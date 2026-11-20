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Рядом с командой Зеленского никого нет: Евстафьев про итоги встречи в Абу-Даби

Рядом с командой Зеленского никого нет: Евстафьев про итоги встречи в Абу-Даби - 20.11.2026 Украина.ру

Рядом с командой Зеленского никого нет: Евстафьев про итоги встречи в Абу-Даби

Рядом с командой Зеленского на переговорах в Абу-Даби фактически никого не оказалось. Там не было ни одного человека, у которого был бы политический статус. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-11-20T18:31

2026-11-20T18:31

2026-11-20T18:31

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переговоры по украине 2026

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итоги переговоров

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Оценивая итоги переговорного цикла, который включал встречу в Абу-Даби и то, что было до и после нее, эксперт зафиксировал очевидную растерянность киевского режима."Мы еще не дошли до финальной точки этого переговорного цикла. И пока у меня складывается сдвоенное впечатление", — подчеркнул эксперт.Евстафьев отметил, что еще совсем недавно все говорили, что "весь мир с Украиной". Он добавил, европейцы выражали желание присутствовать на встрече в Абу-Даби, однако реального политического участия не получилось."Там не было ни одного человека, у которого был бы политический статус. Приехали чиновники, чтобы поводить жалом и пособирать сплетни, но ни в коем случае не поучаствовать в политическом процессе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью на тему Украины — в материале "Дмитрий Табачник: Для лидеров Европы финансовая помощь Украине стала гигантской схемой по отмыванию денег" на сайте Украина.ру.

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