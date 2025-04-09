Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — 13 апреля 1944 года праздник освобождения пришёл на улицы Одессы. Вышли непокорённые советские люди из тёмных одесских катакомб. Слава, слава, слава освободителям Родины! Слава героической Красной Армии.
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкВорошиловградская стратегическая военная наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Ворошиловградская область (Луганская область).
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Ворошиловградская стратегическая военная наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Ворошиловградская область (Луганская область).
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанкПодразделение партизанского соединения Сидора Ковпака готовит орудие к бою.
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Подразделение партизанского соединения Сидора Ковпака готовит орудие к бою.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкМинометный расчет упрощенного полкового 120-мм миномета старшего сержанта Петра Шинкарука ведет огонь по врагу в районе Лиговки Харьковской области.
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Минометный расчет упрощенного полкового 120-мм миномета старшего сержанта Петра Шинкарука ведет огонь по врагу в районе Лиговки Харьковской области.
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Ворошиловградская стратегическая военная наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Ворошиловградская область (Луганская область).
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Подразделение партизанского соединения Сидора Ковпака готовит орудие к бою.
4 из 4
Минометный расчет упрощенного полкового 120-мм миномета старшего сержанта Петра Шинкарука ведет огонь по врагу в районе Лиговки Харьковской области.