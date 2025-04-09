Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня - 09.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250409/russkoyazychnyy-no-uzhe-ne-russkiy-kak-banderovtsy-gotovili-mankurtov-i-chem-oni-opasny-rossii-segodnya-1062415995.html
Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня
Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня - 09.04.2025 Украина.ру
Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня
Раб, которому стёрли память о его прошлом и переформатировали сознание в нужном хозяину ключе. Так расшифровывается ставшее популярным в период Перестройки слово "манкурт".
2025-04-09T17:25
2025-04-09T17:27
мнения
украина
россия
запад
степан бандера
андрей мельник
тарас шевченко
ес
нато
"шахтер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/42/1034124237_0:0:2972:1672_1920x0_80_0_0_caf09979d9a9af4a6d6ceb9513d261c8.jpg
Одним из этапов подготовки Украины к нынешней смуте стала запущенная почти пару десятилетий назад массовая манкуртизация когда русских старались постепенно превратить вначале в русскоязычных украинцев, а после – и в русскоязычных украинских националистов. Этих людей не заставляли отказываться от родного языка и культуры, им надо было всего лишь признать свою принадлежность к украинской политической нации. Но всё большое всегда начинается с малого."Узок круг этих революционеров…""Оранжевая революция" 2004 года показала его устроителям одну нелицеприятную вещь: классический украинский национализм совершенно не годится в качестве инструмента разжигания смуты. Причина очень простая и сформулирована она столь нелюбимым бандеровцами вождём мирового пролетариата: "Узок круг этих революционеров и страшно далеки они от народа…"Быть настоящим украинским националистом – тем самым "свидомым украинцем" – действительно очень нелегко. Во-первых, это достаточно догматичная и сложная для восприятия идеология, требующая хорошей подготовленности для понимания её постулатов. Во-вторых, классический украинский национализм обладает развитой системой традиций, ритуалов и прочих элементов, требующих постоянной практики. И, наконец, большинство его носителей – люди с типичной для Галиции, но весьма чужеродной для остальной Украины, полонизированной ментальностью.Проще говоря, поборник идей Бандеры и Мельника обязан постоянно находиться в среде единомышленников иначе рискует до конца дней оставаться в числе сочувствующих.Не менее важный момент: классический националист обязан постоянно использовать в общении украинский язык. Но вот с этим – полнейшая незадача.Прежде всего украинский язык по сути является языком изящной словесности: существующий в нём понятийный аппарат не способен обеспечивать многие крайне важные отрасли человеческой деятельности. Достаточно послушать радиоперехваты переговоров бандеровских карателей на линии фронта: в пылу сражения даже самые радикально настроенные личности напрочь забывают "соловьиную мову" и инстинктивно переходят на "великий и могучий" со всеми его "трёхэтажностями"Также в украинском языке нет единого общеупотребительного стандарта. Это русский язык практически одинаков от Калининграда до Анадыря: в каждом регионе России насчитывается не более пары сотен слов, понятных только местным. Более того, народный и литературный варианты русского языка не сильно отличаются друг от друга.Зато народный украинский язык представляет собой целый конгломерат, включая несколько разновидностей "суржика" центральных, южных и восточных регионов, львовскую "гвару" и другие диалекты, носители которых далеко не всегда понимают друг друга. Литературный вариант украинского языка — достаточно искусственное и ещё не устоявшееся лингвистическое явление, которым в полной мере владеет сравнительно небольшая часть гуманитарной интеллигенции.В результате украинский язык при всём государственном статусе так и не занял нишу языка межнационального общения. А все попытки его насаждения даже сейчас сталкиваются с их неприятием значительной частью общества (включая патриотически настроенную), чаще всего – в виде саботажа.Мелочи для лукавогоВ то же время в ряде городов, таких, как Киев, сложилось противоречивая ситуация: к президентским выборам 2004 года значительная часть горожан, будучи русскоязычной, придерживалась уже иной парадигмы взглядов, направленной на интеграцию с ЕС и НАТО, а не с Россией. Они стали основой "Оранжевой революции", но собственной идеологии у этих людей не было.Зато тогда обрёл популярность такой "зонтичный" термин, как "русскоязычный украинец": он мог обозначать любого гражданина страны, активно использующего русский язык в повседневной жизни. От таких людей совершенно не требовалось быть националистами: для подавляющего большинства из них бандеровщина была если не чем-то неприемлемым, то уж однозначно явлением чужеродным.Всё начало меняться в 2007 году когда Запад начал реализацию долгосрочной программы по дестабилизации ситуации на Украине. Отметим, что примерно в это же время подобные проекты были запущены и в странах Ближнего Востока чтобы меньше, чем через пятилетку вылиться в кровавую смуту. Не обошлось без подобных начинаний и в России, но успеха они не имели: "белоленточные" протесты зимы 2011-2012 годов оказались весьма вялыми и малочисленными.Но вернёмся на Украину. Там Запад задался целью максимально возможного расширения социальной базы ранее малочисленных националистических группировок. К их числу относится, например, возникновение ранее совершенно отсутствовавшего в украинском околофутболе движения фашиствующих футбольных хулиганов "ультрас" с активной прокачкой фанатов всех без исключения клубов страны бандеровской идеологией. Хотя ещё в 2005 году обыденностью были столкновения между болельщиками львовских "Карпат" и донецкого "Шахтёра" на почве категорического неприятия украинского национализма последними.Из этого же ряда – создание концепции русскоязычного украинского национализма. Её авторы использовали наработки униатов в Галиции, заставлявших отказываться людей от православия: у нас и латынь учить не надо – служим на том же старославянском языке, и осеняем мы себя трёхперстным знамением справа налево, а не ладонью слева направо. От принимающего униатство требуется всего лишь пара мелочей: признать, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына, а также считать главой церкви римского понтифика. Но не зря же говорят, что в мелочах прячется лукавый.То же самое было и с русскоязычным украинским национализмом. От адепта этой идеологии требовались всего лишь осознанная принадлежность к украинской политической нации и к украинскому государству, а язык, происхождение и прочее, отвергаемое классическими националистами, является незначительным и временным.Благодаря такому подходу даже такой персонаж известного анекдота, как негр в вышиванке, читающий во львовском трамвае газету "Шлях перемоги" и декламирующий стихи Шевченко, превращался в столь же полноценного украинца, как и остальные пассажиры. Яркий пример из реальной жизни – когда в 2014 году олигарх Игорь Коломойский в одном из интервью назвал себя "жидобандеровцем".Понятно, что роль украинской этнической нации, которая является стержнем нации политической, никоим образом не оспаривается. Но на интеграцию в неё представителям политической нации отводится длительное время – до двух или даже трёх поколений, достаточное для того, чтобы добровольно перейти на украинский язык."Москитное" войско смутыИ снова перенесёмся в 2007 год. Тогда будущий активист "Евромайдана" киевлянин Сергей Замилюхин создал общественную организацию "Русскоязычные украинские националисты". Она не могла похвастаться большим количеством состоящих в ней, хотя и несколько раз выставлялась на выборы разного уровня в составе малочисленной и мало кому известной Патриотической партии Украины.Однако мы живём в эпоху постмодерна, а "цветные революции" устраивают группировки сетевого типа с маленькой вертикалью, чрезвычайно широкой горизонталью, и часто даже не настаивающие на формальной принадлежности к ним. Более того для сетевой стратегии зачастую бывает важно чтобы носитель тех или иных воззрений до определённого момента даже не подозревал о том, что является таковым подобно мольеровскому мосье Журдену, не подозревавшему о том, что разговаривает прозой.В принципе, для типичной грантоедской НКО, в огромном множестве создававшихся на Украине Западом в преддверии "Евромайдана", гигантомания вредна. Именно таковой была организация пана Замилюхина: об этом свидетельствует наличие у неё счёта в "Кредобанке", через который из-за границы поступала львиная доля финансирования тем, кто раскачивал ситуацию. Небезынтересно что сам "Кредобанк" на 99,6 % принадлежит крупнейшему государственному банку Польши PKO Bank Polski и в своё время являлся крупнейшей польской инвестицией в банковский сектор Незалежной, а его бывший председатель правления Степан Кубив после свержения Януковича возглавил Нацбанк Украины.Тем не менее пан Замилюхин и созданная им организация "Русскоязычные украинские националисты" блестяще справились с возложенной на них задачей – быть "фабрикой мысли" и генерировать нужные идеи: они были весьма активны в блогосфере и набиравших тогда популярность социальных сетях. Чрезвычайно простая идеология и отсутствие необходимости состоять в каких-либо партиях или иных общественно-политических организациях оказались чрезвычайно привлекательным моментом.В результате за пять лет удалось взрастить до миллиона активных и сознательных приверженцев модернизированной версии украинского национализма, а также несколько миллионов сочувствующих и сторонников. Все эти люди осенью 2013 года стали основой "Евромайдана", позднее многие из них жгли людей в одесском Доме профсоюзов, участвовали в карательной операции против восставшего Донбасса, устраивали расправы над противниками бандеровщины в украинских городах и сёлах.Для современной России русскоязычный украинский национализм представляет угрозу прежде всего в виде организованного пробандеровского подполья, оставляемого Киевом в воссоединённых регионах: носители этой идеологии внешне совершенно неотличимы от местного населения, что затрудняет борьбу с ними.Вредны и подстраивающиеся под ситуацию неорганизованные личности подобного плана, именуемые в просторечии "ждунами" и "переобувшимися", однако в большинстве своём они слишком пассивны чтобы быть способными на что-то серьёзнее "кухонного диссидентства".Географически основная часть таких угроз сосредоточена на Крымском полуострове и в Северной Таврии, а также в иных местностях, где в 2014 году и позднее либо не велось боевых действий, либо боестолкновения были единичными и не носили системного характера.По опыту ДНР и ЛНР можно сказать, что территории, становящиеся ареной сражения, проукраински настроенные граждане покидают достаточно быстро и практически в полном составе, причем не только и не столько из соображений личной безопасности: большинству из них просто невыносимо жить в условиях неприязненного отношения окружающих к их идеалам.Так что, как ни странно, опасность для российского государства составляют те из оставшихся на этих территориях граждане, которые говорят по-русски и выглядят природными "русаками", а в душе давно и намертво отравлены бандеровской идеологией. Именно такие и станут основой националистического террористического подполья.О том, как украинские террористы действуют га территории России - в статье Павла Котова "Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?"
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Дмитриевский
Александр Дмитриевский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/42/1034124237_647:0:3140:1870_1920x0_80_0_0_1fe59b4251c70e324138200836a0de7c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, запад, степан бандера, андрей мельник, тарас шевченко, ес, нато, "шахтер"
Мнения, Украина, Россия, Запад, Степан Бандера, Андрей Мельник, Тарас Шевченко, ЕС, НАТО, "Шахтер"

Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня

17:25 09.04.2025 (обновлено: 17:27 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарши националистов на Украине
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
Раб, которому стёрли память о его прошлом и переформатировали сознание в нужном хозяину ключе. Так расшифровывается ставшее популярным в период Перестройки слово "манкурт".
Одним из этапов подготовки Украины к нынешней смуте стала запущенная почти пару десятилетий назад массовая манкуртизация когда русских старались постепенно превратить вначале в русскоязычных украинцев, а после – и в русскоязычных украинских националистов. Этих людей не заставляли отказываться от родного языка и культуры, им надо было всего лишь признать свою принадлежность к украинской политической нации. Но всё большое всегда начинается с малого.
"Узок круг этих революционеров…"
"Оранжевая революция" 2004 года показала его устроителям одну нелицеприятную вещь: классический украинский национализм совершенно не годится в качестве инструмента разжигания смуты. Причина очень простая и сформулирована она столь нелюбимым бандеровцами вождём мирового пролетариата: "Узок круг этих революционеров и страшно далеки они от народа…"
Быть настоящим украинским националистом – тем самым "свидомым украинцем" – действительно очень нелегко. Во-первых, это достаточно догматичная и сложная для восприятия идеология, требующая хорошей подготовленности для понимания её постулатов. Во-вторых, классический украинский национализм обладает развитой системой традиций, ритуалов и прочих элементов, требующих постоянной практики. И, наконец, большинство его носителей – люди с типичной для Галиции, но весьма чужеродной для остальной Украины, полонизированной ментальностью.
Проще говоря, поборник идей Бандеры и Мельника обязан постоянно находиться в среде единомышленников иначе рискует до конца дней оставаться в числе сочувствующих.
Не менее важный момент: классический националист обязан постоянно использовать в общении украинский язык. Но вот с этим – полнейшая незадача.
Прежде всего украинский язык по сути является языком изящной словесности: существующий в нём понятийный аппарат не способен обеспечивать многие крайне важные отрасли человеческой деятельности. Достаточно послушать радиоперехваты переговоров бандеровских карателей на линии фронта: в пылу сражения даже самые радикально настроенные личности напрочь забывают "соловьиную мову" и инстинктивно переходят на "великий и могучий" со всеми его "трёхэтажностями"
Также в украинском языке нет единого общеупотребительного стандарта. Это русский язык практически одинаков от Калининграда до Анадыря: в каждом регионе России насчитывается не более пары сотен слов, понятных только местным. Более того, народный и литературный варианты русского языка не сильно отличаются друг от друга.
Зато народный украинский язык представляет собой целый конгломерат, включая несколько разновидностей "суржика" центральных, южных и восточных регионов, львовскую "гвару" и другие диалекты, носители которых далеко не всегда понимают друг друга. Литературный вариант украинского языка — достаточно искусственное и ещё не устоявшееся лингвистическое явление, которым в полной мере владеет сравнительно небольшая часть гуманитарной интеллигенции.
В результате украинский язык при всём государственном статусе так и не занял нишу языка межнационального общения. А все попытки его насаждения даже сейчас сталкиваются с их неприятием значительной частью общества (включая патриотически настроенную), чаще всего – в виде саботажа.
Мелочи для лукавого
В то же время в ряде городов, таких, как Киев, сложилось противоречивая ситуация: к президентским выборам 2004 года значительная часть горожан, будучи русскоязычной, придерживалась уже иной парадигмы взглядов, направленной на интеграцию с ЕС и НАТО, а не с Россией. Они стали основой "Оранжевой революции", но собственной идеологии у этих людей не было.
Зато тогда обрёл популярность такой "зонтичный" термин, как "русскоязычный украинец": он мог обозначать любого гражданина страны, активно использующего русский язык в повседневной жизни. От таких людей совершенно не требовалось быть националистами: для подавляющего большинства из них бандеровщина была если не чем-то неприемлемым, то уж однозначно явлением чужеродным.
Всё начало меняться в 2007 году когда Запад начал реализацию долгосрочной программы по дестабилизации ситуации на Украине. Отметим, что примерно в это же время подобные проекты были запущены и в странах Ближнего Востока чтобы меньше, чем через пятилетку вылиться в кровавую смуту. Не обошлось без подобных начинаний и в России, но успеха они не имели: "белоленточные" протесты зимы 2011-2012 годов оказались весьма вялыми и малочисленными.
Но вернёмся на Украину. Там Запад задался целью максимально возможного расширения социальной базы ранее малочисленных националистических группировок. К их числу относится, например, возникновение ранее совершенно отсутствовавшего в украинском околофутболе движения фашиствующих футбольных хулиганов "ультрас" с активной прокачкой фанатов всех без исключения клубов страны бандеровской идеологией. Хотя ещё в 2005 году обыденностью были столкновения между болельщиками львовских "Карпат" и донецкого "Шахтёра" на почве категорического неприятия украинского национализма последними.
Из этого же ряда – создание концепции русскоязычного украинского национализма. Её авторы использовали наработки униатов в Галиции, заставлявших отказываться людей от православия: у нас и латынь учить не надо – служим на том же старославянском языке, и осеняем мы себя трёхперстным знамением справа налево, а не ладонью слева направо. От принимающего униатство требуется всего лишь пара мелочей: признать, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына, а также считать главой церкви римского понтифика. Но не зря же говорят, что в мелочах прячется лукавый.
То же самое было и с русскоязычным украинским национализмом. От адепта этой идеологии требовались всего лишь осознанная принадлежность к украинской политической нации и к украинскому государству, а язык, происхождение и прочее, отвергаемое классическими националистами, является незначительным и временным.
Благодаря такому подходу даже такой персонаж известного анекдота, как негр в вышиванке, читающий во львовском трамвае газету "Шлях перемоги" и декламирующий стихи Шевченко, превращался в столь же полноценного украинца, как и остальные пассажиры. Яркий пример из реальной жизни – когда в 2014 году олигарх Игорь Коломойский в одном из интервью назвал себя "жидобандеровцем".
Понятно, что роль украинской этнической нации, которая является стержнем нации политической, никоим образом не оспаривается. Но на интеграцию в неё представителям политической нации отводится длительное время – до двух или даже трёх поколений, достаточное для того, чтобы добровольно перейти на украинский язык.
"Москитное" войско смуты
И снова перенесёмся в 2007 год. Тогда будущий активист "Евромайдана" киевлянин Сергей Замилюхин создал общественную организацию "Русскоязычные украинские националисты". Она не могла похвастаться большим количеством состоящих в ней, хотя и несколько раз выставлялась на выборы разного уровня в составе малочисленной и мало кому известной Патриотической партии Украины.
Однако мы живём в эпоху постмодерна, а "цветные революции" устраивают группировки сетевого типа с маленькой вертикалью, чрезвычайно широкой горизонталью, и часто даже не настаивающие на формальной принадлежности к ним. Более того для сетевой стратегии зачастую бывает важно чтобы носитель тех или иных воззрений до определённого момента даже не подозревал о том, что является таковым подобно мольеровскому мосье Журдену, не подозревавшему о том, что разговаривает прозой.
В принципе, для типичной грантоедской НКО, в огромном множестве создававшихся на Украине Западом в преддверии "Евромайдана", гигантомания вредна. Именно таковой была организация пана Замилюхина: об этом свидетельствует наличие у неё счёта в "Кредобанке", через который из-за границы поступала львиная доля финансирования тем, кто раскачивал ситуацию. Небезынтересно что сам "Кредобанк" на 99,6 % принадлежит крупнейшему государственному банку Польши PKO Bank Polski и в своё время являлся крупнейшей польской инвестицией в банковский сектор Незалежной, а его бывший председатель правления Степан Кубив после свержения Януковича возглавил Нацбанк Украины.
Тем не менее пан Замилюхин и созданная им организация "Русскоязычные украинские националисты" блестяще справились с возложенной на них задачей – быть "фабрикой мысли" и генерировать нужные идеи: они были весьма активны в блогосфере и набиравших тогда популярность социальных сетях. Чрезвычайно простая идеология и отсутствие необходимости состоять в каких-либо партиях или иных общественно-политических организациях оказались чрезвычайно привлекательным моментом.
В результате за пять лет удалось взрастить до миллиона активных и сознательных приверженцев модернизированной версии украинского национализма, а также несколько миллионов сочувствующих и сторонников. Все эти люди осенью 2013 года стали основой "Евромайдана", позднее многие из них жгли людей в одесском Доме профсоюзов, участвовали в карательной операции против восставшего Донбасса, устраивали расправы над противниками бандеровщины в украинских городах и сёлах.
Для современной России русскоязычный украинский национализм представляет угрозу прежде всего в виде организованного пробандеровского подполья, оставляемого Киевом в воссоединённых регионах: носители этой идеологии внешне совершенно неотличимы от местного населения, что затрудняет борьбу с ними.
Вредны и подстраивающиеся под ситуацию неорганизованные личности подобного плана, именуемые в просторечии "ждунами" и "переобувшимися", однако в большинстве своём они слишком пассивны чтобы быть способными на что-то серьёзнее "кухонного диссидентства".
Географически основная часть таких угроз сосредоточена на Крымском полуострове и в Северной Таврии, а также в иных местностях, где в 2014 году и позднее либо не велось боевых действий, либо боестолкновения были единичными и не носили системного характера.
По опыту ДНР и ЛНР можно сказать, что территории, становящиеся ареной сражения, проукраински настроенные граждане покидают достаточно быстро и практически в полном составе, причем не только и не столько из соображений личной безопасности: большинству из них просто невыносимо жить в условиях неприязненного отношения окружающих к их идеалам.
Так что, как ни странно, опасность для российского государства составляют те из оставшихся на этих территориях граждане, которые говорят по-русски и выглядят природными "русаками", а в душе давно и намертво отравлены бандеровской идеологией. Именно такие и станут основой националистического террористического подполья.
О том, как украинские террористы действуют га территории России - в статье Павла Котова "Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?"
 
МненияУкраинаРоссияЗападСтепан БандераАндрей МельникТарас ШевченкоЕСНАТО"Шахтер"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35"Ракета Победы". Летчик, которого ищет украинский ТЦК, успешно полетел в космос
18:23ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля
17:25Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня
17:13До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте
17:02Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию
16:43Военный эксперт Александр Зимовский: Россия создаст мини-буферную зону у Сум и будет держать порох сухим
16:26Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944
16:14Не выходить из тени: стратегия политика Залужного
16:05Льды растают, Россия и США возьмутся за Арктику. И Украина тоже
16:03Конец Киевской Руси. Как Андрей Боголюбский превратил Владимир в "новый Киев"
15:54Что убьётся раньше: китайская экономика или Трамп? Ищенко о последствиях
15:42Йохан Бекман: Россия может договориться с Трампом по Одессе и Аляске, но Европа продолжит с ней борьбу
15:25Очередной пример украинского "правосудия". Шесть лет тюрьмы за то, что спасал жизни односельчан
15:14Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%
14:56Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет
14:55Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы
14:07ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае
13:53NYT распространила выдумки об украинско-американских переговорах – главком ВСУ
13:50Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет
13:45На какие жертвы пойдёт Трамп для возврата статуса главной сверхдержавы - Лизан
Лента новостейМолния