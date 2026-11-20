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"Зеленский понял, что его судьба сочтена": политолог про будущее Украины

"Зеленский понял, что его судьба сочтена": политолог про будущее Украины - 20.11.2026 Украина.ру

"Зеленский понял, что его судьба сочтена": политолог про будущее Украины

Вопрос о политическом будущем Зеленского не поднимался ни во время переговоров в Абу-Даби, ни после них. Теперь предстоит согласовать кандидата ему на смену. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-11-20T20:29

2026-11-20T20:29

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Развивая тему переговорного цикла, эксперт раскрыл, что вопрос о будущем Зеленского публично не поднимался, хотя внутри он почти решен.Евстафьев обратил внимание, что вопрос о политическом будущем Зеленского не всплыл ни во время, ни после Абу-Даби. "Но не потому, что этого вопроса не существует. Там-то как раз почти все решено. Дело осталось за малым — согласовать единого кандидата на смену Зеленского от всех евроатлантических элит", — пояснил он.По словам эксперта, Трамп сделал то, чего от него не ожидали, — вернул США в политическую плоскость украинского конфликта, выведя их из военной."В этом смысле он проявил чудеса изворотливости. Да и в целом Вашингтон оказался на голову выше в вопросах политико-экономического планирования, чем европейские элиты", — отметил Евстафьев.По мнению политолога, теперь дело за малым: договориться о финансовом пакете стабилизации и выбрать время. И Зеленский понял, что его политическая судьба сочтена, продолжил он."Посмотрим, как он будет выбираться из этого тупика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" в дзен-канале Украина.ру.Также на эту тему — в материале Татьяны Стоянович "Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне в дзен-канале Украина.ру.

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