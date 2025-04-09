Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет - 09.04.2025 Украина.ру
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Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет
Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет - 09.04.2025 Украина.ру
Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет
Россия и США обладают большим количеством компромата на Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2025-04-09T13:50
2025-04-09T13:50
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"У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит, как минимум, на несколько пожизненных сроков", - сказал Шеремет.В частности, по его словам, именно Зеленский отдавал приказы и санкционировал преступные обстрелы российских территорий, диверсии и теракты, жертвами которых становились гражданские.Подробнее о будущем Зеленского - в материале Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Госдума

Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет

13:50 09.04.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Россия и США обладают большим количеством компромата на Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит, как минимум, на несколько пожизненных сроков", - сказал Шеремет.
В частности, по его словам, именно Зеленский отдавал приказы и санкционировал преступные обстрелы российских территорий, диверсии и теракты, жертвами которых становились гражданские.

"Все эти преступления задокументированы и четко обличают темную сторону Зеленского, который так стремится понравиться Западу, играя роль жертвы. Есть компромат на Зеленского и у США, который преуспел в разворовывании американской финансовой помощи, коррупции и перепродажи поставляемого оружия на черные рынки", - добавил депутат.

Подробнее о будущем Зеленского - в материале Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру на сайте Украина.ру.
 
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