https://ukraina.ru/20250409/nyt-rasprostranila-vydumki-ob-ukrainsko-amerikanskikh-peregovorakh--glavkom-vsu-1062406217.html
NYT распространила выдумки об украинско-американских переговорах – главком ВСУ
NYT распространила выдумки об украинско-американских переговорах – главком ВСУ - 09.04.2025 Украина.ру
NYT распространила выдумки об украинско-американских переговорах – главком ВСУ
Американская газета The New York Times распространила лживую информацию о переговорах военных делегаций США и Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
2025-04-09T13:53
2025-04-09T13:53
2025-04-09T13:53
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украина
александр сырский
всу
сво
скандал
пентагон
военная помощь
new york times
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В общении с украинской прессой нынешний главком ВСУ прокомментировал мартовскую публикацию в NYT об украинско-американских переговорах в ходе СВО. Одно из самых влиятельных изданий США утверждало, что Сырский вступил в конфликт с американскими генералами и заявил, что не они воюют и нет основания их слушать."Вы знаете, я многое узнал о том, что я якобы говорил и что я делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал", - сказал Сырский, комментируя публикацию NYT.В интервью изданию LB.ua главком ВСУ также отметил, что NYT в своей публикации о переговорах военных делегаций США и Украины распространила сочинение, которое "вообще не соответствует действительности" и этом может подтвердить каждый украинский боевой офицер.Подробности скандала представлены в публикации Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на Украине Также стало известно, что Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, александр сырский, всу, сво, скандал, пентагон, военная помощь, new york times, дезинформация
Новости, США, Украина, Александр Сырский, ВСУ, СВО, скандал, Пентагон, военная помощь, New York Times, дезинформация
NYT распространила выдумки об украинско-американских переговорах – главком ВСУ
Американская газета The New York Times распространила лживую информацию о переговорах военных делегаций США и Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский