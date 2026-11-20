https://ukraina.ru/20261120/tramp-vnov-zagovoril-o-peregovorakh-s-kim-chen-ynom-1084631985.html
Трамп вновь заговорил о переговорах с Ким Чен Ыном
Трамп вновь заговорил о переговорах с Ким Чен Ыном - 20.11.2026 Украина.ру
Трамп вновь заговорил о переговорах с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает The Wall Street Journal, переговоры пришлось отложить из-за плотного графика американского президента во время азиатского турне
2026-11-20T15:21
2026-11-20T15:21
2026-11-20T15:21
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атэс
the wall street journal
ким чен ын
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Изначально встреча планировалась на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. "В какой-то момент мы проведём встречу", — заявил Трамп. Американский лидер рассчитывал обсудить с северокорейским коллегой вопросы ядерной программы Пхеньяна. При этом сам факт готовности Вашингтона к диалогу с КНДР вновь демонстрирует, что даже самые острые международные противоречия можно решать за столом переговоров. Ранее Трамп называл Ким Чен Ына своим другом и подчёркивал, что северокорейский лидер может чувствовать себя спокойно, пока он находится у власти в США. Более того, американский президент утверждал, что является "единственным человеком во всём мире", который симпатичен руководителю КНДР. "Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладить", — признавал Трамп.О саммите АТЭС и о том, как прошла встреча трёх лидеров –в материале Си Цзиньпин на встрече с Путиным и Трампом назвал четыре принципа мира
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кндр, новости, сша, вашингтон, дональд трамп, атэс, the wall street journal, ким чен ын, си цзиньпин
КНДР, Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, АТЭС, The Wall Street Journal, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин
Трамп вновь заговорил о переговорах с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает The Wall Street Journal, переговоры пришлось отложить из-за плотного графика американского президента во время азиатского турне
Изначально встреча планировалась на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. "В какой-то момент мы проведём встречу", — заявил Трамп.
Американский лидер рассчитывал обсудить с северокорейским коллегой вопросы ядерной программы Пхеньяна. При этом сам факт готовности Вашингтона к диалогу с КНДР вновь демонстрирует, что даже самые острые международные противоречия можно решать за столом переговоров.
Ранее Трамп называл Ким Чен Ына своим другом и подчёркивал, что северокорейский лидер может чувствовать себя спокойно, пока он находится у власти в США.
Более того, американский президент утверждал, что является "единственным человеком во всём мире", который симпатичен руководителю КНДР.
"Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладить", — признавал Трамп.