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NYT распространила выдумки об украинско-американских переговорах – главком ВСУ

NYT распространила выдумки об украинско-американских переговорах – главком ВСУ - 09.04.2025 Украина.ру

NYT распространила выдумки об украинско-американских переговорах – главком ВСУ

Американская газета The New York Times распространила лживую информацию о переговорах военных делегаций США и Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

2025-04-09T13:53

2025-04-09T13:53

2025-04-09T13:53

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украина

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военная помощь

new york times

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В общении с украинской прессой нынешний главком ВСУ прокомментировал мартовскую публикацию в NYT об украинско-американских переговорах в ходе СВО. Одно из самых влиятельных изданий США утверждало, что Сырский вступил в конфликт с американскими генералами и заявил, что не они воюют и нет основания их слушать."Вы знаете, я многое узнал о том, что я якобы говорил и что я делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал", - сказал Сырский, комментируя публикацию NYT.В интервью изданию LB.ua главком ВСУ также отметил, что NYT в своей публикации о переговорах военных делегаций США и Украины распространила сочинение, которое "вообще не соответствует действительности" и этом может подтвердить каждый украинский боевой офицер.Подробности скандала представлены в публикации Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на Украине Также стало известно, что Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США

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новости, сша, украина, александр сырский, всу, сво, скандал, пентагон, военная помощь, new york times, дезинформация