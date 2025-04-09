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Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%

Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84% - 09.04.2025 Украина.ру

Китай отвечает повышением пошлин на товары из США до 84%

Пекин отвечает Вашингтону повышением ввозных пошлин на товары из США до 84%. Об этом 9 апреля сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа".

2025-04-09T15:14

2025-04-09T15:14

2025-04-09T15:14

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Госсовет КНР решил "зеркально" ответить Белому дому на повышение ввозных пошлин. Официальный Пекин заявил, что с 10 апреля поднимает ставку на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США будут взимать 104% с ввозимых китайских товаров. Правительство КНР в очередной раз уведомило ВТО о неправомерности действий Вашингтона.Трамп требовал от КНР отказаться от ответного повышения пошлин на американские товары. Подробности в публикации Трамп предъявил Китаю ультиматум Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00

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новости, китай, сша, пекин, дональд трамп, вто, торговая война, международные отношения, международное право, пошлина, тарифы, импорт, экспорт, кнр (китай)