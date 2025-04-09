https://ukraina.ru/20250409/sryv-resursnoy-sdelki-ukrainskiy-sled-v-napadenii-na-dps-v-chechne-glavnoe-na-ukraine-na-utro-9-1062395406.html

Срыв ресурсной сделки, украинский след в нападении на ДПС в Чечне. Главное на Украине на утро 9 апреля

Срыв ресурсной сделки, украинский след в нападении на ДПС в Чечне. Главное на Украине на утро 9 апреля - 09.04.2025 Украина.ру

Срыв ресурсной сделки, украинский след в нападении на ДПС в Чечне. Главное на Украине на утро 9 апреля

Дубинский считает, что Зеленский нацелен на срыв соглашения с США по ископаемым и затягивает конфликт. Российские военные уничтожают противника и технику, несмотря на провалы ВСУ не оставляют попыток атаковать. Кадыров заявил об украинском следе в нападении на полицейских в Чечне

2025-04-09T09:00

2025-04-09T09:00

2025-04-09T09:10

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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предупредил, что Владимир Зеленский нацелен на срыв соглашения с США по ископаемым и попытается сделать договор юридически ничтожным."То, как развивается ситуация с так называемой "подготовкой" украинской стороны к его (соглашению с США об ископаемых - ред.) подписанию, дает мне основания утверждать: Зеленский и клан (экс-президента Украины Леонида - ред.) Кучмы - (украинского олигарха Виктора - ред.) Пинчука готовятся заложить под этот контракт часовую бомбу", - заверил нардеп.По его словам, юридически подписание соглашения со стороны Киева строится так, чтобы в любой момент можно было признать документ недействительным.Он полагает, что сейчас на Украине пытаются создать для Зеленского возможность отказаться от сделки и затянуть ее подписание.Он сделал еще несколько заявлений о Зеленском, в том числе обвинил его в затягивании конфликта и возмутился, что Киев в своей политике руководствуется интересами французского президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Таким образом, украинцы погибают для того, чтобы "французский фермер платил меньше налогов при экспорте в США".Также Дубинский указал, что в результате действий Зеленского страна оказалась загнана в угол. По словам политика, теперь у Киева есть лишь два варианта: либо выплатить контрибуции США и России, либо Украина перестанет существовать."Уникальность ситуации, до которой Зеленский довел страну, в том, что она заплатит всем. Это одновременно и проигрыш в войне, и доведение страны до банкротства", — заключил он.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.При этом глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.А министр финансов США Скотт Бессент анонсировал скорый визит представителей Украины в США, отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники уточнило, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет констатировал, что мирные инициативы Трампа на сегодня полностью саботированы киевским режимом. "Перспективы быстрого завершения конфликта, о чем так много говорил Трамп, на сегодня крайне низкие и виной тому (Владимир) Зеленский, который решил начать игру против Трампа на стороне Британии и Франции, чтобы как можно дольше удержаться у власти и продолжать вредить России".По его мнению, изменить ситуацию может проведение президентских выборов на Украине и приход к власти здравомыслящих политиков, способных взять на себя ответственность за будущее страны.Провалы и зверства ВСУПоздним вечером во вторник воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Чугуеве Харьковской области.Военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники информировал, что ВС РФ взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР.Марочко добавил, что взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.Помимо этих успехов, Марочко указал, что "нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более, чем на два километра к населенному пункту". По его словам, в настоящий момент российские бойцы начали закрепляться на северных и восточных окраинах Торского. Он отметил, что на фоне продвижения войск РФ командование ВСУ спешно перебрасывает на участок дополнительные силы в попытке стабилизировать обстановку.Кроме прочего, ВС РФ уничижили "опорник" ВСУ, два минометных расчета и группу пехоты в лесах под городом Кременная в ЛНР."В кременских лесах северо-западнее Белогоровки артиллерийским расчетом ВС РФ уничтожен замаскированный пункт управления и ряд фортификационных сооружений, входящих в систему оборонительных укреплений опорного пункта вооруженных формирований Украины. Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение двух минометных расчетов и ликвидацию восьми боевиков пехоты противника", - сообщил Марочко.Также стало известно, что отряд диверсантов 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сдался в плен российским войскам в районе села Новое ДНР. Отряд состоял из четырех бойцов ВСУ.Несмотря на провалы, украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, за минувшие сутки они 31 раз обстреляли ДНР, выпустив 85 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.В результате были ранены пять мирных жителей. В том числе пострадала девушка 2008 года рождения, сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи, в результате уничтожен фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль скорой помощи, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Также ВСУ предпринимали попытки атаковать с помощью беспилотников. Однако, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над российскими регионами, преимущественно южными, а также над Чёрным и Азовским морями 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Из них 67 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 — над Республикой Северная Осетия-Алания, 11 над Воронежской, 10 - над Курской областями.Кроме того, пять БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, три над Крымом, два над территорией Пензенской области, в также по одному беспилотнику над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.Семь дронов уничтожено над акваторией Азовского моря и шесть над акваторией Черного моря, уточнили в МО РФ.Украинский след в нападении на полицию в ЧечнеВ начале недели региональный Следственный комитет сообщал, что житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован. В результате полученных ранений один из полицейских скончался.Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.Позже глава республики Рамзан Кадыров информировал, что личности тех, кто руководил злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции , были установлены.Он добавил, что правоохранителям поставлена задача - покарать каждого виновного по всей строгости закона.Также Кадыров заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС надо выдворить с территории республики."МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять… Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС", - сказал Кадыров.Он заверил, что не позволит никому, будь то внешние враги или внутренние провокаторы, "использовать наших детей как орудие против собственного народа" и пообещал сделать все, чтобы подобное больше не повторилось.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250408/1062355617.html

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