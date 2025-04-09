https://ukraina.ru/20250409/do-kontsa-na-voyne-zapad-esche-povoyuet-ukrainoy-i-budet-ee-ispolzovat-na-fronte-1062413517.html

До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте

До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте - 09.04.2025 Украина.ру

До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте

Украина и впредь будет в фокусе западного внимания, потому что она по-прежнему нужна как расходный материал. И как инструмент со средством достижения поставленных целей Западом. В борьбе с Россией, с которой США якобы хотят замириться, а Европа типа бороться и дальше.

2025-04-09T17:13

2025-04-09T17:13

2025-04-09T17:13

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пит хегсет

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нато

вооруженные силы украины

мнения

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Именно это стало очевидно накануне двух важных политико-дипломатических мероприятий – консультаций делегаций России и США в Стамбуле (10 апреля 2025 года) и встречи контактной группы по помощи Украине в Брюсселе, которая получила название "Рамштайн" (11 апреля 2025 года).И хотя о стамбульской встрече Госдепартаментом США уже сказано, что россияне и американцы речь поведут о работе дипмиссий двух стран, а вопросы политики, безопасности и Украина обсуждаться не будут, все понимают, что это разговоры в пользу бедных, а украинская тематика была и будет главной.Хотя бы потому, что именно они (Украина и война в ней) и привели в свое время к нарушению работы дипмиссий и являются формальной первопричиной дипломатического скандала между США и Россией с отъемом собственности, высылкой дипломатов, дулями в кармане и т. д. и т. п.Во-вторых, невозможно наладить полномасштабные отношения, когда даже на Западе раскол прошел по украинской линии: США якобы хотят мира в Украине и, согласно их заявлениям, принуждают к этому и Россию, и воинственную Европу в лице ЕС и тамошних членов НАТО, мира не желающих и требующих юзать Украину как главный рычаг давления на Россию, ее, России, сдерживания и истощения на поле боя.И, наконец, в-третьих, – и это самое главное! – самим США Украина по-прежнему нужна, как обоюдоострый инструмент – дубинка или кистень, направленная и против России, и против бунтующей Европы. Потому что новая администрация президента Дональда Трампа начала резво и поставила на уши всю планету да так и оставила ее в такой неприглядной позе. Ни туда, ни сюда, все лежит без движения и уже пованивает.Сил, чтобы довести дело до победного конца, у США, похоже, пока не хватает. И потому испытанную, прирученную и уже практически раздавленную и при неонацистах их просроченного недофюрера Владимира Зеленского на всю готовую Украину и используют опять в зависимости от нужды. Захотят в Вашингтоне – сменят власть в Украине и кинут ее на европейское направление всяких там Эмманюэлей Макронов с Кирами Стармерами и Урсул фон дер Ляйен с Каями Каллас по кустам гонять. А захотят наоборот, то опять обильно и щедро вооружат ВСУ всем новым и кинут воевать против России. Победить не победят, но осложнят жизнь российским военным в рамках специальной военной операции (СВО). На это сил у коллективного Запада еще хватит.И это нормальная американская дипломатия при Трампе – работать сразу на нескольких, как сейчас говорят, треках: где удача сопутствует, там двигаться быстрее, где провалы налицо, пока тормозить до лучших времен и позитивного изменения обстановки.Именно об этом говорит резкое изменение формата встречи "Рамштайн". Пару-тройку недель назад США начали резко тормозить там свое участие и сокращать даже обещания помощи. Уже даже прошел один "Рамштайн" без участия США, на котором всем рулила Великобритания. Ни к чему хорошему для Украины это не привело: Британия обгадилась по полной, продемонстрировав плачевное состояние своей армии, а Киеву ничего не обломилось.И это заседание 11 апреля тоже анонсировали, как первое, в котором США не будут участвовать даже по видео. Издание Defense News со ссылкой на американских и европейских чиновников, опубликовало информацию, что Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине. Ни физически, ни по видеосвязи. И особо подчеркивалось, что это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США, которые, собственно, стояли у истоков формата "Рамштайн". Генсек НАТО Марк Рютте позднее тоже подтвердил эту информацию.И все противники войны и вооружения Украины даже обрадовались. Оказалось, что рано радовались. Сначала из сообщений Agence France-Presse со ссылками на информацию от представителя Пентагона стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет все же примет участие в "Рамштайне". Лично не будет присутствовать, однако выйдет на контакт с участниками собрания по видеосвязи. "Министр Хегсет планирует виртуально присутствовать на заседании контактной группы по обороне Украины в пятницу, 11 апреля", — процитировало свой источник агентство.И, конечно, это резко меняет картину. И совсем по-другому выглядит позиция США: американцы либо не участвуют, а просто отдают долг вежливости союзникам, либо же продолжают держать руку на пульсе и вставят свои пять копеек в помощь Украине, когда окажется, что Европа без них ни на что не способна.И сделать это США могут, когда Украина им понадобится именно как рычаг давления на "неуступчивую" Россию. Вот и весь разговор о "мирных намерениях" США, о "миролюбивости" Трампа и искренности американских призывов к миру.Тем более что Штатам будет что при желании передать украинским неонацистам: Пит Хегсет в социальной сети X* написал: "Скоро: первый бюджет Министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро". И особо возгордился, что это будет самый большой бюджет для военных. Типа "знай наших", а Пентагон будет и намерен тратить полученные средства налогоплательщиков с умом — "на поражающую способность и готовность".И это притом, что еще пару недель назад команда Трампа страшно гордилась, что она сокращает и будет сокращать все расходы, в том числе, и военные. Вот так сокращение – с 800-900 млрд долл, до одного триллиона. Только на армию. Повоевать. И Украине дать это поделать, усеивая ее землю могилами, потому как она должна будет и впредь обеспечивать на фронте СВО "пушечное мяско"..А вот данные, как Украина задирается к России и как воюет: за период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:- 67 БпЛА – над территорией Краснодарского края,- 29 БпЛА – над территорией Ростовской области,- БпЛА – над территорией Республики Северная Осетия-Алания,- 11 БпЛА – над территорией Воронежской области,- 10 БпЛА – над территорией Курской области,- 5 БпЛА – над территорией Белгородской области,- 3 БпЛА – над территорией Республики Крым,- 2 БПЛА – над территорией Пензенской области,- 7 БпЛА – над акваторией Азовского моря,- 6 БпЛА – над акваторией Черного моря,- 1 БпЛА – над территорией Саратовской области,- 1 БпЛА – над территорией Орловской области,- 1 БпЛА – над территорией Ставропольского края.И если "Рамштайн" опять откроет перед Киевом свои закрома, то украинские атаки станут еще кровавее и содержательнее. А Россия ответит, потому что не может не ответить – идет война. Это и называется "эскалация".Но самое интересное, что под разговорчики о мире, Запад озаботился и так называемом "втором фронте", угрожая и России, и Китаю. Японское агентство Kyodo сообщило по итогам визита в Японию генсека НАТО упомянутого Рютте – эта страна присоединится к программе НАТО по поставкам военного оборудования на Украину и подготовке ВСУ.На встрече с Рютте это сказал японский министр обороны Гэн Накатани. В чем это выразится? Япония пришлет в Украину своих инструкторов и поставит технику. Например, несколько сотен танков Mitsubishi Type-74, которые строились с 1960-х и уже сняты с вооружения, но по классу они примерно соответствуют знаменитым немецким Leopard-1.То есть в степях Украины и Новороссии будут гореть еще и японские железки, как за милую душу горят сегодня немецкие. Но хоронить будут украинских и российских солдат. Для США и для всего коллективного Запада самый удачный исход "борьбы за мир"…Еще на эту тему читайте в статье Павла Котова Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"? *запрещена в России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, рютте, рамштайн, нато, вооруженные силы украины, мнения