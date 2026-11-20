Зеленский пожаловался на ночную атаку баллистикой
14:59 20.11.2026 (обновлено: 15:00 20.11.2026)
© AP / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP / Efrem Lukatsky
Минувшей ночью по целям на территории Украины было выпущено 27 баллистических ракет, посетовал 20 ноября Владимир Зеленский
По его словам, пуски осуществлялись несколькими волнами с интервалом в 20–30 минут.
По итогам ночной атаки зафиксированы попадания на 23 локациях.
Зеленский также утверждает, что украинские подразделения ночью якобы поразили три российские пусковые установки баллистических ракет — по его словам, одна из них уничтожена, а данные по двум другим еще уточняются.
Как ранее отчитались Воздушные силы ВСУ, украинской противовоздушной обороне за ночь удалось перехватить только три баллистические ракеты, хотя общее количество выпущенных целей в сводке военных не уточнялось.
Подробнее об успехах россиян - в материале "Фламинго" не взлетят: ВС РФ разнесли цеха по сборке крылатых ракет на Украине на сайте Украина.ру.
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