https://ukraina.ru/20250409/kompromata-na-zelenskogo-u-rf-i-ssha-khvatit-na-neskolko-pozhiznennykh-srokov--sheremet-1062406087.html

Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет

Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет - 09.04.2025 Украина.ру

Компромата на Зеленского у РФ и США хватит на несколько пожизненных сроков — Шеремет

Россия и США обладают большим количеством компромата на Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости

2025-04-09T13:50

2025-04-09T13:50

2025-04-09T13:50

новости

сша

россия

запад

владимир зеленский

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg

"У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит, как минимум, на несколько пожизненных сроков", - сказал Шеремет.В частности, по его словам, именно Зеленский отдавал приказы и санкционировал преступные обстрелы российских территорий, диверсии и теракты, жертвами которых становились гражданские.Подробнее о будущем Зеленского - в материале Всё решится через несколько дней. Баранчик о судьбе Украины и Зеленского и жёстком принуждении к миру на сайте Украина.ру.

сша

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, запад, владимир зеленский, госдума