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Конец Киевской Руси. Как Андрей Боголюбский превратил Владимир в "новый Киев"

Конец Киевской Руси. Как Андрей Боголюбский превратил Владимир в "новый Киев" - 09.04.2025 Украина.ру

Конец Киевской Руси. Как Андрей Боголюбский превратил Владимир в "новый Киев"

8 апреля 1158 года началось строительство Успенского собора во Владимире. Правивший на северо-востоке Руси Андрей Боголюбский задумывал его как духовный центр нового стольного града, ни в чём не уступающего древней общерусской столице - Киеву

2025-04-09T16:03

2025-04-09T16:03

2025-04-09T16:03

история

xii век

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По преданию, белокаменный храм Боголюбского был воздвигнут на месте деревянного Успенского собора, построенного на Клязьме ещё Владимиром Святым. Однако, большинство современных историков полагают, что город Владимир был основан не крестителем Руси, а его правнуком Владимиром Мономахом. Последний приходился дедом Андрею Боголюбскому.Первостроители Владимир-Залесского по всей видимости были выходцами из Поднепровья. Это объясняет обилие "киевской" топонимики в окрестностях главного города Северо-Восточной Руси: реки Лыбедь, Ирпень и Почайна. Российский историк Алексей Карпов видит в этом "сознательное стремление основателей города устроить на Клязьме некий "малый Киев". Он обращает внимание на наличие киевских "близнецов" у первых церквей и монастырей, основанных на северо-востоке при Владимире Мономахе и Юрии Долгоруком (во имя Святого Спаса и Святого Георгия).Андрей Боголюбский продолжил эту линию, но место "малого Киева" в его градостроительных планах занял "новый Киев", способный затмить "старую" столицу своим великолепием. Ярким свидетельством тому являются Золотые ворота Владимира, возведение которых началось одновременно с Успенским собором.Построены они на самом важном киевском направлении. Исследователи обратили внимание что их пролёт равен ширине главного нефа Успенского собора, подобно тому, как пролёт киевских Золотых ворот равен ширине среднего нефа Софии Киевской.В отличие от киевских владимирские Золотые ворота были способны выполнять не только сугубо оборонительные функции. Архитектуровед, доктор исторических наук Николай Воронин считал, что они служили также триумфальной аркой, главным въездом в город.Аналогичным образом Успенский собор во Владимире был призван превзойти своими размерами и красотой главные храмы Южной и Северо-Западной Руси. По высоте (32,3 метра) он действительно долгое время не знал себе равных. Выгодно отличало детище Андрея Боголюбского возведение из белого гладкотёсанного камня. В сравнении с построенными кирпичной техникой аналогами в Киеве и Новгороде, владимирский Успенский собор отличало изящество форм и устремлённость ввысь. Сегодня уже почти бесспорным является тот факт, что руководил его строительством зодчий из Северной Италии или Германии.Тем не менее столь величественное здание рассматривалось современниками прежде всего как "Дом" иконы Божьей Матери, принесённой Боголюбским из Вышгорода под Киевом и получившей впоследствии название Владимирской.В Южной Руси князь Андрей оказался благодаря тому, что его отец Юрий Долгорукий после долгой борьбы смог утвердиться в 1155 году на киевском престоле. Стремясь избежать дробления своих владений на северо-востоке, Юрий наделял сыновей уделами в южных княжествах. Так Андрею достался стратегически важный Вышгород, прикрывающий Киев со стороны Чернигова.Разорённые в ходе княжеских усобиц и набегов половцев южные города в то время переживали острый кризис. Василий Ключевский отмечал, что обезлюдил даже некогда богатый Любеч.Андрей Боголюбский в тех условиях вопреки воле отца решил покинуть Вышгород и вернуться в свой личный владимирский удел. С собой он вёз взятый из вышгородского Девичьего монастыря высокочтимый Богородичный образ. Эта икона являлась списком (копией) образа, написанного по преданию самим евангелистом Лукой ещё при жизни Пресвятой Богородицы.Владимирская икона датируется началом XII века и была доставлена на Русь из Царьграда в 1130-х годах. По сути, она являлась одной главных православных реликвий в русских землях. В представлении современников список с иконы полностью повторял оригинал, вбирая в себя всю его святость.Ещё одним артефактом, взятым с собой князем Андреем, был меч Бориса Святого. Как известно, на момент гибели князь-страстотерпец являлся правителем Ростова – первого административного центра Залесского края.Вслед за столь почитаемыми сакральными предметами конечно же последовали люди. Стимулирование переселенческой волны в свой владимирский удел, вероятно, являлось одной из основных задач проведённой Боголюбским эвакуации киевских святынь.По словам Карпова это действо напоминало крестный ход. Во главе процессии шествовали вышгородские священники – хранители перевозимой иконы. Новгородская летопись сохранила для нас их имена: Микула (Николай), его зять Нестор, а также Лазарь. Впоследствии вокруг них сложился влиятельный владимирский клан.Кроме самого князя, его семьи, дружины, слуг, челяди за образом Богоматери следовали и многие клирики из Вышгорода – попы, диаконы, церковные служки с жёнами и детьми. Было много и простых обывателей, решивших отправиться на суровый, но не разорённый усобицами и половецкими набегами север.Маршрут движения был выбран не кратчайший – из Киева в Суздаль через земли вятичей, а кружной, вдоль границ Черниговской, Смоленской и Новгородской земель: сперва до верховьев Днепра, а затем на восток, преодолевая притоки Волги и Оки. Видимо, целью являлось продемонстрировать всей Руси перенос святости из Киева в Ростово-Суздальскую землю.Впоследствии о чудесах, сопровождавших икону в этом длинном пути, книжники князя Андрея составили особое Сказание. Одно из чудес произошло недалеко от Москвы, в районе современного Ногинска.Взбесившийся конь напал на беременную жену священника Микулы. Животное запуталось копытами в складках верхней одежды попадьи. Лошадь стала кусать женщину отчего та лишилась чувств.Свидетелям этой сцены казалось, что она умерла. Однако после молитвы, вознесённой священниками Богородице, конь высвободил копыта, вскочил на ноги и поскакал к лесу. Попадья же пришла в себя.Но самый известный эпизод путешествия произошёл в окрестностях Владимира. Дева Мария явилась Боголюбскому. "Не хощу да образ мой несеши в Ростов, но во Владимире постави его" – цитирует её обращение к князю летопись Боголюбского монастыря. Сам же монастырь был заложен в том месте, где по преданию произошло это явление. Там же в Боголюбове возвели резиденцию князя Андрея, в связи с чем он и получил прозвище Боголюбский.Не смотря на то, что священная реликвия так и не попала в Ростов, в Северо-Восточной Руси эти действия сына Юрия Долгорукого были восприняты позитивно. Ведь после закрепления великого ростово-суздальского князя в Киеве местная знать опасались, что ей вновь придётся отправлять дани на юг. Боголюбский же объективно усиливал позиции Залесского края, демонстрировал первостепенное значение для себя его интересов.Это во многом объясняет то, что в 1157 году, после смерти Долгорукого и вопреки его завещанию, Боголюбский смог стать великим князем Ростово-Суздальским. Однако вскоре элиты старых городов пожалели о своём выборе. Новый великий князь сторонился их вечевых порядков и фактически переместил столицу Северо-Восточной земли во Владимир. Там вся полнота власти принадлежала великокняжеской администрации.Спустя год после смерти своего отца Андрей Боголюбский начал в новом стольном городе амбициозную программу монументального строительства. А в 1161 году он обезглавил оппозицию. За пределы Владимирской земли были высланы младшие его братья, племянники и "мужи передние" прежнего великого князя.Примечательно, что отправленные тогда в Византию юные Василько и Всеволод Юрьевичи получили от императора Мануила I Комнина земли на Дунае в Северной Добрудже. Впоследствии, после смерти Боголюбского Всеволод вернулся на родину, стал великим князем и продолжил дело Андрея по усилению Владимирской земли. При нём после пожара Успенский собор был сильно перестроен и получил существующий по сей день пятиглавый облик.Данные перемещения князей говорят о том, что для того же Александра Невского (внука Всеволода Юрьевича) Дунайско-Карпатский регион не был таким уж неведомым. На Нижнем Дунае значительное время провёл его дед Всеволод, а другой дед (по материнской линии) Мстислав Удатный в 1221-26 годах правил в Галиче, что на Верхнем Днестре. В Пруто-Днестровском междуречье в Галицком Понизье завершились дни этого известного русского воителя.Под руководством же Андрея Боголюбского во Владимире шло формирование ранее малоизвестного самодержавного правления. Беспрецедентная концентрация ресурсов в руках владимиро-суздальского князя позволила ему вступить в борьбу за Киев и одержать победу в 1169 году. Примечательно, что его оппонент – волынский князь Мстислав Изяславич опирался на помощь галичан и поляков.Тем не менее победа была на стороне коалиции владимирцев, черниговцев и смолян. Киев тогда подвергся разграблению, многие захваченные церковные реликвии пошли на убранство владимирских храмов, в том числе Успенского собора.Такое поведение победителей нельзя считать чем-то небывалым для раннего средневековья. Вспомним хотя бы об участии русичей на стороне византийцев в войне с единокровной Болгарией 990-х годов. С санкции Владимира Крестителя в Киев тогда вывозились бесценные для современников книги на церковно-славянском языке. Впоследствии вся конфискованная у болгар Преславская библиотека оказалась на Руси, что обеспечило быстрое распространение кириллицы.Гораздо более необычным было нежелание Андрея вокняжаться подобно своему отцу в Киеве. В древнюю столицу был фактически направлен наместник из Владимира. Так наступала новая политическая реальность на Руси, существовавшая вплоть до монгольского завоевания, где на первое место выходил Владимир. К моменту вторжения восточных завоевателей под властью племянников Боголюбского находились все три основных центра древнерусской государственности – Владимир, Киев и Новгород Великий. Причём первый из них являлся стольным градом старшего князя – Юрия Всеволодовича.Андрей Боголюбский до этих событий конечно же не дожил. Он был убит в 1174 году в ходе заговора ближайших соратников. Останки князя и сегодня хранятся в Успенском соборе Владимира.

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https://ukraina.ru/20231109/1050781378.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

xii век, киев, владимир, ростов, история, русь, князья