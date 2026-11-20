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"Это не наша позиция": посольство Украины в Италии отреклось от "Миротворца"

"Это не наша позиция": посольство Украины в Италии отреклось от "Миротворца" - 20.11.2026 Украина.ру

"Это не наша позиция": посольство Украины в Италии отреклось от "Миротворца"

В посольстве Украины в Италии заявили, что сайт "Миротворец" никак не связан с государством

2026-11-20T14:43

2026-11-20T14:43

2026-11-20T14:43

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Заявление посольства Украины в Италии появилось на странице диппредставительства в соцсетях."Сайт "Миротворец" не является официальным источником информации украинского государственного государства, не входит в систему государственных органов Украины и не уполномочен представлять ее позиции. Информация, опубликованная на этом сайте, не является официальной позицией Украины и не может рассматриваться как выражение позиций или решений украинских государственных институтов", – подчеркнули в посольстве Украины.Там же заявили, что считают "недопустимыми" попытки использовать информацию из неофициальных источников для создания "искажённого представления о позиции Украины или искусственного разжигания напряженности в двусторонних отношениях"."Предвзятые оценки и инструментальные интерпретации, представляющие как реальность то, что хотелось бы видеть правдой, и которые могут поставить под угрозу отношения между Украиной и Италией, не должны становиться инструментами политической манипуляции. Отношения между Украиной и Италией остаются прочными и основаны на взаимном доверии, общих ценностях и взаимопонимании", – подытожили в украинском посольстве.В среду, 18 ноября, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу на Украине Карло Формозе обратиться к украинским властям за разъяснениями по поводу включения в базу "Миротворца" депутатов Европарламента из итальянского "Движения пяти звёзд".За день до этого депутаты из "Движения пяти звёзд" к председателю Европарламента Роберте Метсоле с требованием принять меры против сайта, который, по их мнению, распространяет "ненависть и дезинформацию". Обращение депутатов случилось после того, как их коллега попал на этот украинский сайт. После обращения депутатов, ещё семь их коллег попали в базы данных "Миротворца".Причиной, по которой на депутатов "Движения пяти звёзд" обозлились на Украине является то, что новой программе этой политсилы закреплён отказ от дальнейших поставок оружия Украине. Кроме того, "Движение пяти звёзд" выступает за налаживание отношений с Россией."Министр иностранных дел внимательно следит за этим вопросом, касающимся итальянских политических представителей, избранных в Европейский парламент, и подчёркивает, что свобода выражения мнений и уважение политического плюрализма являются основополагающими принципами демократии, которые всегда должны быть защищены", — заявили в МИД Италии.Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году внештатным советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко*. На нём публиковали данные неугодных постмайданным властям и украинским националистам людей. При этом, как гласила информация на ресурсе, "Миротворец" сотрудничал с СБУ, МВД и другими силовыми структурами.Особую известность сайт получил после убийства публициста Олеся Бузины и Олега Калашникова – личные их данные сайт опубликовал незадолго до убийства.Попадал сайт в скандалы и на европейском уровне. Так, после опубликования в 2016 году личных данных европейских и американских журналистов, посетивших ДНР, сайт раскритиковали в ЕС. Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке выпустил по этому поводу заявления. После того, как скандал набрал масштаб, с сайта пропало упоминание о сотрудничестве с украинскими силовыми структурами.При этом Служба безопасности Украины заявила, что деятельность сайта не нарушает украинское законодательство.Сегодня на сайте появляются личные данные неугодных украинским властям людей. Так, на сайте опубликовали данные участников протестов под тайной тюрьмой на Петропавловской Борщаговке. При этом среди опубликованной информации были и личные данные несовершеннолетних.* – внесён в список экстремистов и террористов

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