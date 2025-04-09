https://ukraina.ru/20250409/russkoyazychnyy-no-uzhe-ne-russkiy-kak-banderovtsy-gotovili-mankurtov-i-chem-oni-opasny-rossii-segodnya-1062415995.html

Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня

Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня - 09.04.2025 Украина.ру

Русскоязычный, но уже не русский. Как бандеровцы готовили манкуртов и чем они опасны России сегодня

Раб, которому стёрли память о его прошлом и переформатировали сознание в нужном хозяину ключе. Так расшифровывается ставшее популярным в период Перестройки слово "манкурт".

2025-04-09T17:25

2025-04-09T17:25

2025-04-09T17:27

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Одним из этапов подготовки Украины к нынешней смуте стала запущенная почти пару десятилетий назад массовая манкуртизация когда русских старались постепенно превратить вначале в русскоязычных украинцев, а после – и в русскоязычных украинских националистов. Этих людей не заставляли отказываться от родного языка и культуры, им надо было всего лишь признать свою принадлежность к украинской политической нации. Но всё большое всегда начинается с малого."Узок круг этих революционеров…""Оранжевая революция" 2004 года показала его устроителям одну нелицеприятную вещь: классический украинский национализм совершенно не годится в качестве инструмента разжигания смуты. Причина очень простая и сформулирована она столь нелюбимым бандеровцами вождём мирового пролетариата: "Узок круг этих революционеров и страшно далеки они от народа…"Быть настоящим украинским националистом – тем самым "свидомым украинцем" – действительно очень нелегко. Во-первых, это достаточно догматичная и сложная для восприятия идеология, требующая хорошей подготовленности для понимания её постулатов. Во-вторых, классический украинский национализм обладает развитой системой традиций, ритуалов и прочих элементов, требующих постоянной практики. И, наконец, большинство его носителей – люди с типичной для Галиции, но весьма чужеродной для остальной Украины, полонизированной ментальностью.Проще говоря, поборник идей Бандеры и Мельника обязан постоянно находиться в среде единомышленников иначе рискует до конца дней оставаться в числе сочувствующих.Не менее важный момент: классический националист обязан постоянно использовать в общении украинский язык. Но вот с этим – полнейшая незадача.Прежде всего украинский язык по сути является языком изящной словесности: существующий в нём понятийный аппарат не способен обеспечивать многие крайне важные отрасли человеческой деятельности. Достаточно послушать радиоперехваты переговоров бандеровских карателей на линии фронта: в пылу сражения даже самые радикально настроенные личности напрочь забывают "соловьиную мову" и инстинктивно переходят на "великий и могучий" со всеми его "трёхэтажностями"Также в украинском языке нет единого общеупотребительного стандарта. Это русский язык практически одинаков от Калининграда до Анадыря: в каждом регионе России насчитывается не более пары сотен слов, понятных только местным. Более того, народный и литературный варианты русского языка не сильно отличаются друг от друга.Зато народный украинский язык представляет собой целый конгломерат, включая несколько разновидностей "суржика" центральных, южных и восточных регионов, львовскую "гвару" и другие диалекты, носители которых далеко не всегда понимают друг друга. Литературный вариант украинского языка — достаточно искусственное и ещё не устоявшееся лингвистическое явление, которым в полной мере владеет сравнительно небольшая часть гуманитарной интеллигенции.В результате украинский язык при всём государственном статусе так и не занял нишу языка межнационального общения. А все попытки его насаждения даже сейчас сталкиваются с их неприятием значительной частью общества (включая патриотически настроенную), чаще всего – в виде саботажа.Мелочи для лукавогоВ то же время в ряде городов, таких, как Киев, сложилось противоречивая ситуация: к президентским выборам 2004 года значительная часть горожан, будучи русскоязычной, придерживалась уже иной парадигмы взглядов, направленной на интеграцию с ЕС и НАТО, а не с Россией. Они стали основой "Оранжевой революции", но собственной идеологии у этих людей не было.Зато тогда обрёл популярность такой "зонтичный" термин, как "русскоязычный украинец": он мог обозначать любого гражданина страны, активно использующего русский язык в повседневной жизни. От таких людей совершенно не требовалось быть националистами: для подавляющего большинства из них бандеровщина была если не чем-то неприемлемым, то уж однозначно явлением чужеродным.Всё начало меняться в 2007 году когда Запад начал реализацию долгосрочной программы по дестабилизации ситуации на Украине. Отметим, что примерно в это же время подобные проекты были запущены и в странах Ближнего Востока чтобы меньше, чем через пятилетку вылиться в кровавую смуту. Не обошлось без подобных начинаний и в России, но успеха они не имели: "белоленточные" протесты зимы 2011-2012 годов оказались весьма вялыми и малочисленными.Но вернёмся на Украину. Там Запад задался целью максимально возможного расширения социальной базы ранее малочисленных националистических группировок. К их числу относится, например, возникновение ранее совершенно отсутствовавшего в украинском околофутболе движения фашиствующих футбольных хулиганов "ультрас" с активной прокачкой фанатов всех без исключения клубов страны бандеровской идеологией. Хотя ещё в 2005 году обыденностью были столкновения между болельщиками львовских "Карпат" и донецкого "Шахтёра" на почве категорического неприятия украинского национализма последними.Из этого же ряда – создание концепции русскоязычного украинского национализма. Её авторы использовали наработки униатов в Галиции, заставлявших отказываться людей от православия: у нас и латынь учить не надо – служим на том же старославянском языке, и осеняем мы себя трёхперстным знамением справа налево, а не ладонью слева направо. От принимающего униатство требуется всего лишь пара мелочей: признать, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына, а также считать главой церкви римского понтифика. Но не зря же говорят, что в мелочах прячется лукавый.То же самое было и с русскоязычным украинским национализмом. От адепта этой идеологии требовались всего лишь осознанная принадлежность к украинской политической нации и к украинскому государству, а язык, происхождение и прочее, отвергаемое классическими националистами, является незначительным и временным.Благодаря такому подходу даже такой персонаж известного анекдота, как негр в вышиванке, читающий во львовском трамвае газету "Шлях перемоги" и декламирующий стихи Шевченко, превращался в столь же полноценного украинца, как и остальные пассажиры. Яркий пример из реальной жизни – когда в 2014 году олигарх Игорь Коломойский в одном из интервью назвал себя "жидобандеровцем".Понятно, что роль украинской этнической нации, которая является стержнем нации политической, никоим образом не оспаривается. Но на интеграцию в неё представителям политической нации отводится длительное время – до двух или даже трёх поколений, достаточное для того, чтобы добровольно перейти на украинский язык."Москитное" войско смутыИ снова перенесёмся в 2007 год. Тогда будущий активист "Евромайдана" киевлянин Сергей Замилюхин создал общественную организацию "Русскоязычные украинские националисты". Она не могла похвастаться большим количеством состоящих в ней, хотя и несколько раз выставлялась на выборы разного уровня в составе малочисленной и мало кому известной Патриотической партии Украины.Однако мы живём в эпоху постмодерна, а "цветные революции" устраивают группировки сетевого типа с маленькой вертикалью, чрезвычайно широкой горизонталью, и часто даже не настаивающие на формальной принадлежности к ним. Более того для сетевой стратегии зачастую бывает важно чтобы носитель тех или иных воззрений до определённого момента даже не подозревал о том, что является таковым подобно мольеровскому мосье Журдену, не подозревавшему о том, что разговаривает прозой.В принципе, для типичной грантоедской НКО, в огромном множестве создававшихся на Украине Западом в преддверии "Евромайдана", гигантомания вредна. Именно таковой была организация пана Замилюхина: об этом свидетельствует наличие у неё счёта в "Кредобанке", через который из-за границы поступала львиная доля финансирования тем, кто раскачивал ситуацию. Небезынтересно что сам "Кредобанк" на 99,6 % принадлежит крупнейшему государственному банку Польши PKO Bank Polski и в своё время являлся крупнейшей польской инвестицией в банковский сектор Незалежной, а его бывший председатель правления Степан Кубив после свержения Януковича возглавил Нацбанк Украины.Тем не менее пан Замилюхин и созданная им организация "Русскоязычные украинские националисты" блестяще справились с возложенной на них задачей – быть "фабрикой мысли" и генерировать нужные идеи: они были весьма активны в блогосфере и набиравших тогда популярность социальных сетях. Чрезвычайно простая идеология и отсутствие необходимости состоять в каких-либо партиях или иных общественно-политических организациях оказались чрезвычайно привлекательным моментом.В результате за пять лет удалось взрастить до миллиона активных и сознательных приверженцев модернизированной версии украинского национализма, а также несколько миллионов сочувствующих и сторонников. Все эти люди осенью 2013 года стали основой "Евромайдана", позднее многие из них жгли людей в одесском Доме профсоюзов, участвовали в карательной операции против восставшего Донбасса, устраивали расправы над противниками бандеровщины в украинских городах и сёлах.Для современной России русскоязычный украинский национализм представляет угрозу прежде всего в виде организованного пробандеровского подполья, оставляемого Киевом в воссоединённых регионах: носители этой идеологии внешне совершенно неотличимы от местного населения, что затрудняет борьбу с ними.Вредны и подстраивающиеся под ситуацию неорганизованные личности подобного плана, именуемые в просторечии "ждунами" и "переобувшимися", однако в большинстве своём они слишком пассивны чтобы быть способными на что-то серьёзнее "кухонного диссидентства".Географически основная часть таких угроз сосредоточена на Крымском полуострове и в Северной Таврии, а также в иных местностях, где в 2014 году и позднее либо не велось боевых действий, либо боестолкновения были единичными и не носили системного характера.По опыту ДНР и ЛНР можно сказать, что территории, становящиеся ареной сражения, проукраински настроенные граждане покидают достаточно быстро и практически в полном составе, причем не только и не столько из соображений личной безопасности: большинству из них просто невыносимо жить в условиях неприязненного отношения окружающих к их идеалам.Так что, как ни странно, опасность для российского государства составляют те из оставшихся на этих территориях граждане, которые говорят по-русски и выглядят природными "русаками", а в душе давно и намертво отравлены бандеровской идеологией. Именно такие и станут основой националистического террористического подполья.О том, как украинские террористы действуют га территории России - в статье Павла Котова "Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?"

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Александр Дмитриевский

мнения, украина, россия, запад, степан бандера, андрей мельник, тарас шевченко, ес, нато, "шахтер"