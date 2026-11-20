https://ukraina.ru/20261120/deti-voyny-tolko-opeka-rossiyskikh-semey-mozhet-obespechit-bezopasnost-sirotam-iz-novorossii-1084628058.html

Дети войны. Только опека российских семей может обеспечить безопасность сиротам из Новороссии

Дети войны. Только опека российских семей может обеспечить безопасность сиротам из Новороссии - 20.11.2026 Украина.ру

Дети войны. Только опека российских семей может обеспечить безопасность сиротам из Новороссии

В 2026 году специальная Комиссия ООН выпустила доклад, в котором оценила эвакуацию 1200 детей из воссоединенных регионов России в другие области страны как "депортацию". Разберемся, в чем именно и почему обвиняют нашу страну

2026-11-20T16:31

2026-11-20T16:31

2026-11-20T16:31

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Претензия Комиссии ООН заключается не в самом факте вывоза (опасность нахождения детей в зоне ведения боевых действий никто не оспаривает), а в том, что спустя четыре года после начала СВО 80% вывезенных не вернулось обратно или хотя бы не были разработаны механизмы возвращения.Комиссия опирается на Четвертую Женевскую конвенцию и Дополнительный протокол №1, а также ст. 11 Конвенции о правах ребенка, которые позволяют временную эвакуацию по причинам безопасности и при этом закрепляют обязанность обеспечить возвращение ребенка в страну его гражданства. В ООН же утверждают, что российские власти добиваются долгосрочного устройства детей в семьях или специализированных учреждениях и не передают Украине данные о местах их размещения.К выводам Комиссии есть ряд вопросов. В Конституции РФ закреплено, что новые регионы являются неотъемлемой частью России, жители этих регионов при желании и после присяги становятся гражданами РФ, а дети-сироты воспринимаются как нуждающиеся в защите российские дети и к ним автоматически применяются нормы о гражданстве и опеке."Международное право — вещь относительная", — объясняет один из самых известных юристов России, директор Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнеры" Дмитрий Аграновский.При этом, считает он, в России теперь приоритет внутреннего права."Так что это наши граждане, и тут двух мнений быть не может. Соответственно, наше государство обязано обеспечивать реализацию их прав, в частности, на жизнь, здоровье и безопасность", — говорит Аграновский.Однако ООН изменение границ не признает, а значит, для международной организации новые территории юридически являются "оккупированными", и это значит, что остающиеся там дети защищаются Женевскими конвенциями. Принцип заключается в том, что оккупирующая держава не может изменять правовой статус населения на оккупированной территории, в том числе путем предоставления своего гражданства. Это в свою очередь значит, что гуманитарная эвакуация возможна, но не должна быть постоянной. Если на практике (как это сейчас и есть) детей возвращать небезопасно или просто физически некуда, нужно показать намерение их вернуть.Получаются как бы две юридические реальности:Для России эти дети — граждане РФ, их судьба регулируется Семейным кодексом и законами об опеке, а требование вернуть их на Украину является вмешательством во внутренние дела и угрозой безопасности детей из-за продолжающихся боевых действий.Для ООН эти дети — граждане Украины, находящиеся на оккупированных территориях, а их вывоз оттуда и передача в российские семьи без согласования с украинскими властями невозможна.Позиция Дмитрия Аграновского вполне справедлива и отражает первую юридическую реальность. Тем не менее Россия из указанных международных конвенций не выходила, поэтому представитель МИД РФ Мария Захарова и детский омбудсмен Мария Львова-Белова говорят немного другое.Позиция была ими объяснена давно, на Петербургском международном юридическом форуме в 2023 году. Захарова тогда заявила, что эвакуация Россией детей из зоны боевых действий в полной мере соответствует положениям Конвенции о правах ребенка 1989 года, поскольку российские власти всегда обсуждают возможность поиска родственников и возвращения в семью. Практика показывает, что это правда. По состоянию на июль 2026 года более 140 эвакуированных Россией детей были переданы родным на Украину или в третьи страны в рамках программы МККК по воссоединению семей. В Россию, кстати, по этой программе тоже вернулись люди. Что касается претензий Комиссии ООН, Захарова указывает на терминологическую ошибку, связанную с процедурой. Комиссия использует термин adoption, то есть "усыновление", тогда как правильный термин в данном случае — guardianship, то есть "временная опека". Львова-Белова отметила, что речь в принципе не идет об усыновлении, а власти принимают все меры, чтобы дети, у которых есть родственники, могли максимально быстро воссоединиться с ними в любой стране мира. Под выполнение международных конвенций в данном случае заточено актуальное российское законодательство.30 мая 2022 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство для детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины. Работает он следующим образом. Сначала дети без попечения выявляются и учитываются в соответствии с Семейным кодексом РФ, независимо от их гражданства. Они попадают в региональный, а затем в федеральный банк данных. Комиссия ООН утверждает, что эти банки данных заточены под усыновление (adoption), но в случае детей, о которых идет речь, это не так. Ст. 123 СК РФ закрепляет приоритет семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, предполагая, что одним из вариантов такого устройства может являться приемлемая для МГП (международного гуманитарного права) опека/попечительство. Согласно ФЗ №48, условия жизни таких детей контролируют органы опеки. И главное: дети не лишаются украинского гражданства. Таким образом они сохраняют возможность воссоединиться с родственниками, если и когда таковые появятся, а по достижении 18 лет самостоятельно выбрать место проживания (Россию или Украину). В этом и заключается принципиальная разница между adoption и guardianship, которую не замечают ни украинские власти, ни Комиссия ООН.Согласно официальному сообщению на сайте Кремля от 2022 года, 125 детей-сирот из ДНР были перевезены в Россию для передачи именно под опеку в российские семьи, не на усыновление. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в марте 2026 года заявила, что с начала СВО на реабилитацию было вывезено 3,5 тысячи детей из новых регионов. Речь шла о детях, пострадавших от обстрелов, которым обеспечивали лечение и оперативное вмешательство. Постоянное представительство России при ООН заявляло, что использование термина "насильственное усыновление" является "намеренным введением в заблуждение", поскольку "в реальности речь идет лишь о временной предварительной опеке или временном попечительстве над детьми, которые уже были без опеки". Это дает возможность содержать детей в семьях, а не в детдомах.Впрочем, позиции Украины и Комиссии ООН не вполне идентичны.Украинские СМИ и СБУ утверждают, что вывоз детей под предлогом оздоровления или реабилитации является депортацией, а передача под опеку (заметьте, именно под опеку, а не на усыновление) российским гражданам — принудительной сменой идентичности. Последнее положение и привело к ордеру МУС на арест Путина и Львовой-Беловой. Это большая отдельная тема, но пока достаточно будет сказать, что невозможно заявлять об украинской идентичности этих детей только на формальном основании их украинского гражданства. Эти дети точно так же могут быть русскими по национальности, идентичность которых насильственно меняла Украина. Учитывая, что они жили на преимущественно русском юго-востоке страны, шансы на такой вариант очень велики. Естественно, национальность эвакуированных детей в МУС никто проверять не стал. Для понимания, насильственная смена идентичности есть форма геноцида.Что касается Комиссии, то она признает: дети все-таки помещаются в России под временную опеку, но затем делает вывод, что временная опека с предоставлением гражданства "открывает путь" к постоянному усыновлению и таким образом необратимой смене статуса ребенка. Да, путь открывает, но прошел ли кто-то по нему и, если да, то какое количество — этих данных у Комиссии нет. В то же время, о чем регулярно упоминает Мария Львова-Белова, указ президента России "открывает путь" для эвакуированных детей, если до их совершеннолетия не найдутся родственники, самим выбрать гражданство и, если надо, идентичность.Остается еще один "тонкий" момент. МГП говорит о том, что временная опека не может длиться годами, иначе она перестает быть временной. Но что делать, если война длится долго и детей физически нельзя возвращать в опасную зону постоянных обстрелов? Комиссия не дает ответ на этот вопрос и ограничивается юридическим формализмом, причем, как мы показали, не до конца честным. Не учитывает она и прошлогодний скандал, когда выяснилось, что вывезенные Украиной в Турцию после начала СВО дети-сироты из Днепропетровской области подвергались жестокому обращению, а две несовершеннолетние девочки вернулись беременными. И ладно бы только это, но ведь открытое уголовное дело вскоре закрыли из-за "недостатка доказательств". Волонтерский фонд, вывозивший детей, заставил их подписать документы о том, что они не имеют ни к кому претензий, а забеременевшие в 15 лет девочки якобы дали согласие на связь и не подавали жалоб. Показательно, что турецкие следователи даже не стали опрашивать девочек. Не менее показательно, что отчет украинского омбудсмена не был обнародован из-за "чувствительности информации" и персональных данных детей.Все это ставит под сомнение целесообразность разработки механизмов возвращения детей на Украину. При этом, напомним еще раз, по достижении 18 лет они смогут сами выбрать, где им жить. Да, с точки зрения международного права, требование "вернуть" не обязательно означает передать ребенка "в руки". Речь о юрисдикции, то есть о возможности украинских органов опеки контролировать судьбу детей. Иначе говоря, Комиссия ООН требует согласования передачи детей под временную опеку в российские семьи с украинскими органами или хотя бы через посредников из международных организаций. Но Комиссия забывает о практике Украины, например, вносить персональные данные детей на сайт "Миротворец". Кто проследит, чтобы этого не произошло, если Россия согласится передать Украине данные детей, информацию об их точном месте пребывания и персональные данные семей, взявших их под опеку?

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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