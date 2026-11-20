https://ukraina.ru/20261120/nastoyaschiy-zhurnalist-rozhdaetsya-v-okope-izdanie-ukrainaru-predstavilo-knigu-voenkorov-1084636442.html

"Настоящий журналист рождается в окопе": издание "Украина.ру" представило книгу военкоров

"Настоящий журналист рождается в окопе": издание "Украина.ру" представило книгу военкоров - 20.11.2026 Украина.ру

"Настоящий журналист рождается в окопе": издание "Украина.ру" представило книгу военкоров

В Москве представили сборник фронтовых репортажей корреспондентов издания "Украина.ру". На презентации выступили издатель, военкоры и руководство мультимедийного издания

2026-11-20T16:59

2026-11-20T16:59

2026-11-20T16:59

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"азов"

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В ноябре в московском издательстве "Вече" вышла книга "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" – сборник фронтовых репортажей корреспондентов издания "Украина.ру". В книге представлены опубликованные в 2022-2026 годах материалы Игоря Гомольского, Александра Чаленко, Захара Виноградова, Геннадия Алёхина, Алексея Туманова, Фёдора Громова и многих других – всего 14 авторов.Презентация книги состоялась 20 ноября в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". На связь с залом вышли находящиеся сегодня в командировке в приграничье военкоры Фёдор Громов и Алексей Туманов, чьи очерки представлены в книге."Нашей машинке в этой командировке пришлось пережить атаку дальнобойного беспилотника "Лютый". Нравится ли нам это? Нет. Но это необходимая цена, которую мы должны платить за возможность доносить информацию до граждан России", – рассказал Громов.Его коллега Алексей Туманов указал, что подчас эта цена бывает чрезмерной. Он напомнил о съёмках документального фильма "Воздух"."И тогда нам тоже приходилось и побегать от FPV-дронов по кустам, и всякое подобное. В общем, цена информации колоссальна", – подчеркнул военкор.Он указал, что важность работы военкоров состоит и в том, чтобы рассказать о тех, кто сражается на передовой."В блиндажах, в окопах, на передке, на позициях находятся такие же, как и мы. Мужики, ребята, да. Бывают и девчонки тоже. И когда к ним приезжают репортеры, они знают, что про них никто не забыл. Они важны, они нужны. Мы рассказываем про них. Опять же, кто-то из родственников посмотрит. Мы просто обязаны это делать для них", – указал Туманов.А Федор Громов отметил, что его работа и работа его коллег позволяет сохранить память о сражавшихся и сражающихся на фронтах специальной военной операции."Некоторых из героев моих репортажей, к сожалению, сейчас уже нет в живых, но память о них, она осталась в том числе и в строках, написанных о них, в фотографиях, сделанных мной и моими коллегами. Память о тех, кто сегодня сражается на фронтах специальной военной операции, очень важна", – отметил журналист.После обращения военкоров главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов передал слово инициатору создания сборника – военному обозревателю, полковнику в отставке Геннадию Алёхину. Тот в первую очередь выразил благодарность издательству "Вече"."Это профессиональная команда, которая работает в тесном контакте с военными журналистами, писателями, публицистами, которые сейчас так или иначе связаны со специальной военной операцией. И когда эта книга задумывалась и была одобрена руководством издания "Украина.ру" Сергей Николаевич (Дмитриев – главред "Вече" - Ред.) сразу дал "добро". И очень оперативно всё это издали", – подчеркнул Алёхин.Он также обратил внимание на то, что большинство военкоров – выходцы с юго-востока Украины."Они знают менталитет, знают особенности... Им легче общаться. Сейчас говорить о серьёзной художественной литературе ещё рано. Сейчас у людей – мнения, детали, ощущения, своё отношение к происходящему", – подчеркнул Алёхин.Кроме того, особо указал Алёхин, специальная военная операция идёт уже пятый год и имеет свои особенности в информационном контексте. Именно поэтому сейчас особенно важен публицистический и аналитический взгляд со стороны.После этого выступил главный редактор "Вече" Сергей Дмитриев. Он рассказал о сложностях издания литературы, посвящённой СВО."Начинали мы с трудом, честно расскажу. Когда в 2022 году всё началось, эти книги не хотели брать магазины, на ярмарках книжных нас не представляли. Всё было очень сложно", – отметил Дмитриев.Он вспомнил, что начало его издательство с поэзии. Затем пришёл черед прозы."Но самое главное, что затем появились отклики с фронта, живые отклики – журналистов, военкоров. И вот эта книга – это продолжение этой темы <…> Мне нравится, что это очевидцы написали, что это – правда жизни", – подчеркнул Дмитриев.Он также вспомнил о книгах, написанных воинами из разных регионов России."Именно сейчас нужно создавать летопись истории СВО. Не ждать, когда будет победа, а нужно сейчас это делать", – подчеркнул Дмитриев.Главный редактор издательства "Вече" понадеялся, что сотрудничество с изданием "Украина.ру" продолжится и будет издана ещё одна книга. В ответ Искандер Хисамов сообщил, что коллеги уже работают над новой книгой."У нас широкие планы. Мы создаём много контента, который может быть отформатирован в виде книги. Мы это уже делаем. Это восьмая наша книга – книга, которая издана редакцией "Украина.ру" в сотрудничестве с разными изданиями", – подчеркнул Хисамов.В свою очередь руководитель отдела телеграм-каналов "Украина.ру" Константин Кеворкян подтвердил, что уже долгое время издание переводит публицистический формат в книжный."У нас вышли очень интересные издания, которые разошлись среди читателей. В их числе можно вспомнить книги наших ведущих публицистов: Ростислава Ищенко, Владимира Скачко и наших приглашённых авторов, которые регулярно выступают у нас на страницах издания – таких, как Дмитрий Выдрин с его замечательной книгой "Записки футуролога"", – отметил Кеворкян.Он вспомнил и книгу Алексея Кочеткова о формировании батальона "Азов"*, которая пользуется серьёзным спросом у профильных специалистов."Я полагаю, что эти вещи надо издавать активно не только как свидетельство эпохи, но и как материалы исторического перелома", – указал Кеворкян.Он подчеркнул, что сейчас нужны документальные свидетельства происходящего не только как книжная продукция, но и как документы о грядущей дебандеризации. Также Кеворкян сообщил о планах выпуска книги-сборника интервью с мирными жителями регионов, охваченных боевыми действиями, а также интервью с бойцами.А Искандер Хисамов указал, что победа России должна прийти не только в виде вооружённой победы, но и победы за умы, сердца и души.Участникам пресс-конференции задали и ряд вопросов. Отвечая на один из них главред "Вече" Дмитриев сообщил, что его издание работает и с украинскими авторами, которые печатаются под псевдонимами. А Геннадий Алёхин, отвечая на вопрос писателя Олега Измайлова, отметил, что сейчас рождается "репортёрская проза"."Сейчас время публицистов, которые пишут историю "с колёс". Это наши репортёры, корреспонденты, военкоры", - подчеркнул он.Также Алёхин указал на важность фронтового опыта для журналиста."Настоящие журналисты рождаются в окопе, неважно какую профессию он имеет – дворник он там, плотник, студент. Это человек, который прошёл окопную жизнь", – подчеркнул Алёхин.Он заявил, что все ещё увидят и будут гордиться произведениями, написанными очевидцами СВО* террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20261120/nichego-ne-pridumano-glavred-veche-otsenil-knigu-voenkorov-ukrainaru-1084629569.html

https://ukraina.ru/20261120/alkhin-obyasnil-kak-kniga-ukrainaru-pomozhet-preodolet-informatsionnyy-vakuum-1084628293.html

https://ukraina.ru/20261120/knigi-ob-svo-stanut-dokumentami-dlya-gryaduschey-debanderizatsii---kevorkyan-1084630413.html

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эксклюзив, россия, геннадий алехин, украина, москва, украина.ру, "азов"