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Путин призвал украинцев сменить сторону, патриарх напомнил о гонениях на УПЦ. Итоги 20 ноября

Путин призвал украинцев сменить сторону, патриарх напомнил о гонениях на УПЦ. Итоги 20 ноября - 20.11.2026 Украина.ру

Путин призвал украинцев сменить сторону, патриарх напомнил о гонениях на УПЦ. Итоги 20 ноября

Президент России Владимир Путин обратился к украинцам. Патриарх Кирилл напомнил о гонениях, которым подвергается каноническая Украинская православная церковь

2026-11-20T18:00

2026-11-20T18:00

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Президент России Владимир Путин призвал украинцев думать о будущем своих детей и переходить на правильную сторону истории."Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону. Потому что она является нашей общей стороной", — заявил он в фильме Эмира Кустурицы "Наше крещение. Предстоятель" к 80-летнему юбилею патриарха Кирилла.Он также заявил, что все люди, в том числе проживающие на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению."Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова", — пояснил Путин.Президент России особо подчеркнул, что упадок на Украине начался не из-за ответных ударов ВС РФ, а потому, что к власти в Киеве пришли не патриоты, а националисты."Патриотизм от национализма, как известно, отличается тем, что патриоты любят свою страну, а националисты ненавидят другие народы. В этом разница. Но на этой ненависти к другим народам далеко не уедешь", – заявил Путин.Он также призвал украинцев понять, что все, кто их поддерживает сегодня, делают это в собственных интересах.Что же до политики России, то она, указал Путин, в сохранении человека и его духовности. В этом он видит главное направление совместной работы государства и церкви.Путин также отметил, что противники России всегда хотели "разделять и властвовать", происходящее сейчас — это стремление понизить потенциал страны и подчинить своим интересам.При этом президент России указал, что чувствует поддержку своих сограждан."И очень за это благодарен. Потому что без этой поддержки не только работать невозможно, но уже точно невозможно добиваться каких бы то ни было результатов, добавиться наших общих целей во имя и ради России", – заявил Путин.Президент России подчеркнул, что, говоря о человеке, нельзя сводить всё к биологизму."Каждый человек – это не просто какая-то биологическая субстанция, которая состоит из костей и кожи. А основная, главная составляющая у человека, составляющая любого человека – это душа, то есть то, чем нас наградил Господь. А душа человека вечна и безгранична, как вселенная. Это касается и нас, русских людей, касается всех людей. И в этом смысле, конечно, здесь есть и чудо, и тайна. Причем, тайна в особенности России", – отметил президент РФ.Он в этом контексте упомянул высказывание русского классика Фёдора Достоевского."Очень хорошо о русском человеке сказал Достоевский. Он сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. И вообще у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности. Это, в том числе, и отличает русскую цивилизацию", – подчеркнул Путин.Президент России также рассказал, что молится за Россию и за её жителей каждый день."То, что я знаю точно – это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день", – рассказал Путин в интервью для фильма.Он также отметил, что Русская православная церковь сыграла уникальную роль и в становлении русской нации, и российской государственности."Хранить человека и его духовность – это главное направление совместной с церковью работы", – подчеркнул Путин.Гонения на православныхТем временем патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рассказал о поддержке православных в условиях гонений на них на Украине."Я переживаю за то, что происходит на Украине. Можно очень жестко и резко сказать об этом, я воздержусь от таких слов, но то, что происходит, – это большая беда, потому что есть попытки действительно разрушить духовную основу жизни украинского народа. Осуществляется это в первую очередь ослаблением роли православия на Украине", – отметил патриарх Кирилл.Предстоятель РПЦ указал, что создание на Украине квазиправославных, раскольнических организаций было направлено на то, чтобы ослабить православие."Сегодня православная церковь на Украине является преследуемой церковью. Мы молимся за наших украинских братьев и сестер. Мы стараемся поддержать их в том и там, где это возможно", – подчеркнул Кирилл.Он также обратил внимание на дискриминацию, которой подвергаются православные на Украине и в Европе."Сегодня в Европе, в Украине, которая о себе говорит, что "Україна – це Європа", осуществляется дискриминация людей по религиозному признаку. Причём дискриминация тех, кто составляет религиозное большинство на Украине. Это православные люди, принадлежащие к единой Русской православной церкви. Когда говорю русскую, имею в виду не Российскую Федерацию, а ту самую Русь, которая началась со Святого Крещения в водах Днепра при князе Владимире", – подытожил Кирилл.Тем временем на Украине продолжаются гонения на православных. Священников и мирян канонической Украинской православной церкви насильственно мобилизуют, у УПЦ отбирают храмы. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства, проводит обыски и священников в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многих священников арестовали.Подробнее о происходящем на Украине – в статье Ивана Лизана "Для того и рушили колхозы: Украина погрязла в схемах с государственной землей".

https://ukraina.ru/20261120/oni-tak-khotyat-otmenit-rusofobiyu-na-ukraine-ne-poluchitsya-1084603458.html

https://ukraina.ru/20261119/kto-vam-meshaet-pet-doma-kiev-vzyalsya-za-pesni-serdyuchki-i-lobody-1084602647.html

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хроники, эксклюзив, владимир путин, патриарх кирилл, федор достоевский, упц, рпц, украина, европа, россия