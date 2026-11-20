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Польша вновь обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства

Польша вновь обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства - 20.11.2026 Украина.ру

Польша вновь обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о якобы вторжении российских объектов в воздушное пространство республики. При этом никаких подтверждающих материалов польская сторона публично не представила

2026-11-20T16:13

2026-11-20T16:13

2026-11-20T16:13

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О предполагаемом инциденте утром 20 ноября сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский. "Дошло до нарушения воздушного пространства и вторжения объектов Российской Федерации", — заявил Косиняк-Камыш после совещания у премьер-министра Дональда Туска. По утверждению польского министра, границу пересекли несколько неопознанных объектов. Однако конкретных доказательств их российского происхождения представлено не было. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл аналогичные заявления западных государств безосновательными. Бывший российский посол в Варшаве Сергей Андреев также обращал внимание на отсутствие фактических подтверждений польских претензий. Показательна и история ноября 2022 года, когда на территории Польши упали ракеты, в результате чего погибли два человека. Тогда Варшава первоначально обвинила Москву, однако позднее президент Анджей Дуда признал, что ракеты принадлежали украинскому комплексу ПВО С-300.Подробнее – в материале эксперт раскрыл настоящую цель Варшавы

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новости, польша, варшава, россия, дмитрий песков, с-300, анджей дуда