Цивилизованная Европа и козацкое (русское) братство. "Тарас Бульба" в 2014 году - 12.08.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230812/1048450233.html
Цивилизованная Европа и козацкое (русское) братство. "Тарас Бульба" в 2014 году
Цивилизованная Европа и козацкое (русское) братство. "Тарас Бульба" в 2014 году - 12.08.2023 Украина.ру
Цивилизованная Европа и козацкое (русское) братство. "Тарас Бульба" в 2014 году
Вышедший в 2009 году российско-украинский фильм "Тарас Бульба" Владимира Бортко смотреть в Киеве было немодно, и даже позорно. Фильм сразу же попал в несколько скандалов: главный из них – в картине несколько десятков раз употребляется словосочетание "русская земля"
2023-08-12T12:48
2023-08-12T12:48
культура
эксклюзив
николай васильевич гоголь
тарас бульба
казаки
запорожье
европа
литература
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В 2014 году фильм запретили, а все националистическое сообщество объявило войну и картине, и режиссеру Владимиру Бортко. Недовольны были не только "свободовцы"* - фильм традиционно обвинили в полонофобии и антисемитизме, но это даже не смешно: то же самое выслушал о своей повести Николай Васильевич Гоголь почти двумя веками ранее.Братья. Сцена, которую Гоголь не писалЭту сцену, которую мы видим в самом начале фильма, написал не Гоголь, а режиссер Бортко.После похорон одного из казаков Остап и Андрий идут по залитому солнцем полю:"Остап: Жалко, что козак.Андрий: А если не козак – не жалко? Простой человек, лях – не жалко?Остап: Вот пусть ляхи его и жалеют, а нас они не жалеют.Андрий: А как же закон? Суд? Римское право?Остап: Здесь один закон – нашей земли.Андрий: А если бы мы родились на другой земле?Остап: Не знаю. Я помню: в детстве идем мы с тобой по дороге, а ты ноги поджимаешь и плачешь – пыль на солнце нагрелась и жжет. Я тебя взял на руки, иду по дороге, и чувство у меня такое, что будто и не пыль это вовсе, а сама земля моя греет мне ноги. Моя земля. А латынь эта – я ее в бурсе… Не мое это: veni, vedi… Как там дальше?Андрий: Vici. Пришел, увидел, победил.Остап: Не победил. Не наше это: не наша земля под ногами…"Сцена их разговора обрывается, и мы видим в ретроспективе воспоминание Андрия: вспоминается ему Киев – тогда польский, костел, встреча с прекрасной панночкой – дочерью воеводы (в фильме ее зовут Эльжбета Мазовецкая). Андрий тянется всей душой к той – просвещенной, красивой, европейской жизни…Что было у Гоголя?В оригинале Тарас Бульба и правда присматривался к вернувшимся из бурсы сыновьям: в том, что Остап – "добрый козак", настоящий рыцарь он не сомневался, а вот на младшего, Андрия, смотрел поначалу с некоторой осторожностью.И Андрий изо всех сил старался доказать отцу, что он не хуже:"Андрий весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заране свои и чужие силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве: что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных.Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях.Дивился старый Тарас и говорил:— И это добрый (враг бы не взял его) вояка! не Остап, а добрый, добрый также вояка!"Андрий всею душою тянется к польской (в его случае), но на самом деле – в целом – европейской культуре. Преодолев оторопь от встречи с католическим монахом, первое, что замечает он в осажденном городе, куда приводит его прислужница панночки – красота костела, витражных окон, звуков органа:"Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом.В это время величественный стон органа наполнил вдруг всю церковь; он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые раскаты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке."Он буквально забывает и о братьях, и о войне, и даже о любимой. Впрочем, она, как и другие гоголевские героини, выполняет достаточно декоративную функцию – не является личностью, а только олицетворяет в глазах Андрия все то прекрасное, к чему тянется душа его.Отрекаясь от всего родного (а на самом деле давно чуждого и опостылевшего), Андрий словно бы проговаривается, зачем он в действительности пришел, чем он восхищен больше, чем бледнолицей панночкой:"...Не мне, проведшему жизнь в бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все, что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве".И далее, отказываясь от отца, козаков, Сечи и православной веры, он искренне и страстно произносит, зная, что в этом, другом мире ему будет гораздо просторнее, и место это будет – его:"— Кто сказал, что моя отчизна Украина? кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну эту в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда! и все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!"Андрий, которого спустя несколько дней, увидит на площади осажденного города Янкель, не считал себя предателем. Он был "весь в золоте" и на самом лучшем коне – до ста червонных стоил тот конь, по оценке Янкеля, – но конь ли, деньги ли, или даже прекрасная воеводина дочка заставили Андрия перейти ("не продать", а "перейти", что отмечает Янкель, а Гоголь едва ли вложил бы в уста такого персонажа ничего не значащую реплику) на сторону врагов.Нет, хотелось ему быть там еще со времен учебы, с его жизни в Киеве, хотелось слушать католическую мессу и полнозвучный орган, смотреть на небо сквозь витражные стекла, читать на латыни, словом – жить не так, как жила в те годы Запорожская Сечь.2014Оба сына Тараса в романе погибают. Оба – символической и страшной смертью: и верный сын, и предатель. О том, что этот выбор – выбор между просвещенным Западом и темным Востоком – отражает многие этапы украинской истории, говорили неоднократно. Что видел Андрий в Киеве? Учение, музыку, поэзию, философию. Что увидел он, вернувшись домой? То, как бесчеловечно и грубо его отец обращается с матерью, как козаки пьют и бьются без конца, посвящая этому всю свою жизнь.Немало говорили и о том, что Евромайдан 2014 года – похожий выбор, сделанный украинским народом. Привел он, как мы знаем, к трагедии. Но было ли все так очевидно?*Запрещенная в РФ организация
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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эксклюзив, николай васильевич гоголь, тарас бульба, казаки, запорожье, европа, литература
Культура, Эксклюзив, Николай Васильевич Гоголь, Тарас Бульба, казаки, Запорожье, Европа, литература

Цивилизованная Европа и козацкое (русское) братство. "Тарас Бульба" в 2014 году

12:48 12.08.2023
 
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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Вышедший в 2009 году российско-украинский фильм "Тарас Бульба" Владимира Бортко смотреть в Киеве было немодно, и даже позорно. Фильм сразу же попал в несколько скандалов: главный из них – в картине несколько десятков раз употребляется словосочетание "русская земля"
В 2014 году фильм запретили, а все националистическое сообщество объявило войну и картине, и режиссеру Владимиру Бортко. Недовольны были не только "свободовцы"* - фильм традиционно обвинили в полонофобии и антисемитизме, но это даже не смешно: то же самое выслушал о своей повести Николай Васильевич Гоголь почти двумя веками ранее.
Братья. Сцена, которую Гоголь не писал
Эту сцену, которую мы видим в самом начале фильма, написал не Гоголь, а режиссер Бортко.
После похорон одного из казаков Остап и Андрий идут по залитому солнцем полю:
"Остап: Жалко, что козак.
Андрий: А если не козак – не жалко? Простой человек, лях – не жалко?
Остап: Вот пусть ляхи его и жалеют, а нас они не жалеют.
Андрий: А как же закон? Суд? Римское право?
Остап: Здесь один закон – нашей земли.
Андрий: А если бы мы родились на другой земле?
Остап: Не знаю. Я помню: в детстве идем мы с тобой по дороге, а ты ноги поджимаешь и плачешь – пыль на солнце нагрелась и жжет. Я тебя взял на руки, иду по дороге, и чувство у меня такое, что будто и не пыль это вовсе, а сама земля моя греет мне ноги. Моя земля. А латынь эта – я ее в бурсе… Не мое это: veni, vedi… Как там дальше?
Андрий: Vici. Пришел, увидел, победил.
Остап: Не победил. Не наше это: не наша земля под ногами…"
Сцена их разговора обрывается, и мы видим в ретроспективе воспоминание Андрия: вспоминается ему Киев – тогда польский, костел, встреча с прекрасной панночкой – дочерью воеводы (в фильме ее зовут Эльжбета Мазовецкая). Андрий тянется всей душой к той – просвещенной, красивой, европейской жизни…
© кадр из к/ф "Тарас Бульба"
© кадр из к/ф "Тарас Бульба"
Что было у Гоголя?
В оригинале Тарас Бульба и правда присматривался к вернувшимся из бурсы сыновьям: в том, что Остап – "добрый козак", настоящий рыцарь он не сомневался, а вот на младшего, Андрия, смотрел поначалу с некоторой осторожностью.
И Андрий изо всех сил старался доказать отцу, что он не хуже:
"Андрий весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заране свои и чужие силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве: что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных.
Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях.
Дивился старый Тарас и говорил:
— И это добрый (враг бы не взял его) вояка! не Остап, а добрый, добрый также вояка!"
Андрий всею душою тянется к польской (в его случае), но на самом деле – в целом – европейской культуре. Преодолев оторопь от встречи с католическим монахом, первое, что замечает он в осажденном городе, куда приводит его прислужница панночки – красота костела, витражных окон, звуков органа:
"Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом.
В это время величественный стон органа наполнил вдруг всю церковь; он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые раскаты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке."
Он буквально забывает и о братьях, и о войне, и даже о любимой. Впрочем, она, как и другие гоголевские героини, выполняет достаточно декоративную функцию – не является личностью, а только олицетворяет в глазах Андрия все то прекрасное, к чему тянется душа его.
Отрекаясь от всего родного (а на самом деле давно чуждого и опостылевшего), Андрий словно бы проговаривается, зачем он в действительности пришел, чем он восхищен больше, чем бледнолицей панночкой:
"...Не мне, проведшему жизнь в бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все, что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве".
И далее, отказываясь от отца, козаков, Сечи и православной веры, он искренне и страстно произносит, зная, что в этом, другом мире ему будет гораздо просторнее, и место это будет – его:
"— Кто сказал, что моя отчизна Украина? кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну эту в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда! и все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!"
Андрий, которого спустя несколько дней, увидит на площади осажденного города Янкель, не считал себя предателем. Он был "весь в золоте" и на самом лучшем коне – до ста червонных стоил тот конь, по оценке Янкеля, – но конь ли, деньги ли, или даже прекрасная воеводина дочка заставили Андрия перейти ("не продать", а "перейти", что отмечает Янкель, а Гоголь едва ли вложил бы в уста такого персонажа ничего не значащую реплику) на сторону врагов.
Нет, хотелось ему быть там еще со времен учебы, с его жизни в Киеве, хотелось слушать католическую мессу и полнозвучный орган, смотреть на небо сквозь витражные стекла, читать на латыни, словом – жить не так, как жила в те годы Запорожская Сечь.
2014
Оба сына Тараса в романе погибают. Оба – символической и страшной смертью: и верный сын, и предатель. О том, что этот выбор – выбор между просвещенным Западом и темным Востоком – отражает многие этапы украинской истории, говорили неоднократно. Что видел Андрий в Киеве? Учение, музыку, поэзию, философию. Что увидел он, вернувшись домой? То, как бесчеловечно и грубо его отец обращается с матерью, как козаки пьют и бьются без конца, посвящая этому всю свою жизнь.
Немало говорили и о том, что Евромайдан 2014 года – похожий выбор, сделанный украинским народом. Привел он, как мы знаем, к трагедии. Но было ли все так очевидно?
*Запрещенная в РФ организация
Гоголь астрология - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 09:32Астрология и политика
"Коломыя – цэ Европа". Как Гоголя пытались перевести на украинскийВ 1832 году было опубликовано одно из первых произведений Николая Гоголя — "Ночь перед Рождеством", в составе сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Гоголь был совсем молодым человеком — 22 года. Книга сразу же сделала его знаменитым и очень популярным писателем
 
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