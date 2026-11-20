https://ukraina.ru/20261120/zelenskiy-pozhalovalsya-na-nochnuyu-ataku-ballistikoy--1084631839.html

Зеленский пожаловался на ночную атаку баллистикой

Зеленский пожаловался на ночную атаку баллистикой - 20.11.2026 Украина.ру

Зеленский пожаловался на ночную атаку баллистикой

Минувшей ночью по целям на территории Украины было выпущено 27 баллистических ракет, посетовал 20 ноября Владимир Зеленский

2026-11-20T14:59

2026-11-20T14:59

2026-11-20T15:00

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/13/1083904640_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_810e3b41cf063e4d1d3b81444f1c26c8.jpg

По его словам, пуски осуществлялись несколькими волнами с интервалом в 20–30 минут. По итогам ночной атаки зафиксированы попадания на 23 локациях.Зеленский также утверждает, что украинские подразделения ночью якобы поразили три российские пусковые установки баллистических ракет — по его словам, одна из них уничтожена, а данные по двум другим еще уточняются.Как ранее отчитались Воздушные силы ВСУ, украинской противовоздушной обороне за ночь удалось перехватить только три баллистические ракеты, хотя общее количество выпущенных целей в сводке военных не уточнялось.Подробнее об успехах россиян - в материале "Фламинго" не взлетят: ВС РФ разнесли цеха по сборке крылатых ракет на Украине на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, новости