https://ukraina.ru/20250409/fotoalbom-pobedy-prazdnik-osvobozhdeniya-odessy-13-aprelya-1944-1062407916.html

Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944

Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944 - 09.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет

2025-04-09T16:26

2025-04-09T16:26

2025-04-09T16:26

80 лет победы

великая отечественная война

история

одесса

красная армия

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На видео — 13 апреля 1944 года праздник освобождения пришёл на улицы Одессы. Вышли непокорённые советские люди из тёмных одесских катакомб. Слава, слава, слава освободителям Родины! Слава героической Красной Армии.

https://ukraina.ru/20250405/1062263099.html

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история, одесса, красная армия