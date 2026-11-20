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Трамп вновь заговорил о переговорах с Ким Чен Ыном

Трамп вновь заговорил о переговорах с Ким Чен Ыном - 20.11.2026 Украина.ру

Трамп вновь заговорил о переговорах с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает The Wall Street Journal, переговоры пришлось отложить из-за плотного графика американского президента во время азиатского турне

2026-11-20T15:21

2026-11-20T15:21

2026-11-20T15:21

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Изначально встреча планировалась на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. "В какой-то момент мы проведём встречу", — заявил Трамп. Американский лидер рассчитывал обсудить с северокорейским коллегой вопросы ядерной программы Пхеньяна. При этом сам факт готовности Вашингтона к диалогу с КНДР вновь демонстрирует, что даже самые острые международные противоречия можно решать за столом переговоров. Ранее Трамп называл Ким Чен Ына своим другом и подчёркивал, что северокорейский лидер может чувствовать себя спокойно, пока он находится у власти в США. Более того, американский президент утверждал, что является "единственным человеком во всём мире", который симпатичен руководителю КНДР. "Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладить", — признавал Трамп.О саммите АТЭС и о том, как прошла встреча трёх лидеров –в материале Си Цзиньпин на встрече с Путиным и Трампом назвал четыре принципа мира

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кндр, новости, сша, вашингтон, дональд трамп, атэс, the wall street journal, ким чен ын, си цзиньпин