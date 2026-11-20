"Настоящий журналист рождается в окопе": издание "Украина.ру" представило книгу военкоров
© РИА Новости . Михаил Богачев / Перейти в фотобанкПрезентация сборника репортажей военкоров издания "Украина.ру"
В Москве представили сборник фронтовых репортажей корреспондентов издания "Украина.ру". На презентации выступили издатель, военкоры и руководство мультимедийного издания
В ноябре в московском издательстве "Вече" вышла книга "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" – сборник фронтовых репортажей корреспондентов издания "Украина.ру". В книге представлены опубликованные в 2022-2026 годах материалы Игоря Гомольского, Александра Чаленко, Захара Виноградова, Геннадия Алёхина, Алексея Туманова, Фёдора Громова и многих других – всего 14 авторов.
Презентация книги состоялась 20 ноября в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". На связь с залом вышли находящиеся сегодня в командировке в приграничье военкоры Фёдор Громов и Алексей Туманов, чьи очерки представлены в книге.
"Нашей машинке в этой командировке пришлось пережить атаку дальнобойного беспилотника "Лютый". Нравится ли нам это? Нет. Но это необходимая цена, которую мы должны платить за возможность доносить информацию до граждан России", – рассказал Громов.
Его коллега Алексей Туманов указал, что подчас эта цена бывает чрезмерной. Он напомнил о съёмках документального фильма "Воздух".
"И тогда нам тоже приходилось и побегать от FPV-дронов по кустам, и всякое подобное. В общем, цена информации колоссальна", – подчеркнул военкор.
Он указал, что важность работы военкоров состоит и в том, чтобы рассказать о тех, кто сражается на передовой.
"В блиндажах, в окопах, на передке, на позициях находятся такие же, как и мы. Мужики, ребята, да. Бывают и девчонки тоже. И когда к ним приезжают репортеры, они знают, что про них никто не забыл. Они важны, они нужны. Мы рассказываем про них. Опять же, кто-то из родственников посмотрит. Мы просто обязаны это делать для них", – указал Туманов.
А Федор Громов отметил, что его работа и работа его коллег позволяет сохранить память о сражавшихся и сражающихся на фронтах специальной военной операции.
"Некоторых из героев моих репортажей, к сожалению, сейчас уже нет в живых, но память о них, она осталась в том числе и в строках, написанных о них, в фотографиях, сделанных мной и моими коллегами. Память о тех, кто сегодня сражается на фронтах специальной военной операции, очень важна", – отметил журналист.
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После обращения военкоров главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов передал слово инициатору создания сборника – военному обозревателю, полковнику в отставке Геннадию Алёхину. Тот в первую очередь выразил благодарность издательству "Вече".
"Это профессиональная команда, которая работает в тесном контакте с военными журналистами, писателями, публицистами, которые сейчас так или иначе связаны со специальной военной операцией. И когда эта книга задумывалась и была одобрена руководством издания "Украина.ру" Сергей Николаевич (Дмитриев – главред "Вече" - Ред.) сразу дал "добро". И очень оперативно всё это издали", – подчеркнул Алёхин.
Он также обратил внимание на то, что большинство военкоров – выходцы с юго-востока Украины.
"Они знают менталитет, знают особенности... Им легче общаться. Сейчас говорить о серьёзной художественной литературе ещё рано. Сейчас у людей – мнения, детали, ощущения, своё отношение к происходящему", – подчеркнул Алёхин.
Кроме того, особо указал Алёхин, специальная военная операция идёт уже пятый год и имеет свои особенности в информационном контексте. Именно поэтому сейчас особенно важен публицистический и аналитический взгляд со стороны.
После этого выступил главный редактор "Вече" Сергей Дмитриев. Он рассказал о сложностях издания литературы, посвящённой СВО.
"Начинали мы с трудом, честно расскажу. Когда в 2022 году всё началось, эти книги не хотели брать магазины, на ярмарках книжных нас не представляли. Всё было очень сложно", – отметил Дмитриев.
Он вспомнил, что начало его издательство с поэзии. Затем пришёл черед прозы.
"Но самое главное, что затем появились отклики с фронта, живые отклики – журналистов, военкоров. И вот эта книга – это продолжение этой темы <…> Мне нравится, что это очевидцы написали, что это – правда жизни", – подчеркнул Дмитриев.
Он также вспомнил о книгах, написанных воинами из разных регионов России.
"Именно сейчас нужно создавать летопись истории СВО. Не ждать, когда будет победа, а нужно сейчас это делать", – подчеркнул Дмитриев.
13:17Алёхин объяснил, как книга Украина.ру поможет преодолеть информационный вакуумСборник фронтовых репортажей журналистов Украина.ру поможет преодолеть информационный вакуум вокруг событий спецоперации, заявил полковник запаса, военный обозреватель и автор-составитель книги Геннадий Алёхин в ходе мультимедийной конференции "Репортёрскими дорогами войны"
Главный редактор издательства "Вече" понадеялся, что сотрудничество с изданием "Украина.ру" продолжится и будет издана ещё одна книга. В ответ Искандер Хисамов сообщил, что коллеги уже работают над новой книгой.
"У нас широкие планы. Мы создаём много контента, который может быть отформатирован в виде книги. Мы это уже делаем. Это восьмая наша книга – книга, которая издана редакцией "Украина.ру" в сотрудничестве с разными изданиями", – подчеркнул Хисамов.
В свою очередь руководитель отдела телеграм-каналов "Украина.ру" Константин Кеворкян подтвердил, что уже долгое время издание переводит публицистический формат в книжный.
"У нас вышли очень интересные издания, которые разошлись среди читателей. В их числе можно вспомнить книги наших ведущих публицистов: Ростислава Ищенко, Владимира Скачко и наших приглашённых авторов, которые регулярно выступают у нас на страницах издания – таких, как Дмитрий Выдрин с его замечательной книгой "Записки футуролога"", – отметил Кеворкян.
Он вспомнил и книгу Алексея Кочеткова о формировании батальона "Азов"*, которая пользуется серьёзным спросом у профильных специалистов.
"Я полагаю, что эти вещи надо издавать активно не только как свидетельство эпохи, но и как материалы исторического перелома", – указал Кеворкян.
Он подчеркнул, что сейчас нужны документальные свидетельства происходящего не только как книжная продукция, но и как документы о грядущей дебандеризации. Также Кеворкян сообщил о планах выпуска книги-сборника интервью с мирными жителями регионов, охваченных боевыми действиями, а также интервью с бойцами.
А Искандер Хисамов указал, что победа России должна прийти не только в виде вооружённой победы, но и победы за умы, сердца и души.
Участникам пресс-конференции задали и ряд вопросов. Отвечая на один из них главред "Вече" Дмитриев сообщил, что его издание работает и с украинскими авторами, которые печатаются под псевдонимами.
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А Геннадий Алёхин, отвечая на вопрос писателя Олега Измайлова, отметил, что сейчас рождается "репортёрская проза".
"Сейчас время публицистов, которые пишут историю "с колёс". Это наши репортёры, корреспонденты, военкоры", - подчеркнул он.
Также Алёхин указал на важность фронтового опыта для журналиста.
"Настоящие журналисты рождаются в окопе, неважно какую профессию он имеет – дворник он там, плотник, студент. Это человек, который прошёл окопную жизнь", – подчеркнул Алёхин.
Он заявил, что все ещё увидят и будут гордиться произведениями, написанными очевидцами СВО
* террористическая организация, запрещена в РФ
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