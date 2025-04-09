Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944 - 09.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944
Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944 - 09.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
2025-04-09T16:26
2025-04-09T16:26
80 лет победы
великая отечественная война
история
одесса
красная армия
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На видео — 13 апреля 1944 года праздник освобождения пришёл на улицы Одессы. Вышли непокорённые советские люди из тёмных одесских катакомб. Слава, слава, слава освободителям Родины! Слава героической Красной Армии.
https://ukraina.ru/20250405/1062263099.html
одесса
Украина.ру
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4.7
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Освобождение Одессы 13 апреля 1944
Праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история, одесса, красная армия
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История, Одесса, Красная Армия

Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944

16:26 09.04.2025
 
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — 13 апреля 1944 года праздник освобождения пришёл на улицы Одессы. Вышли непокорённые советские люди из тёмных одесских катакомб. Слава, слава, слава освободителям Родины! Слава героической Красной Армии.
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкВорошиловградская стратегическая военная наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Ворошиловградская область (Луганская область).
Фотоальбом Победы
1 из 4
Ворошиловградская стратегическая военная наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Ворошиловградская область (Луганская область).
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанкПодразделение партизанского соединения Сидора Ковпака готовит орудие к бою.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Подразделение партизанского соединения Сидора Ковпака готовит орудие к бою.
© РИА Новости . Леонид Коробов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Яков Давидзон / Перейти в фотобанкВ партизанском отряде. Украина
Фотоальбом Победы
3 из 4
В партизанском отряде. Украина
© РИА Новости . Яков Давидзон
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкМинометный расчет упрощенного полкового 120-мм миномета старшего сержанта Петра Шинкарука ведет огонь по врагу в районе Лиговки Харьковской области.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Минометный расчет упрощенного полкового 120-мм миномета старшего сержанта Петра Шинкарука ведет огонь по врагу в районе Лиговки Харьковской области.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
1 из 4
Ворошиловградская стратегическая военная наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Ворошиловградская область (Луганская область).
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
2 из 4
Подразделение партизанского соединения Сидора Ковпака готовит орудие к бою.
© РИА Новости . Леонид Коробов
Перейти в фотобанк
3 из 4
В партизанском отряде. Украина
© РИА Новости . Яков Давидзон
Перейти в фотобанк
4 из 4
Минометный расчет упрощенного полкового 120-мм миномета старшего сержанта Петра Шинкарука ведет огонь по врагу в районе Лиговки Харьковской области.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
5 апреля, 09:59
Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и БелгородВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
 
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИсторияОдессаКрасная Армия
 
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Заголовок открываемого материала
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16:26Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944
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