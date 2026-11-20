https://ukraina.ru/20261120/dedlayn-uzhe-vystavlen-evstafev-obyasnil-pochemu-tramp-toropit-peregovory-1084632248.html

"Дедлайн уже выставлен": Евстафьев объяснил, почему Трамп торопит переговоры

"Дедлайн уже выставлен": Евстафьев объяснил, почему Трамп торопит переговоры - 20.11.2026 Украина.ру

"Дедлайн уже выставлен": Евстафьев объяснил, почему Трамп торопит переговоры

Дональд Трамп рассказывает, что у него полно времени, что он все успеет и контролирует ситуацию. Он спешит и выдает то, что еще обсуждается, за реальные договоренности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-11-20T19:29

2026-11-20T19:29

2026-11-20T19:29

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Трёхсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби завершились 11 ноября 2026 года, а главным результатом встречи стала договорённость о масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом.Развивая оценку переговорного цикла, эксперт указал на фактор времени, который давит на Вашингтон и заставляет его торопиться.Евстафьев констатировал, что США спешат, хотя американский лидер публично уверяет в обратном. "Да, Трамп всем рассказывает, что у него полно времени, что он все успеет и что он контролирует ситуацию. Но мы же понимаем, что что определенный дедлайн для американского президента тоже выставлен", — подчеркнул политолог.По словам эксперта, этот дедлайн связан не с Конгрессом, а с крупными международными встречами 2026 года. "У конгрессменов не будет такого огромного влияния на внешнюю политику, о котором они любят рассказывать", — уточнил он."Трамп ограничен по времени именно в связи с событиями 2026 года. Это саммит АТЭС в Шэньчжэне и саммит G20 в Майами. Эти встречи должны стать если не звездным часом американского президента, то хотя бы фиксацией его достижений", — продолжил Евстафьев.Президенту США нужны достижения, поэтому он спешит и забегает вперед, выдавая то, что еще обсуждается, за реальные договоренности, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" в дзен-канале Украина.ру.Актуальное интервью на тему Украины: "Дмитрий Табачник: Для лидеров Европы финансовая помощь Украине стала гигантской схемой по отмыванию денег".

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