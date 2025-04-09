До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте - 09.04.2025 Украина.ру
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До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте
До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте - 09.04.2025 Украина.ру
До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте
Украина и впредь будет в фокусе западного внимания, потому что она по-прежнему нужна как расходный материал. И как инструмент со средством достижения поставленных целей Западом. В борьбе с Россией, с которой США якобы хотят замириться, а Европа типа бороться и дальше.
2025-04-09T17:13
2025-04-09T17:13
украина
сша
россия
дональд трамп
пит хегсет
рютте
рамштайн
нато
вооруженные силы украины
мнения
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Именно это стало очевидно накануне двух важных политико-дипломатических мероприятий – консультаций делегаций России и США в Стамбуле (10 апреля 2025 года) и встречи контактной группы по помощи Украине в Брюсселе, которая получила название "Рамштайн" (11 апреля 2025 года).И хотя о стамбульской встрече Госдепартаментом США уже сказано, что россияне и американцы речь поведут о работе дипмиссий двух стран, а вопросы политики, безопасности и Украина обсуждаться не будут, все понимают, что это разговоры в пользу бедных, а украинская тематика была и будет главной.Хотя бы потому, что именно они (Украина и война в ней) и привели в свое время к нарушению работы дипмиссий и являются формальной первопричиной дипломатического скандала между США и Россией с отъемом собственности, высылкой дипломатов, дулями в кармане и т. д. и т. п.Во-вторых, невозможно наладить полномасштабные отношения, когда даже на Западе раскол прошел по украинской линии: США якобы хотят мира в Украине и, согласно их заявлениям, принуждают к этому и Россию, и воинственную Европу в лице ЕС и тамошних членов НАТО, мира не желающих и требующих юзать Украину как главный рычаг давления на Россию, ее, России, сдерживания и истощения на поле боя.И, наконец, в-третьих, – и это самое главное! – самим США Украина по-прежнему нужна, как обоюдоострый инструмент – дубинка или кистень, направленная и против России, и против бунтующей Европы. Потому что новая администрация президента Дональда Трампа начала резво и поставила на уши всю планету да так и оставила ее в такой неприглядной позе. Ни туда, ни сюда, все лежит без движения и уже пованивает.Сил, чтобы довести дело до победного конца, у США, похоже, пока не хватает. И потому испытанную, прирученную и уже практически раздавленную и при неонацистах их просроченного недофюрера Владимира Зеленского на всю готовую Украину и используют опять в зависимости от нужды. Захотят в Вашингтоне – сменят власть в Украине и кинут ее на европейское направление всяких там Эмманюэлей Макронов с Кирами Стармерами и Урсул фон дер Ляйен с Каями Каллас по кустам гонять. А захотят наоборот, то опять обильно и щедро вооружат ВСУ всем новым и кинут воевать против России. Победить не победят, но осложнят жизнь российским военным в рамках специальной военной операции (СВО). На это сил у коллективного Запада еще хватит.И это нормальная американская дипломатия при Трампе – работать сразу на нескольких, как сейчас говорят, треках: где удача сопутствует, там двигаться быстрее, где провалы налицо, пока тормозить до лучших времен и позитивного изменения обстановки.Именно об этом говорит резкое изменение формата встречи "Рамштайн". Пару-тройку недель назад США начали резко тормозить там свое участие и сокращать даже обещания помощи. Уже даже прошел один "Рамштайн" без участия США, на котором всем рулила Великобритания. Ни к чему хорошему для Украины это не привело: Британия обгадилась по полной, продемонстрировав плачевное состояние своей армии, а Киеву ничего не обломилось.И это заседание 11 апреля тоже анонсировали, как первое, в котором США не будут участвовать даже по видео. Издание Defense News со ссылкой на американских и европейских чиновников, опубликовало информацию, что Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине. Ни физически, ни по видеосвязи. И особо подчеркивалось, что это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США, которые, собственно, стояли у истоков формата "Рамштайн". Генсек НАТО Марк Рютте позднее тоже подтвердил эту информацию.И все противники войны и вооружения Украины даже обрадовались. Оказалось, что рано радовались. Сначала из сообщений Agence France-Presse со ссылками на информацию от представителя Пентагона стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет все же примет участие в "Рамштайне". Лично не будет присутствовать, однако выйдет на контакт с участниками собрания по видеосвязи. "Министр Хегсет планирует виртуально присутствовать на заседании контактной группы по обороне Украины в пятницу, 11 апреля", — процитировало свой источник агентство.И, конечно, это резко меняет картину. И совсем по-другому выглядит позиция США: американцы либо не участвуют, а просто отдают долг вежливости союзникам, либо же продолжают держать руку на пульсе и вставят свои пять копеек в помощь Украине, когда окажется, что Европа без них ни на что не способна.И сделать это США могут, когда Украина им понадобится именно как рычаг давления на "неуступчивую" Россию. Вот и весь разговор о "мирных намерениях" США, о "миролюбивости" Трампа и искренности американских призывов к миру.Тем более что Штатам будет что при желании передать украинским неонацистам: Пит Хегсет в социальной сети X* написал: "Скоро: первый бюджет Министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро". И особо возгордился, что это будет самый большой бюджет для военных. Типа "знай наших", а Пентагон будет и намерен тратить полученные средства налогоплательщиков с умом — "на поражающую способность и готовность".И это притом, что еще пару недель назад команда Трампа страшно гордилась, что она сокращает и будет сокращать все расходы, в том числе, и военные. Вот так сокращение – с 800-900 млрд долл, до одного триллиона. Только на армию. Повоевать. И Украине дать это поделать, усеивая ее землю могилами, потому как она должна будет и впредь обеспечивать на фронте СВО "пушечное мяско"..А вот данные, как Украина задирается к России и как воюет: за период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:- 67 БпЛА – над территорией Краснодарского края,- 29 БпЛА – над территорией Ростовской области,- БпЛА – над территорией Республики Северная Осетия-Алания,- 11 БпЛА – над территорией Воронежской области,- 10 БпЛА – над территорией Курской области,- 5 БпЛА – над территорией Белгородской области,- 3 БпЛА – над территорией Республики Крым,- 2 БПЛА – над территорией Пензенской области,- 7 БпЛА – над акваторией Азовского моря,- 6 БпЛА – над акваторией Черного моря,- 1 БпЛА – над территорией Саратовской области,- 1 БпЛА – над территорией Орловской области,- 1 БпЛА – над территорией Ставропольского края.И если "Рамштайн" опять откроет перед Киевом свои закрома, то украинские атаки станут еще кровавее и содержательнее. А Россия ответит, потому что не может не ответить – идет война. Это и называется "эскалация".Но самое интересное, что под разговорчики о мире, Запад озаботился и так называемом "втором фронте", угрожая и России, и Китаю. Японское агентство Kyodo сообщило по итогам визита в Японию генсека НАТО упомянутого Рютте – эта страна присоединится к программе НАТО по поставкам военного оборудования на Украину и подготовке ВСУ.На встрече с Рютте это сказал японский министр обороны Гэн Накатани. В чем это выразится? Япония пришлет в Украину своих инструкторов и поставит технику. Например, несколько сотен танков Mitsubishi Type-74, которые строились с 1960-х и уже сняты с вооружения, но по классу они примерно соответствуют знаменитым немецким Leopard-1.То есть в степях Украины и Новороссии будут гореть еще и японские железки, как за милую душу горят сегодня немецкие. Но хоронить будут украинских и российских солдат. Для США и для всего коллективного Запада самый удачный исход "борьбы за мир"…Еще на эту тему читайте в статье Павла Котова Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"? *запрещена в России
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Владимир Скачко
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украина, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, рютте, рамштайн, нато, вооруженные силы украины, мнения
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Рютте, Рамштайн, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мнения

До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте

17:13 09.04.2025
 
© Getty Images
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Украина и впредь будет в фокусе западного внимания, потому что она по-прежнему нужна как расходный материал. И как инструмент со средством достижения поставленных целей Западом. В борьбе с Россией, с которой США якобы хотят замириться, а Европа типа бороться и дальше.
Именно это стало очевидно накануне двух важных политико-дипломатических мероприятий – консультаций делегаций России и США в Стамбуле (10 апреля 2025 года) и встречи контактной группы по помощи Украине в Брюсселе, которая получила название "Рамштайн" (11 апреля 2025 года).
И хотя о стамбульской встрече Госдепартаментом США уже сказано, что россияне и американцы речь поведут о работе дипмиссий двух стран, а вопросы политики, безопасности и Украина обсуждаться не будут, все понимают, что это разговоры в пользу бедных, а украинская тематика была и будет главной.
Хотя бы потому, что именно они (Украина и война в ней) и привели в свое время к нарушению работы дипмиссий и являются формальной первопричиной дипломатического скандала между США и Россией с отъемом собственности, высылкой дипломатов, дулями в кармане и т. д. и т. п.
Во-вторых, невозможно наладить полномасштабные отношения, когда даже на Западе раскол прошел по украинской линии: США якобы хотят мира в Украине и, согласно их заявлениям, принуждают к этому и Россию, и воинственную Европу в лице ЕС и тамошних членов НАТО, мира не желающих и требующих юзать Украину как главный рычаг давления на Россию, ее, России, сдерживания и истощения на поле боя.
И, наконец, в-третьих, – и это самое главное! – самим США Украина по-прежнему нужна, как обоюдоострый инструмент – дубинка или кистень, направленная и против России, и против бунтующей Европы. Потому что новая администрация президента Дональда Трампа начала резво и поставила на уши всю планету да так и оставила ее в такой неприглядной позе. Ни туда, ни сюда, все лежит без движения и уже пованивает.
Сил, чтобы довести дело до победного конца, у США, похоже, пока не хватает. И потому испытанную, прирученную и уже практически раздавленную и при неонацистах их просроченного недофюрера Владимира Зеленского на всю готовую Украину и используют опять в зависимости от нужды. Захотят в Вашингтоне – сменят власть в Украине и кинут ее на европейское направление всяких там Эмманюэлей Макронов с Кирами Стармерами и Урсул фон дер Ляйен с Каями Каллас по кустам гонять. А захотят наоборот, то опять обильно и щедро вооружат ВСУ всем новым и кинут воевать против России. Победить не победят, но осложнят жизнь российским военным в рамках специальной военной операции (СВО). На это сил у коллективного Запада еще хватит.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И это нормальная американская дипломатия при Трампе – работать сразу на нескольких, как сейчас говорят, треках: где удача сопутствует, там двигаться быстрее, где провалы налицо, пока тормозить до лучших времен и позитивного изменения обстановки.
Именно об этом говорит резкое изменение формата встречи "Рамштайн". Пару-тройку недель назад США начали резко тормозить там свое участие и сокращать даже обещания помощи. Уже даже прошел один "Рамштайн" без участия США, на котором всем рулила Великобритания. Ни к чему хорошему для Украины это не привело: Британия обгадилась по полной, продемонстрировав плачевное состояние своей армии, а Киеву ничего не обломилось.
И это заседание 11 апреля тоже анонсировали, как первое, в котором США не будут участвовать даже по видео. Издание Defense News со ссылкой на американских и европейских чиновников, опубликовало информацию, что Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине. Ни физически, ни по видеосвязи. И особо подчеркивалось, что это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США, которые, собственно, стояли у истоков формата "Рамштайн". Генсек НАТО Марк Рютте позднее тоже подтвердил эту информацию.
И все противники войны и вооружения Украины даже обрадовались. Оказалось, что рано радовались. Сначала из сообщений Agence France-Presse со ссылками на информацию от представителя Пентагона стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет все же примет участие в "Рамштайне". Лично не будет присутствовать, однако выйдет на контакт с участниками собрания по видеосвязи. "Министр Хегсет планирует виртуально присутствовать на заседании контактной группы по обороне Украины в пятницу, 11 апреля", — процитировало свой источник агентство.
И, конечно, это резко меняет картину. И совсем по-другому выглядит позиция США: американцы либо не участвуют, а просто отдают долг вежливости союзникам, либо же продолжают держать руку на пульсе и вставят свои пять копеек в помощь Украине, когда окажется, что Европа без них ни на что не способна.
И сделать это США могут, когда Украина им понадобится именно как рычаг давления на "неуступчивую" Россию. Вот и весь разговор о "мирных намерениях" США, о "миролюбивости" Трампа и искренности американских призывов к миру.
Тем более что Штатам будет что при желании передать украинским неонацистам: Пит Хегсет в социальной сети X* написал: "Скоро: первый бюджет Министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро". И особо возгордился, что это будет самый большой бюджет для военных. Типа "знай наших", а Пентагон будет и намерен тратить полученные средства налогоплательщиков с умом — "на поражающую способность и готовность".
И это притом, что еще пару недель назад команда Трампа страшно гордилась, что она сокращает и будет сокращать все расходы, в том числе, и военные. Вот так сокращение – с 800-900 млрд долл, до одного триллиона. Только на армию. Повоевать. И Украине дать это поделать, усеивая ее землю могилами, потому как она должна будет и впредь обеспечивать на фронте СВО "пушечное мяско"..
А вот данные, как Украина задирается к России и как воюет: за период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- 67 БпЛА – над территорией Краснодарского края,
- 29 БпЛА – над территорией Ростовской области,
- БпЛА – над территорией Республики Северная Осетия-Алания,
- 11 БпЛА – над территорией Воронежской области,
- 10 БпЛА – над территорией Курской области,
- 5 БпЛА – над территорией Белгородской области,
- 3 БпЛА – над территорией Республики Крым,
- 2 БПЛА – над территорией Пензенской области,
- 7 БпЛА – над акваторией Азовского моря,
- 6 БпЛА – над акваторией Черного моря,
- 1 БпЛА – над территорией Саратовской области,
- 1 БпЛА – над территорией Орловской области,
- 1 БпЛА – над территорией Ставропольского края.
И если "Рамштайн" опять откроет перед Киевом свои закрома, то украинские атаки станут еще кровавее и содержательнее. А Россия ответит, потому что не может не ответить – идет война. Это и называется "эскалация".
Но самое интересное, что под разговорчики о мире, Запад озаботился и так называемом "втором фронте", угрожая и России, и Китаю. Японское агентство Kyodo сообщило по итогам визита в Японию генсека НАТО упомянутого Рютте – эта страна присоединится к программе НАТО по поставкам военного оборудования на Украину и подготовке ВСУ.
На встрече с Рютте это сказал японский министр обороны Гэн Накатани. В чем это выразится? Япония пришлет в Украину своих инструкторов и поставит технику. Например, несколько сотен танков Mitsubishi Type-74, которые строились с 1960-х и уже сняты с вооружения, но по классу они примерно соответствуют знаменитым немецким Leopard-1.
То есть в степях Украины и Новороссии будут гореть еще и японские железки, как за милую душу горят сегодня немецкие. Но хоронить будут украинских и российских солдат. Для США и для всего коллективного Запада самый удачный исход "борьбы за мир"…
Еще на эту тему читайте в статье Павла Котова Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?
*запрещена в России
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампПит ХегсетРюттеРамштайнНАТОВооруженные силы УкраиныМнения
 
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