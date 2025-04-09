https://ukraina.ru/20250409/ne-vykhodit-iz-teni-strategiya-politika-zaluzhnogo-1062410781.html

Не выходить из тени: стратегия политика Залужного

Не выходить из тени: стратегия политика Залужного - 09.04.2025 Украина.ру

Не выходить из тени: стратегия политика Залужного

Украинцы опять сотворили себе кумира. По данным опросов, безусловным лидером является экс-главком Валерий Залужный – он единственный имеет шансы выиграть у бывшего президента Зеленского во втором туре. Однако до сих пор непонятно, собирается ли участвовать в выборах свежеиспечённый посол в Соединённом Королевстве, или это электоральная фантазия

2025-04-09T16:14

2025-04-09T16:14

2025-04-09T16:14

мнения

запад

британия

валерий залужный

владимир зеленский

петр порошенко

офис президента

вооруженные силы украины

президентские выборы

кандидат

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Залужный, правда, до сих пор не дал оснований считать его перспективным политическим деятелем – о своём участии в выборах он говорить отказывается, посланцы оппозиционных сил (а к нему ездили и от Порошенко, и от Тимошенко, и от Кличко) вернулись не солоно хлебавши.Нельзя сказать, что Залужный вообще не проявляет никаких признаков публичной активности. Он временами даёт интервью (очень обтекаемые), книжку вон написал и даже намерен сделать её трилогией. Некоторые его заявления (как последнее – о том, что операции ВСУ фактически планировались на Западе) разошлись по СМИ. Однако они лишь технологически служат только поддержанию уровня известности и наработанного уже имиджа "аполитичного военспеца". Политического содержания в них нет. По данным сайта Ukraine elections, обобщающего информацию украинских социологических служб, впервые Залужный появился в публикуемом рейтинге доверия (судя по всему были более ранние рейтинги, разрешение на публикацию которых не давалось) в декабре 2023 года и сразу же занял второе место, опередив "профильных" политиков. Отметим, что к этому моменту украинский контрнаступ захлебнулся. Уже в феврале 2024 года, вскоре после отставки, Залужный обогнал Зеленского по уровню доверия.По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, "взлёт" главкома был связан с ошибками информационной политики Офиса президента – они сосредоточились на поддержке имиджа Зеленского как организатора сопротивления "российской агрессии", но Зеленский не воюет на фронте. Занять высвободившееся место псом Патроном (кстати – проект USAID), "призраком Киева" и отправившимися на курорт "азовцами"* было нельзя. Отсюда – рост авторитета одного из немногих публичных генералов.Следствием этой ошибки стала ошибка следующая – обнаружив высокий рейтинг Залужного, Офис президента начал воспринимать его в качестве противника. Собственно, это логика Зеленского – он, будучи человеком рейтингозависимым, очень мнителен и подозрителен.Давление на Залужного и его последующая отставка были восприняты народными массами в том смысле, что боевой генерал стал жертвой интриг в окружении "пана атамана", что предопределило рост рейтингов. Даже публикации западных СМИ, объяснявшие провал украинского наступления отказом Залужного следовать плану, предложенному западными партнёрами, не повлияли на общественное мнение.Отправка Залужного на дипломатическую работу была воспринята как "почётная ссылка". И это ещё хорошо, потому что ссылка как раз была совсем не почётная – Залужного, считающегося проамериканским кадром, отправили именно в Британию, где он точно не мог рассчитывать на поддержку.Против ожиданий многих сторонников Залужного, никаких политических демаршей он предпринимать не стал – спокойно ушёл в отставку, спокойно поехал в Лондон, не позволил себе никаких претензий в адрес ОП.По мнению Бондаренко, сторонники Залужного восприняли это как предательство, но социология ничего такого не показала – заметного падения доверия не произошло. Снижение же электорального рейтинга в марте, показанное некоторые службами, нуждается в проверке.Вообще отсутствие политической реакции со стороны Залужного объяснимо в любом случае.Если он в принципе не собирался заниматься политикой, то тут ничего необычного нет – он просто следует приказам высшего военно-политического руководства страны.Напомним, что призрак политика Залужного – результат деятельности ОП: сами придумали, сами начали воевать. Общественность подтянулась уже на звуки битвы с этим призраком. Залужный никого не призывал, свою политическую или общественную силу не формировал, не пытался обзавестись медиа-холдингом.Так что сторонникам Залужного обижаться не на кого – он и не должен был соответствовать их ожиданиям.Но, допустим, у Залужного есть политические планы (а ситуация складывается так, что у него выбора особенно не остаётся – идти или в политику, или в управдомы), то как он должен действовать? Удивительно – но ровно так же.Ключевой момент тут – продолжение боевых действий.Сразу отметим, что Залужный как политик возможен только в качестве альтернативы Зеленскому. В команду президента его уже не взяли. Не взяли скорее всего из-за рейтингов – зачем в команде политик более рейтинговый, чем сам экс-президент? Более того, против него ведут негативную кампанию в СМИ…Из этого исходит главное ограничение – пока идёт война, Залужный не может заявлять о своих политических амбициях, не нанеся ущерба положительному ядру своего имиджа. Участие Залужного в политической борьбе означает раскол нации, объединённой отражением внешней агрессии. Залужный имеет имидж генерала, который отразил упомянутую агрессию и наверняка довёл бы дело решительной победы, если бы не интриги ОП (мы почти не утрируем – относительное большинство украинцев верит и в агрессию, и в её отражение, и в победу, что бы ни имелось в виду). Раскол нации ослабит Украину перед лицом агрессора, на что генерал, конечно, пойти не может.Отметим, кстати, что тут ловушка, которая будет работать и после прекращения военных действий – Зеленский, так же, как Порошенко в 2019 году, будет настаивать, что угроза "российской агрессии" никуда не делась, а любой оппозиционер подрывает единство нации в условиях войны, которая может возобновиться в любой момент. Порошенко это не помогло, но Зеленскому может и помочь.Избиратели от него никуда не денутся. Т.е., они, конечно, будут отсеиваться и искать себе других кандидатов, но как только Залужный внятно заявит о своих амбициях, избиратели к нему вернутся – он единственный кандидат, способный составить конкуренцию Зеленскому. Так что все противники действующей власти непременно объединятся вокруг экс-главкома, как в 2019 году они объединились вокруг Зеленского, чтобы не допустить переизбрания Порошенко. Результат, конечно, будет такой же, но реальной альтернативы украинским избирателям не предоставлено.Если говорить о политиках и олигархах, которые набиваются в друзья к Залужному, то их в любом случае лучше держать на расстоянии и принять их поддержку в последний момент на своих условиях. Тем более, что Порошенко и Тимошенко могут помочь Залужному только добрым советом, такое блокирование нужно в первую очередь им самим. Залужный от такого сотрудничества (тем более – явного) скорее всего ничего не выиграет – слишком токсичные это фигуры.В конце концов, объявив войну Зеленскому и оставаясь при этом в зоне досягаемости украинских спецслужб, Залужный здорово рискует. Как ни смешно, но статус посла его сейчас защищает. Разумеется, рисковать он будет и в будущем, но чем позже это будущее наступит, тем лучше.В общем, в ближайшем будущем мы не увидим политика Залужного, который говорит от своего имени. Чтобы это произошло, должны быть прекращены боевые действия и объявлены выборы. Раньше – ничего не будет.Его стратегия должна состоять в том, чтобы тянуть время до последнего и въехать в кампанию на белом коне, сразу же оказавшись центром сосредоточения всех противников Зеленского. Ну а лозунг "я – не Зеленский" будет главным содержанием его избирательной кампании. Возможности представить какой-то альтернативный проект развития страны у него нет – только обещание, что уж он-то знает как победить Россию и знал раньше, но ему не дали.* запрещённая в РФ террористическая организацияОб ответе Залужного Офису президента можно прочитать в статье Василия Стоякина "Я – главком, а вы все – клоуны. Главное из статьи Залужного"

https://ukraina.ru/20250220/1061196042.html

https://ukraina.ru/20250403/1062273332.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, запад, британия, валерий залужный, владимир зеленский, петр порошенко, офис президента, вооруженные силы украины, президентские выборы, кандидат