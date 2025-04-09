https://ukraina.ru/20250409/kompromata-na-zelenskogo-u-rf-i-ssha-khvatit-na-neskolko-pozhiznennykh-srokov--sheremet-1062406087.html
Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет
Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет - 09.04.2025 Украина.ру
Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет
Россия и США обладают большим количеством компромата на Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2025-04-09T13:50
2025-04-09T13:50
2025-04-09T13:50
новости
сша
россия
запад
владимир зеленский
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg
"У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит, как минимум, на несколько пожизненных сроков", - сказал Шеремет.В частности, по его словам, именно Зеленский отдавал приказы и санкционировал преступные обстрелы российских территорий, диверсии и теракты, жертвами которых становились гражданские.Подробнее о будущем Зеленского - в материале Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру на сайте Украина.ру.
сша
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_a277868160a0bb10bbee57e89c8dc812.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, запад, владимир зеленский, госдума
Новости, США, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Госдума
Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет
Россия и США обладают большим количеством компромата на Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости