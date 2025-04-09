https://ukraina.ru/20250409/1062411075.html

Йохан Бекман: Россия может договориться с Трампом по Одессе и Аляске, но Европа продолжит с ней борьбу

Йохан Бекман: Россия может договориться с Трампом по Одессе и Аляске, но Европа продолжит с ней борьбу - 09.04.2025 Украина.ру

Йохан Бекман: Россия может договориться с Трампом по Одессе и Аляске, но Европа продолжит с ней борьбу

Трампа в свое время вдохновил пример Крыма, поэтому сейчас он хочет забрать себе Гренландию, Канаду и Панамский канал. И Россия может закрыть на это глаза, потребовав от Трампа уступить себе Одессу и Николаев, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2025-04-09T15:42

2025-04-09T15:42

2025-04-09T15:42

интервью

россия

европа

украина

дональд трамп

валерий залужный

александр стубб

вооруженные силы украины

одесса

биолаборатории

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки оружия для киевского режима и операции украинской армии. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.- Йохан, Залужный рассказал то, что мы и так знали? Или, все же, в этом есть некий элемент сенсации?- Я не вижу в этом никакой сенсации. Наверняка таких штабов было несколько. Мы же знаем, что Запад ведет целенаправленную агрессивную политику против России. И Украина держится эти три года только потому, что Запад оказывает ей помощь своими наемниками, инструкторами и массированными поставками вооружения. Но как показала практика, никакого результата это не приносит. Россия однозначно освободит территорию Новороссии.- Что, на ваш взгляд, дальше будут с поставками оружия после ухода США из логистического центра в Жешуве?- Европейские власти уже заявили, что если Трамп не хочет помогать Украине, то они постараются это сделать сами. Потому что Европа по-прежнему организована продолжать борьбу с Россией. Она же неслучайно говорит, что нужно быть готовым к войне через три, пять или десять лет. Мы это видим на примере действий той же Финляндии, которая выходит из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин и собирается создать систему минных заграждений на границе с Россией.- А то, что президент Финляндии Александр Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией?- Это ничего не значит.Как вы знаете, одна из целей борьбы Запада против России было свержение действующей российской власти. Если бы Стубб сказал, что Европе нужно идти на диалог с Путиным, это была бы другая ситуация. Но он этого не сказал. К тому же, позднее глава МИД Элина Валтонен заявила, что "у нас никто звонить Путину не собирается".Повторюсь, Стубб высказался вполне абстрактно: "Может быть, когда – нибудь мы восстановим отношения с Россией". И об этом же время от времени говорят все западные политики.- И как вы оцениваете возможность Европы дальше вести холодную или горячую войну с Россией?- Я уже неоднократно говорил, что Европа может вести с Россией "тихую войну", применив новейшее бактериологическое оружие.Дело не в том, что они собираются создать вирус, способный выкосить все российское население. Достаточно сбросить с маленького дрона некое отравляющее вещество, которое бы вызвало у множества людей серьезную слабость и другие проблемы со здоровьем, чтобы перегрузить медицинскую систему и подорвать экономику, как это было во время ковида.Вы же знаете, что США устанавливали биолаборатории у границ России. Они наверняка есть и в Финляндии.Во-первых, российско-финляндская граница полностью закрыта.Во-вторых, генофонд финнов и русских ничем не отличается друг от друга.В-третьих, все эти три года из различных регионов Финляндии поступают новости, что какая-то школа закрыта на карантин из-за эпидемии.Видимо, пока эксперименты ведутся с неопасными вирусами. Но, как показала пандемия ковид-19, эксперименты в любой момент могут выйти из-под контроля.- Что может спровоцировать Запад устроить такую провокацию?- Это вопрос технический. Если бы Запад мог, он бы давно на это пошел. Наверное, пока он не уверен в том, что эта провокация гарантированно сработает, поэтому проводит дополнительные исследования.- А Украина, на ваш взгляд, сколько еще продержится?- А это вопрос исключительно договоренностей с Трампом. Россия свои конституционные территории обязательно освободит. Самое главное – решить вопрос с Одессой.Дело в том, что Трампа в свое время вдохновил пример Крыма, поэтому сейчас он хочет забрать себе Гренландию, Канаду и Панамский канал. И Россия может закрыть на это глаза, потребовав от Трампа уступить себе Одессу и Николаев.Лично я бы на месте российского МИД подключил бы юристов, чтобы они внимательно изучили договор о продаже Аляски. Насколько я понимаю, он носил временный характер. Тем более, Трамп о важности Аляски ничего не говорил. Для него это просто большая и не особенно нужная территория. Его больше Канада интересует: как по размеру, так и по политико-экономической значимости.А с остальной территорией Украины сценариев может быть несколько:Первое. Ее территориальный раздел с Восточной Европой.Второе. Вариант с ФРГ и ГДР, когда граница между западной и российской территорией будет проходить в Киеве, как и в случае с Берлином.Третье. Существование некоего Бандерштадта на очень ограниченной территории.- Торговая война, которую затеял Трамп против всего мира? Она ослабит его? Или наоборот, усилит настолько, что он сможет реализовать все свои планы.- История с пошлинами - это исключительно биржевые спекуляции. Сначала котировки упали, потом после заявлений Трампа начали расти. Тем самым он и его окружение получат хорошую прибыль.- Планы Европы продолжать борьбу с Россией никак не поменяются от вероятного договора между Путиным и Трампом?- Нет. Европа же уже сказала, что будет поддерживать Украину вне зависимости от позиции США. А если у Трампа получится создать проект великой Америки, то мне бы очень хотелось, чтобы новая российско-американская граница будет проходить между Аляской и Канадой (смеется).

https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, европа, украина, дональд трамп, валерий залужный, александр стубб, вооруженные силы украины, одесса, биолаборатории, биологическое оружие, вирусы, аляска, америка