С днем рожденья, комсомол!", изображение пятиконечной звезды, скрещенных серпа и молота, герба СССР, головы Ленина и надписи ВЛКСМ в виде флажка. Действительно, за такое на Украине массово привлекают к уголовной ответственности — чаще всего пенсионеров, но не всегда. Однако подавляющее числе приговоров за подобные действия все еще остаются условными. Но дело Покраса, как мы заметили, — особенное.Нетяжелое преступление против мира7 марта 2023 года к нему пришли с обыском и предъявили подозрение по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (распространение коммунистической символики). В СИЗО Покрас не попал — все-таки преступление не тяжелое. Как забавно выразился суд — нетяжелое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Комментировать такое — только портить.В отличие от большинства, которые признаются в содеянном, каются и получают условные срок, Юрий Покрас стал упираться, заявив, что ничего такого у себя не размещал или, по крайней мере, не помнит, чтобы размещал. Страница, которой он реально пользуется, закрыта для общего просмотра, а та, на которую ссылается обвинение, подписана фамилией Кричевский — это девичья фамилия матери Покраса. К этой, открытой, странице мог иметь доступ кто угодно, тот же не проживающий с отцом сын Покраса, который якобы знал пароль. Кроме того, страницу могли и взломать, поскольку неоднократно взламывали раньше.Важный момент заключается в том, что утром в день обыска Покрас вызвал скорую из-за обострения онкологического заболевания. У него были сильные боли, но у скорой не нашлось морфия, поэтому пришлось употребить алкоголь. Причем употреблял алкоголь Покрас даже при следователях, то есть во время обыска находился в нетрезвом состоянии, а когда осматривали его ноутбук, вообще выходил на кухню. Короче говоря, доказать распространение Покрасом коммунистической символики так, чтобы в этом не оставалось никаких сомнений, невозможно. Обычно это и не нужно, поскольку люди подписывают соглашение со следствием и получают условный срок. Но случай Покраса — необычный.Так как обвиняемый признаваться отказался, доказывание такой ерунды, как картинки с поздравлениями с годовщиной создания ВЛКСМ, потребовали вести в суд свидетелей. Нормальный человек, пожалуй, затруднится понять, какого рода свидетели в данном случае вообще могут быть. Уже почти десятилетняя практика посадок за картинки в интернете на Украине говорит о том, что свидетели в таких делах — это в основном посторонние люди, которых приводит СБУ и которые подтверждают, что видели соответствующие публикации в интернете.Свидетели СССРПервым свидетелем оказался подписанный на страницу Покраса мужчина, который, впрочем, не помнит, при каких обстоятельствах он подписался. Он подтвердил, что в конце 2022 года или в начале 2023 года Покрас опубликовал у себя коммунистическую символику. Правда к тому моменту свидетель на страницу обвиняемого уже не был подписан из-за того, что его удалили из друзей. Как тогда он увидел публикации? Специально заходил на страницу Покраса? А зачем? В общем, показания сомнительные.Второй свидетель выступил еще лучше. Он тоже был подписан на Покраса и допускает, что мог видеть на его странице коммунистическую символику, но не уверен, видел ли на самом деле. А главное, что во время следствия ему позвонили и сказали, что если он не даст показания, то будет привлечен к ответственности. И вообще, в момент допроса у него были большие нагрузки на работе, он спал по несколько часов в сутки, страдал высоким давлением и принимал антидепрессанты, поэтому свою адекватность в тот момент гарантировать не может. Значит, эти показания — тоже на выброс.Самое же интересное заявление сделала жена Юрия Покраса:Эти показания дают еще больше оснований сомневаться в совершении Покрасом преступления. То есть по сути все что есть в деле — это скриншоты со страницы Покраса, уклончивые заявления первых двух свидетелей и слова жены о том, что страницу обвиняемого на протяжении года неоднократно пытались взломать. Маловато для обвинительного приговора. Много сомнений.Но Подольский районный суд Киева в приговоре 26 июля 2023 года очень удивил. Удивил даже с учетом, что это суд постмайданной Украины. Непонятно, на каком основании суд решил, что опубликованные материалы (напомним — поздравления с годовщиной создания СССР и ВЛКСМ, портрет Ленина на значке ВЛКСМ и герб СССР) "активно используются военнослужащими Российской Федерации", что усугубляет совершенное преступление. Здесь остается лишь развести руками — какими военнослужащими такое активно используется никому неизвестно (так и представляешь себе российских штурмовиков со значками ВЛКСМ). Впрочем, российские военные наверняка активно используют зубные щетки и шампуни, возможно, они даже едят. Будет ли это решение использоваться в качестве судебной практики, чтобы посадить всех, кто пользуется тем же, чем военные РФ? Нужно обязательно узнать, считает ли Путин, что 2+2=4 и, если да, то криминализировать такое арифметическое действие.Публиковать коммунистическую символику на Украине запрещает абсолютно дискриминационный, но все же закон. Чем регулируется запрет пользоваться тем, чем пользуются российские военные, — загадка. Но этого хватило. Юрия Покраса приговорили к 1,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Приговор вступает в силу только после апелляции, поэтому Покрасу прямо в зале суда дали меру пресечения в виде содержания под стражей и отправили в СИЗО до того момента, когда его можно будет отправить в лагерь. Действие тоже поразительное. СИЗО — исключительная мера пресечения для тех, кто обвиняется в насильственном преступлении, в тяжелом преступлении, связанном с госбезопасностью, если обвиняемый может повлиять на суд, на свидетелей и т.д. В данном случае суд сам признал, что преступление не тяжелое, с насилием оно не связано, все свидетели опрошены, а ну суд повлиять нельзя, поскольку уже есть приговор. Почему же СИЗО? Журналист Юрий Алексеев, который получил в Латвии такой же срок, ждет апелляции на свободе.СБУ и антиквариатНо Юрий Покрас — особый случай. Особенность в том, что это не случайный гражданин, ностальгирующий по комсомольскому прошлому. Покрас — ученый, археолог, бизнесмен, торговец антиквариатом, коллекционер и собственник антикварного интернет-аукциона "Виолити". В 1985 году он закончил Высшую школу КГБ, по словам жены имел знакомства в КГБ, а по слухам, которые некоторое время ходили в интернете, имел знакомства и в СБУ. Человек слишком не простой и юридически подкованный, чтобы вот так на пустом месте облажаться с картинками про Ленина и комсомол и потерять из-за них весь бизнес.В 2017 года украинский Минкульт жаловался в СБУ, что интернет-аукцион "Виолити" нелегально торгует культурными ценностями:"С целью предотвращения незаконного оборота культурных ценностей, в том числе и в первую очередь археологических предметов, Министерство культуры обращается к Службе безопасности Украины с просьбой осуществить мониторинг официального сайта аукциона для коллекционеров Violity на предмет законности проведения операций с культурными ценностями, и принять соответствующие меры реагирования с целью недопущения нелегального оборота предметов археологического наследия".Сообщалось даже, что с "Виолити" были незаконно проданы и вывезены в Эстонию найденные на Украине меч викингов и комплекс ювелирных украшений XII — первой половины XIII века (их потом вернули обратно). Как эти вещи могли попасть на аукцион и какую роль в этом сыграли знакомства Покраса в СБУ, мы может только догадываться. Можем только догадываться и о том, почему с 2017 года до нынешнего времени никаких действий в отношении аукциона и непосредственно Покраса в СБУ не проводили.Интересная деталь для создания общей картины — в 2019 году Юрий Покрас подавал петицию на сайт президента Украины с требованием провести прямые мирные переговоры с ДНР и ЛНР.Манипуляции следствия и неадекватная аргументация суда в совокупности с нюансами бизнеса Покраса и его старых связей, а также приговор, самая страшная часть которого — отнюдь не полтора года под стражей (это очень неприятно, но все же не 10 и не 15 лет, а УДО, возможно, позволит выйти и раньше), а конфискация всего имущества, т.е. бизнеса и огромной коллекций раритетов, говорят о том, что в 2023 году связи Покраса оказались слабее связей тех, кто хотел получить его имущество. А обвинение в распространении коммунистической символики — нелепое и смешное, особенно с учетом аргументации суда, — лишь предлог для более важных дел. * Запрещено в РФ

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, репрессии, сбу, декоммунизация, эксклюзив