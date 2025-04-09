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Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%
Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84% - 09.04.2025 Украина.ру
Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%
Пекин отвечает Вашингтону повышением ввозных пошлин на товары из США до 84%. Об этом 9 апреля сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа".
2025-04-09T15:14
2025-04-09T15:14
2025-04-09T15:14
новости
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международные отношения
международное право
пошлина
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Госсовет КНР решил "зеркально" ответить Белому дому на повышение ввозных пошлин. Официальный Пекин заявил, что с 10 апреля поднимает ставку на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США будут взимать 104% с ввозимых китайских товаров. Правительство КНР в очередной раз уведомило ВТО о неправомерности действий Вашингтона.Трамп требовал от КНР отказаться от ответного повышения пошлин на американские товары. Подробности в публикации Трамп предъявил Китаю ультиматум Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, сша, пекин, дональд трамп, вто, торговая война, международные отношения, международное право, пошлина, тарифы, импорт, экспорт, кнр (китай)
Новости, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, ВТО, торговая война, международные отношения, международное право, пошлина, тарифы, импорт, экспорт, КНР (Китай)
Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%
Пекин отвечает Вашингтону повышением ввозных пошлин на товары из США до 84%. Об этом 9 апреля сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа".
Госсовет КНР
решил "зеркально" ответить Белому дому на повышение ввозных пошлин. Официальный Пекин
заявил, что с 10 апреля поднимает ставку на все импортируемые из США
товары с 34% до 84%.
До этого президент США Дональд Трамп
заявил, что США будут взимать 104% с ввозимых китайских товаров. Правительство КНР в очередной раз уведомило ВТО
о неправомерности действий Вашингтона
.
Трамп требовал от КНР отказаться от ответного повышения пошлин на американские товары. Подробности в публикации Трамп предъявил Китаю ультиматум